Слушать свое тело и быть внимательным к его сигналам — первейший способ сохранить здоровье и вовремя поймать развитие патологии, пока не стало слишком поздно.
Врач-токсиколог рассказал, какие 9 признаков, на которые многие люди даже не обращают внимания, могут свидетельствовать о серьезных сбоях в организме.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийЛичный сайт
— Часто до проявления болезни наш организм подает определенные сигналы, —
Неприятный запах изо рта
— Он может означать, что у вас понижена кислотность желудочного сока, есть кариозные зубы, нарушен дисбаланс микрофлоры в ротовой полости на фоне роста патогенных микроорганизмов в кишечнике, — объясняет врач.
Сухость во рту (чувство жажды)
— Признак обезвоженности. Часто бывает при инсулинорезистентности, при пониженной кислотности желудочного сока, — говорит Кутушов.
Чувство слабости и сонливости после еды
— Если такой сигнал организма вы замечаете постоянно, особенно в период с 13 до 17 часов, — это может быть признаком инсулинорезистентности и/или дефицита железа, «уставших» надпочечников, — говорит профессор.
Жирный стул
— Если после похода в туалет вы замечаете следы стула на керамике, это означает, что в вашем организме плохо переваривается жирная пища, — рассказывает Михаил Кутушов.
Трещины или облезание кожи
— Множественные дефициты по витаминному статусу, — уточняет врач. — Это витамины А, Е, а также водорастворимые витамины группы В, железодефицит. Причина с большой вероятностью связана с ростом патогенной флоры в кишечнике и опять же — паразитарная инфекция. Например, витамин А любят подъедать аскариды.
Отеки по утрам
— Могут говорить о гипофункции щитовидной железы или высоком уровне альдостерона (гормона коры надпочечников. — Прим. ред.) на фоне инсулинорезистентности, — говорит токсиколог. — Если под глазами появляются «отечные мешочки», стоит проверить состояние почек.
Неприятный запах от тела
— Это может быть дисбиоз кишечника, и на этом фоне — повышенная нагрузка на печень, которая не справляется с количеством токсинов, также — перегруз лимфатической системы, гормональные изменения, — говорит токсиколог.
Снижение памяти и концентрации внимания
— Гипоксия на фоне дефицита железа, йода, витамина В12, нейромедиатора Ацетилхолина, а также — дисфункция в работе надпочечников и щитовидной железы, — считает Михаил Кутушов.
Чувство горечи во рту
— Это может быть застой желчи (сигнал от желчного пузыря), — поясняет врач.
Большую часть проблем можно решить через работу с микрофлорой кишечника, считает профессор.
— Поэтому, если один из вышеописанных примеров отражает состояние вашего организма, обязательно займитесь микробиотой, — советует Кутушов.
Напомним, что уже давно доказано, что есть двунаправленная связь между кишечником и мозгом, и микробиота кишечника может влиять на взаимодействие этих органов. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, как бактерии в кишечнике управляют нашим поведением и настроением.