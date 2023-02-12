Варикозное расширение вен — одно из часто встречающихся состояний, не только портящих внешний вид женских ножек, но и существенно влияющих на здоровье. Имея наследственную предрасположенность к данному заболеванию, нужно особо тщательно подходить к мерам профилактики, чтобы во время беременности или при повышенных нагрузках патология не давала о себе знать проступающими, извитыми болезненными венами.
Чем же помочь и как предупредить болезнь — на эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Елена Шишова — врач-флеболог, хирург, заведующая отделением флебологии клиники «АБИА».
врач-флеболог, хирург. Заведующая отделением флебологии клиники «АБИА»Личный сайт
Единую причину не выделить
Единственной причины, которая приводит к варикозной болезни, не существует. Врачи выделяют определенные факторы, влияющие на развитие варикоза: наследственность, женский пол, беременность, образ жизни — сидячая работа или связанная с поднятием тяжестей, длительным пребыванием на ногах.
К сожалению, мы не можем выбрать свою наследственность, пол или отказаться от выгодной работы. Поэтому важны профилактические меры, которые помогут предупредить болезнь или хотя бы существенно замедлить ее прогресс.
6 простых рекомендаций, замедляющих прогрессирование варикозной болезни
Чтобы не доводить до тяжелого и длительного лечения, при склонности к варикозной болезни нужно применять все возможные профилактические меры воздействия. Вены особо сильно страдают от нагрузок, малоподвижности и застойных явлений внутри них. Поэтому начать нужно с самых простых, но от этого не менее действенных мер.
Активный двигательный режим — прежде всего ходьба ежедневно не менее 5 км в день, аквааэробика, плавание, лечебная физкультура при варикозной болезни, йога, дыхательная гимнастика. Данная нагрузка улучшает отток крови по венам и тормозит прогрессирование заболевания.
Рациональный режим дня. Обязательно через каждые 45 минут в положении сидя делайте перерыв и разминайте свои ноги, можно просто 15 минут прогуляться.
Вне спортзала старайтесь не поднимать тяжести более 10 кг, а если такой возможности нет, то используйте компрессионное белье.
Во время беременности стоит особое внимание уделить использованию компрессионных изделий и соблюдению режима двигательной активности.
Следите за массой своего тела, при ее увеличении, в сочетании с другими факторами риска, возможно появление варикозных вен.
Обязательно, хотя бы раз в жизни, пройдите обследование у флеболога и при необходимости посещайте его не менее 1 раза в 1,5-2 года. При выявлении варикоза на начальной стадии лучше его устранить, а не дожидаться прогрессирования и осложнений болезни.
На работе и дома двигайтесь больше
При малоподвижном образе жизни или работе, связанной с длительным сидением или стоянием, нужно заниматься ежедневной зарядкой, бегать по утрам или кататься на велосипеде, заменив им машину. При длительном стоянии на ногах во время рабочего дня стоит делать передышки по возможности, также нужно отказаться от поднятия тяжестей, почаще отдыхать, приподняв ноги вверх, чуть выше уровня бедер.
Естественно, что основа здоровья вен — это избавление от всех вредных привычек, а также нормализация рациона питания, добавление в него продуктов, которые повышают тонус вен и укрепляют сосудистую стенку.
Особенности питания при варикозной болезни
Учитывая тот факт, что варикозное расширение вен прогрессирует при лишнем весе, необходимы изменения в питании, которые помогут снизить массу тела и держать вес под контролем. В питании нужно снизить количество жирных и углеводистых, сладких продуктов, обогатив рацион за счет продуктов с клетчаткой, сложных углеводов, дающих длительное насыщение и стабильный уровень глюкозы в крови.
Необходимо расширить свой привычный рацион за счет орехов, фруктов и овощей, свежей зелени и ягод ярко-красной или вишневой, темной окраски. В них содержится рутин (витамин Р), активно влияющий на тонус сосудов, регулирующих состояние сосудистой стенки и ее проницаемость.
В питании стоит категорически отказаться от приема алкоголя, убрать из рациона или существенно сократить прием кофе и крепкого чая, сахара, приправ и специй, особенно жгучих, а также сладостей и сдобы. В сутки для нормального кровообращения и физиологического течения обменных процессов нужно выпивать 1,5-2 литра чистой воды.
Профилактика в домашних условиях
Даже дома, в привычных для вас условиях, вполне можно проводить профилактику варикозной болезни. При системном выполнении такие меры очень эффективны и действенны. Во время отдыха и сна для улучшения оттока венозной крови и лимфы необходимо подкладывать под ноги подушку, располагая стопы чуть выше уровня бедер. Также стоит поступать, если вы долго были на ногах, длительно ходили и присели отдохнуть.
С целью профилактики изменений вен стоит носить компрессионное белье — это могут быть чулки, колготы или лосины. За счет распределенной нагрузки и регулирования давления в венах белье помогает улучшить отток крови от ног. Специальное белье стоит подбирать только с помощью специалиста и строго по размеру.
Важно отрегулировать стул, потому что запоры и натуживание также провоцируют варикозное расширение вен. Стул должен стать ежедневным, утренним, с безболезненной дефекацией.
Из гардероба стоит убрать тесную обувь и высокие каблуки, узкие голенища, проводить регулярный массаж ног, использовать ванночки и травы, ароматерапию.