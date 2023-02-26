Дерматолог Ситникова назвала 6 самых частых проблем с кожей лица, которые легко можно решить

На состояние кожи влияют одновременно несколько различных факторов — наследственность, общее состояние здоровья, особенности питания, а также образ жизни, который ведет человек. Определенным влиянием обладает и уход за кожей с выбором косметики.

Нередко возникают проблемы с кожей в определенные периоды жизни — в подростковом возрасте, во время беременности и после родов, на фоне климакса. «Доктор Питер» вместе с врачом-дерматологом Оксаной Ситниковой обсудили наиболее частые проблемы с кожей и способы их решения.