Почему нам хочется выдавить прыщ? Невролог предупредила, что это не просто вредная привычка

Потребность ковырять, расчесывать, сдирать корочки с ранок и прыщей — это проявление стремления к самоповреждению. Какие нарушения здоровья скрываются за этими действиями и как с ними бороться, рассказала Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач-невролог.
Врач-невролог, к. м. н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
В психиатрии такое поведение называется «дерматилломания». Страдают этим расстройством до 2% людей, из них около 75% — женщины. При дерматилломании человек регулярно оказывает неоправданное воздействие на здоровые или относительно здоровые участки кожи: расчесывает или ковыряет их, выдавливает высыпания. В итоге на коже появляются повреждения — невротические экскориации. Они превращаются в длительно не заживающие глубокие дефекты, постепенно эволюционирующие в рубцы.
Чаще самоповреждения наносятся вечером или после пережитого стресса. Как правило, сначала человек осматривает свою кожу, ощупывает ее поверхность, остается недоволен ее состоянием и начинает расчесывать себя ногтями, щипать или сдавливать кожу. Некоторые используют для этого булавки, бритвенные лезвия, пинцеты, ножи и другие инструменты.
Вслед за этапом самоповреждений — когда кожа сильно расчесана и содраны все корки — наступают временное облегчение и внутреннее удовлетворение. Однако затем неизбежно вновь нарастают дискомфорт, недовольство состоянием кожи, чувство отвращения. И все повторяется снова.
Дерматилломания может быть симптомом психического заболевания. В 48–68% случаев у людей с невротическими экскориациями наблюдаются психические расстройства, в 41–65% — тревожные расстройства. При этих заболеваниях спонтанно возникают телесные ощущения, воспринимаемые как зуд. Стремясь избавиться от этого зуда, пациенты расчесывают, сдавливают, ковыряют кожу.
Также при стрессе у людей с нестабильной психикой или психическими заболеваниями может нарастать тревога, и импульсивные действия (в том числе расчесывание, ковыряние кожи) способствуют уменьшению напряжения и раздражительности. Больные отмечают, что начинают наносить самоповреждения механически, непроизвольно.
Если у человека есть реально существующее кожное заболевание, например акне, и параллельно психические отклонения, то может развиться ипохондрия. При этом расстройстве появление на коже «уродующих» высыпаний воспринимается как трагедия. Повреждения кожи в таком случае направлены на устранение дефектов с целью сохранения красоты. Проблема в том, что повреждения только ухудшают внешний вид кожи, однако этот факт игнорируется.
Страдающие дерматилломанией, как правило, понимают, что с ними что-то не так, и предпринимают попытки предотвратить или остановить расчесывание. Некоторые коротко стригут ногти, надевают перчатки, напальчники. Чаще всего эти меры малоэффективны.
Для лечения дерматилломании, как правило, используются поведенческая терапия и антидепрессанты. Во время поведенческой терапии предлагается заместить патологическое действие безопасным: сжимать кулаки, массажировать руки, потягивать резинку, перебирать четки или бусы.
Врач может рекомендовать так называемое «наказание». Например, при появлении навязчивого желания поковырять кожу — приседать. Важно выявить провоцирующие факторы и по возможности исключить их — например, не идти на конфликты, не общаться с определенными людьми и так далее. Также для лечения дерматилломании используются антидепрессанты, которые подбирает и назначает врач-психиатр. Если присутствует зуд, необходимо обратиться к дерматологу для назначения противозудных препаратов, чаще местного действия.