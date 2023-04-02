Почему нам хочется выдавить прыщ? Невролог предупредила, что это не просто вредная привычка

Чаще самоповреждения наносятся вечером или после пережитого стресса. Как правило, сначала человек осматривает свою кожу, ощупывает ее поверхность, остается недоволен ее состоянием и начинает расчесывать себя ногтями, щипать или сдавливать кожу. Некоторые используют для этого булавки, бритвенные лезвия, пинцеты, ножи и другие инструменты.

Вслед за этапом самоповреждений — когда кожа сильно расчесана и содраны все корки — наступают временное облегчение и внутреннее удовлетворение. Однако затем неизбежно вновь нарастают дискомфорт, недовольство состоянием кожи, чувство отвращения. И все повторяется снова.