От тяжести в ногах и отеков: 5 вещей, которые обязательно должны делать люди с варикозом зимой
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Если человек страдает от варикозного расширения вен, то он часто страдает от того, что ноги быстро устают и отекают. Становится сложно долго гулять, ехать стоя в транспорте, постоянно хочется лечь и поднять ноги вверх — многие кладут ступни на подушку или даже закидывают на стену, как только придут домой. Плюс ко всему на коже появляется некрасивая варикозная сетка, вены выглядят «надутыми».

Татьяна Шеметева
Татьяна Шеметева
Медицина

Врач-эндокринолог. Директор отдела терапевтических препаратов фармацевтической компании «Сервье».

Почему появляется варикоз

Кровь в нашем теле двигается по кругу: если благодаря гравитации вниз она продвигается легко, то на обратном пути организму требуется приложить некоторые усилия. Для этого в венах существуют специальные клапаны, которые препятствуют обратному току крови, помогая ей передвигаться снизу вверх.

— При хронических заболеваниях вен клапанный аппарат повреждается: вены расширяются, и клапаны перестают смыкаться. По этой причине замедляется отток крови, она скапливается в венах, а давление в сосудах повышается. Из-за этого вены теряют свою форму и эластичность, начинают расширяться и становятся заметны под кожей, — поясняет Татьяна Шеметева.

На ногах появляются характерные сосудистые сеточки или «звездочки», которые часто становятся первым видимым признаком заболевания. Однако варикоз может подавать неприятные сигналы еще и до этого: появляется ощущение тяжести и усталости, боль в ногах. На более поздних этапах могут появляться отеки и судороги по ночам.

Важная деталь: на начальных стадиях симптомы проходят после отдыха, но после нагрузки возникают вновь. Возвращение отеков, боли и тяжести — важный сигнал к тому, чтобы обратиться к флебологу.

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Кто в зоне риска

В первую очередь определяющую роль при оценке вероятности развития варикозной болезни играет наследственность. К сожалению, предрасположенность к слабости клапанного аппарата часто передается из поколения в поколение, причем в большинстве случаев не везет женщинам.

— Согласно статистике, варикоз встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин. Это связано с двумя периодами в жизни женщины — беременностью и климаксом. В первом случае изменение гормонального фона приводит к снижению тонуса вен, более того, они получают большую нагрузку во время родов из-за повышения внутрибрюшного давления, в результате которого происходит расширение вен, — поясняет эксперт.

Кроме того, есть ряд известных факторов риска:

  • тяжелая физическая работа или же, напротив, многочасовое сидение на одном месте в течение дня;

  • любовь к красивой, но неудобной обуви и высоким каблукам;

  • неправильное питание, приводящее к лишнему весу.

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Какие правила должны соблюдать люди с варикозом зимой

Варикозное расширение вен — это больше, чем просто косметическая проблема, это самое настоящее хроническое заболевание. Если говорить о зиме, то можно выделить следующее:

  • Продолжайте лечение. Болезнь будет прогрессировать, если не соблюдать рекомендации врача. Назначенный врачом курс терапии необходимо продолжать вне зависимости от сезона, ведь специфического «зимнего» лечения для вен не существует — ни медикаментозного, ни хирургического.

  • Носите компрессионные чулки. Принцип действия компрессионного трикотажа заключается в создании равномерного давления. Чулки способствуют уменьшению диаметра вен, что ведет к увеличению скорости кровотока и нормализации работы венозных клапанов. Благодаря им можно избежать застоя и профилактировать образование тромбов. Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с врачом.

  • Старайтесь больше двигаться. Зима — это период, когда люди проводят большую часть времени в помещениях, а значит, двигаются намного меньше. Из-за этого сильно страдают вены. Старайтесь ходить пешком, делайте зарядку, при этом лучше избегать силовых нагрузок, интенсивного бега, прыжков и приседаний — они создают избыточную нагрузку на венозные стенки, что усиливает их повреждение.

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  • Ограничьте посещения бань, саун и соляриев. Избыточное воздействие тепла расслабляет и без того слабую стенку вен. Лучше делайте контрастные ванны, ванночки для ног. Разумеется, резкий контраст температур (например, прыжки в прорубь) не пойдет на пользу.

  • Не забывайте следить за своим питанием, особенно во время новогодних праздников с пышными застольями: ограничьте потребление сахара, мучного и сладостей. Это быстрые углеводы, которые поднимают уровень инсулина и натрия, провоцируют или усиливают отечность. А вот 2 литра чистой питьевой воды в сутки помогут избежать обезвоживания.

Почему людям с варикозом нельзя мерзнуть

При варикозном расширении вен опасно не только перегревание, но и переохлаждение — из-за резкого сужения или расширение стенок вен снижается их эластичность, они становятся хрупкими, изменяется ширина просвета.

Кроме того, длительное переохлаждение ног может привести к микротравмам сосудов, изменению внутренней стенки, что может приводить к появлению бляшек, а в последующем к нарушению кровоснабжения. Нарушение кровоснабжения может вызывать воспалительные заболевания кожи, вплоть до некрозов.

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Зима — еще не самое опасное время года

Зимой варикоз обостряется намного реже, чем в теплое время года: ноги меньше отекают, вены не испытывают перегрузок из-за жары. Кожа ног практически не травмируется — она защищена теплой одеждой и закрытой обувью, не испытывает воздействия солнечных лучей, меньше потеет. В этот период проще носить компрессионные чулки, так как они не только скрыты под одеждой, но и не доставляют дискомфорта, как в жаркую погоду.

— Летом мы больше времени проводим на природе, гуляем, путешествуем, поэтому не всегда есть время уделить внимание здоровью своих ног и пройти обследование. При этом хронические заболевания вен являются одним из наиболее распространенных заболеваний в развивающихся странах, поражающим до 60% взрослых в возрасте старше 50 лет, — предостерегает Татьяна Шеметева.

Однако варикоз может прийти и зимой. На ранних стадиях заболевания чаще всего назначается лекарственная терапия, а поздние лечат сочетанием медикаментозных и оперативных методов. Стратегию подбирает врач, исходя из особенностей течения болезни у пациента.

Так, для лечения боли, тяжести и отеков ног могут применяться венотоники. Они подразделяются на системные и наружные препараты:

  • системные венотоники оказывают комплексное воздействие на всю венозную систему, в первую очередь на утратившие тонус стенки вен и венозные клапаны, помогают уменьшить венозный застой;

  • у наружных — быстрая помощь при симптомах варикоза.

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— При их выборе важно обращать внимание на систему доставки активных компонентов, которая отвечает за быстроту действия и эффективность препарата. Это все определяет ваш лечащий врач, — говорит эксперт.

Большинство венотоников содержат вещества растительного происхождения — флавоноиды. При этом в основе современных средств лежат микронизированные (измельченные до очень маленьких размеров) флавоноиды. Микронизация способствует лучшему усвоению действующих веществ препарата, а значит, обеспечивает более быстрое наступление терапевтического эффекта.

Софья Хромова