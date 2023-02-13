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Профессор Кутушов назвал 9 неявных признаков сбоя в организме, — о нем вы можете и не догадываться

Некоторые заболевания могут протекать скрыто — и человек даже не знает о случившемся в организме сбое. Врач-токсиколог объяснил, какие сигналы тела нельзя пропустить, чтобы вовремя выявить болезнь.

13 февраля 20231
признаки проблем болезни
Источник:
iStockphoto

Слушать свое тело и быть внимательным к его сигналам — первейший способ сохранить здоровье и вовремя поймать развитие патологии, пока не стало слишком поздно.

Врач-токсиколог рассказал, какие 9 признаков, на которые многие люди даже не обращают внимания, могут свидетельствовать о серьезных сбоях в организме.

Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

— Часто до проявления болезни наш организм подает определенные сигналы, — рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Вот самые распространенные из них, на которые многие даже не обращают внимания.

Неприятный запах изо рта 

— Он может означать, что у вас понижена кислотность желудочного сока, есть кариозные зубы, нарушен дисбаланс микрофлоры в ротовой полости на фоне роста патогенных микроорганизмов в кишечнике, — объясняет врач.

Сухость во рту (чувство жажды) 

— Признак обезвоженности. Часто бывает при инсулинорезистентности, при пониженной кислотности желудочного сока, — говорит Кутушов.

Чувство слабости и сонливости после еды

— Если такой сигнал организма вы замечаете постоянно, особенно в период с 13 до 17 часов, — это может быть признаком инсулинорезистентности и/или дефицита железа, «уставших» надпочечников, — говорит профессор.

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Жирный стул

— Если после похода в туалет вы замечаете следы стула на керамике, это означает, что в вашем организме плохо переваривается жирная пища,  — рассказывает Михаил Кутушов.

Трещины или облезание кожи 

— Множественные дефициты по витаминному статусу, — уточняет врач. — Это витамины А, Е, а также водорастворимые витамины группы В, железодефицит. Причина с большой вероятностью связана с ростом патогенной флоры в кишечнике и опять же — паразитарная инфекция. Например, витамин А любят подъедать аскариды.

Отеки по утрам 

Могут говорить о гипофункции щитовидной железы или высоком уровне альдостерона (гормона коры надпочечников. — Прим. ред.) на фоне инсулинорезистентности, — говорит токсиколог. — Если под глазами появляются «отечные мешочки», стоит проверить состояние почек.

Неприятный запах от тела 

— Это может быть дисбиоз кишечника, и на этом фоне — повышенная нагрузка на печень, которая не справляется с количеством токсинов, также — перегруз лимфатической системы, гормональные изменения, — говорит токсиколог.

Снижение памяти и концентрации внимания 

Гипоксия на фоне дефицита железа, йода, витамина В12, нейромедиатора Ацетилхолина, а также — дисфункция в работе надпочечников и щитовидной железы, — считает Михаил Кутушов.

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Чувство горечи во рту

 — Это может быть застой желчи (сигнал от желчного пузыря), — поясняет врач.

Большую часть проблем можно решить через работу с микрофлорой кишечника, считает профессор.

 — Поэтому, если один из вышеописанных примеров отражает состояние вашего организма, обязательно займитесь микробиотой, — советует Кутушов.

Напомним, что уже давно доказано, что есть двунаправленная связь между кишечником и мозгом, и микробиота кишечника может влиять на взаимодействие этих органов. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как бактерии в кишечнике управляют нашим поведением и настроением.

Автор текста:Анна Майская
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