Судороги — непроизвольные сокращения мышц, при которых они сильно напрягаются и не могут расслабиться. Чаще всего спазмы появляются в ногах — в икрах, ступнях или пальцах. И обычно в этот момент человек чувствует
подергивание и сжатие мышц,
боль,
онемение.
Почему часто сводит ноги
По словам хирурга-флеболога Армена Авакяна, при эпизодических судорогах паниковать не стоит.
Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА
— Важно понимать, что речь идет именно о единичных случаях. Регулярные спазмы могут быть симптомом многих заболеваний, поэтому игнорировать их нельзя. При повторяющихся судорогах бороться нужно уже не с ними, а с их причинами, — говорит врач.
А причин у них действительно может быть много. Специалист назвал 8 самых частых из них.
1. Нерациональные физнагрузки
Это, пожалуй, самая частая причина периодических судорог. Речь об интенсивных занятиях спортом, о работе, на которой приходится много передвигаться пешком, поднимать тяжести и так далее. Спазм может появиться в том случае, если сильно вытянуть стопу во сне и таким образом перенапрячь икроножную мышцу.
2. Варикозная болезнь
Сбои в работе венозной системы ног приводят к застою крови, на который и реагируют мышцы. За счет судорожных сокращений они пытаются воздействовать на сосуды, чтобы наладить течение венозной крови от ног к сердцу. Среди других распространенных симптомов варикоза тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки.
Такие проблемы характерны для офисных сотрудников и всех, кто ведет сидячий образ жизни. Если человек долго находится в одном положении, мышцы голени перестают стимулировать отток крови по венам — они работают только во время движения.
3. Дефицит витаминов
Недостаток витаминов, а также калия, магния, кальция уменьшает проходимость нейронных импульсов к мышцам, что повышает вероятность появления судорог. А в дефиците микроэлементов виноваты, как правило, неправильное питание, диета, курение и обезвоживание.
4. Нарушения обмена веществ
Они бывают на фоне стресса или приема некоторых лекарственных препаратов.
5. Плоскостопие
Из-за плоскостопия ступни перестают нормально справляться с ударной нагрузкой во время ходьбы — она распределяется по стопам неправильно, из-за чего мышцы ног излишне напрягаются. В результате такое переутомление в определенных случаях приводит к судорогам.
6. Неудобная обувь
Мышцы ног страдают и при ношении неудобной обуви, особенно туфель на каблуках или с узким носом.
7. Лишний вес
Лишний вес также повышает риск непроизвольных мышечных сокращений. Как, впрочем, беременность и даже переохлаждение.
8. Заболевания позвоночника
Нередко подобные спазмы ног провоцируют заболевания позвоночника. К примеру, дорсопатия (группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, основной симптом которых — боль в спине или шее. — Прим. ред.), корешковый синдром, грыжи, остеохондроз.
Что делать при судорогах ног: 4 совета врача
При резком спазме в мышцах ног можно помочь себе, если
сделать самомассаж,
приложить холодное полотенце,
выпрямить ногу и потянуть на себя носок, чтобы напрячь икроножную мышцу,
сесть и выполнить круговые движения стопами. Затем надо встать на носочки и опуститься на пятки, повторив эти движения несколько раз.
К профилактике таких спазмов, по словам Армена Авакяна, надо подходить комплексно. Снизить риски их появления помогают сбалансированное питание и регулярные физнагрузки.
— Старайтесь больше гулять. Когда мы двигаемся, активно работают мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от ног к сердцу. Ходьба — отличный и, главное, доступный способ профилактики варикозной болезни, — добавил хирург-флеболог.
Также предупредить судороги можно, если
носить удобную обувь. От туфель на высоких каблуках, с плоской подошвой или узким мысом лучше отказаться — такая обувь приводит к развитию плоскостопия и других подобных заболеваний.
носить ортопедические стельки. Они будут поддерживать стопы в физиологически правильном положении и защищать ступни от нагрузок.
носить компрессионный трикотаж для поддержки венозной системы ног. Такие изделия особенно нужны во время беременности, при малоподвижном образе жизни, стоячей или сидячей работе, а также пригодятся в автомобильных путешествиях и при длительных авиаперелетах.