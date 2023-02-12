Варикозное расширение вен — одно из часто встречающихся состояний, не только портящих внешний вид женских ножек, но и существенно влияющих на здоровье. Имея наследственную предрасположенность к данному заболеванию, нужно особо тщательно подходить к мерам профилактики, чтобы во время беременности или при повышенных нагрузках патология не давала о себе знать проступающими, извитыми болезненными венами.

Чем же помочь и как предупредить болезнь — на эти вопросы «Доктору Питеру» ответила Елена Шишова — врач-флеболог, хирург, заведующая отделением флебологии клиники «АБИА».