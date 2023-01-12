От тяжести в ногах и отеков: 5 вещей, которые обязательно должны делать люди с варикозом зимой

Почему появляется варикоз

Кровь в нашем теле двигается по кругу: если благодаря гравитации вниз она продвигается легко, то на обратном пути организму требуется приложить некоторые усилия. Для этого в венах существуют специальные клапаны, которые препятствуют обратному току крови, помогая ей передвигаться снизу вверх.

— При хронических заболеваниях вен клапанный аппарат повреждается: вены расширяются, и клапаны перестают смыкаться. По этой причине замедляется отток крови, она скапливается в венах, а давление в сосудах повышается. Из-за этого вены теряют свою форму и эластичность, начинают расширяться и становятся заметны под кожей, — поясняет Татьяна Шеметева.

На ногах появляются характерные сосудистые сеточки или «звездочки», которые часто становятся первым видимым признаком заболевания. Однако варикоз может подавать неприятные сигналы еще и до этого: появляется ощущение тяжести и усталости, боль в ногах. На более поздних этапах могут появляться отеки и судороги по ночам.