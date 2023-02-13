Жирный стул

— Если после похода в туалет вы замечаете следы стула на керамике, это означает, что в вашем организме плохо переваривается жирная пища , — рассказывает Михаил Кутушов.

Трещины или облезание кожи

— Множественные дефициты по витаминному статусу, — уточняет врач. — Это витамины А, Е, а также водорастворимые витамины группы В, железодефицит. Причина с большой вероятностью связана с ростом патогенной флоры в кишечнике и опять же — паразитарная инфекция. Например, витамин А любят подъедать аскариды.

Отеки по утрам

— Могут говорить о гипофункции щитовидной железы или высоком уровне альдостерона (гормона коры надпочечников. — Прим. ред.) на фоне инсулинорезистентности, — говорит токсиколог. — Если под глазами появляются «отечные мешочки», стоит проверить состояние почек.

Неприятный запах от тела

— Это может быть дисбиоз кишечника, и на этом фоне — повышенная нагрузка на печень, которая не справляется с количеством токсинов, также — перегруз лимфатической системы, гормональные изменения, — говорит токсиколог.

Снижение памяти и концентрации внимания