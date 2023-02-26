Дерматолог Ситникова назвала 6 самых частых проблем с кожей лица, которые легко можно решить

На состояние кожи влияют одновременно несколько различных факторов — наследственность, общее состояние здоровья, особенности питания, а также образ жизни, который ведет человек. Определенным влиянием обладает и уход за кожей с выбором косметики.
Нередко возникают проблемы с кожей в определенные периоды жизни — в подростковом возрасте, во время беременности и после родов, на фоне климакса. «Доктор Питер» вместе с врачом-дерматологом Оксаной Ситниковой обсудили наиболее частые проблемы с кожей и способы их решения.
Неровность цвета, тусклый тон
Ключевыми причинами этой проблемы выступают переутомление, стресс, хронический недосып. Если же проблем со здоровьем нет, вы хорошо спите и полноценно питаетесь, стоит пересматривать особенности ухода за кожей лица. Еще одним фактором выступает длительная работа за монитором, нахождение в закрытых помещениях. Решить проблему могут прогулки на воздухе, пребывание на солнце хотя бы по 10–15 минут в день.
Решить проблему может косметика с аскорбиновой кислотой — она стимулирует микроциркуляцию. Подойдут сыворотки, кремы или маски с витамином С. Дополнить уход могут скрабы, если активность солнца высока, либо пилинги в периоды межсезонья, когда уровень УФ-излучения не так высок. Регулярное очищение лица отшелушивает верхний слой отживших клеток, придавая сияние.
Расширенные поры
Если поры закупорены, прежде всего требуется их очищение от ороговевших клеток, загрязнений, кожного сала. Все они расширяют поры, скапливаясь в ее просвете. Помогут скрабы, маски и различные очищающие средства, которые содержат гидроксикислоты. Полезны составы с каолином, он обладает мощными адсорбирующими свойствами.
Помочь в борьбе с расширенными порами помогает регулярный мягкий пилинг, но не стоит умываться горячей водой или распаривать лицо. После умывания необходим тоник с сужающими поры эффектами. Косметологи помогут бороться с расширенными порами за счет применения дарсонваля, УЗ-стимуляции и микродермабразии.
Образование акне
Прыщи с белыми гнойными головками типичны не только для подростков. Это воспалительный процесс в области кожных желез. Первое правило ухода — не трогать прыщи и не давить их. Так вы только усугубите проблему. При гормональном сбое нужно корректировать обменные процессы, это будет устранять причину высыпаний.
Для подсушивания самих прыщей и уменьшения синтеза кожного сала помогают препараты с салициловой кислотой. Они подавляют воспаление, удаляют бактерии, восстанавливают работу желез. Полезны будут отшелушивающие лосьоны с фруктовыми кислотами, после них необходимо наносить сыворотки и кремы против акне.
Сухость, шелушение и стянутость
Проблема в дефиците увлажнения, задержке жидкости в верхних слоях кожи. Если вы достаточно пьете и хорошо питаетесь, необходимо правильно ухаживать за кожей — установить увлажнитель в комнатах, каждую неделю использовать разные варианты увлажняющих масок, концентраты увлажняющих средств — гиалуроновую кислоту, серумы, коллаген.
Их нужно использовать до нанесения дневного крема. Особенно важно содержание в продуктах как высокомолекулярных, так низкомолекулярных форм гиалуроновой кислоты, это позволит насыщать влагой все слои кожи. Перед выходом на улицу нужны средства, создающие защитную пленку, — ланолин, натуральные масла, глицерин.
Сосудистая сеточка
В медицине мелкие проступающие под кожей капилляры называют куперозом. Если проступают сосуды, нужно проверить печень, состояние сердца и сосудов, поступление витаминов. Если проблемы здоровья исключены, важно применять препараты, которые укрепляют стенки капилляров. Это могут быть растительные экстракты, витамин Р.
Если у вас купероз, запрещены грубые скрабы и жесткие пилинги, использование для лица кубиков льда, разогревающих масок. Устранить видимые дефекты помогают профессиональные косметические средства, лазерные процедуры, которые запаивают расширенные сосуды, делая их невидимыми.
Темные круги под глазами
Причин для появления теней и темных кругов под глазами множество. Могут играть роль особенности кожи, переданные по наследству, отечность, наличие вредных привычек и малоподвижный образ жизни, гипоксия. Кроме того, круги под глазами появляются из-за усталости, постоянного недосыпания, стрессов и болезни. Помочь в этом случае сможет ведение максимально здорового образа жизни, пребывание на воздухе, лечение патологий.
Для ухода за кожей полезны будут сыворотки для кожи вокруг глаз с витамином С, пептидами, экстрактами плюща, шалфея, кофеином. Осветляет темные круги витамин К, особенно в сочетании с ретинолом, нужно искать их в средствах по уходу.