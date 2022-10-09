что делать, если свело ногу
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Судороги — непроизвольные сокращения мышц, при которых они сильно напрягаются и не могут расслабиться. Чаще всего спазмы появляются в ногах — в икрах, ступнях или пальцах. И обычно в этот момент человек чувствует

  • подергивание и сжатие мышц,

  • боль,

  • онемение.

Почему часто сводит ноги

По словам хирурга-флеболога Армена Авакяна, при эпизодических судорогах паниковать не стоит.

Армен Авакян
Армен Авакян
Медицина

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА

— Важно понимать, что речь идет именно о единичных случаях. Регулярные спазмы могут быть симптомом многих заболеваний, поэтому игнорировать их нельзя. При повторяющихся судорогах бороться нужно уже не с ними, а с их причинами, — говорит врач.

А причин у них действительно может быть много. Специалист назвал 8 самых частых из них.

1. Нерациональные физнагрузки

Это, пожалуй, самая частая причина периодических судорог. Речь об интенсивных занятиях спортом, о работе, на которой приходится много передвигаться пешком, поднимать тяжести и так далее. Спазм может появиться в том случае, если сильно вытянуть стопу во сне и таким образом перенапрячь икроножную мышцу.

2. Варикозная болезнь

Сбои в работе венозной системы ног приводят к застою крови, на который и реагируют мышцы. За счет судорожных сокращений они пытаются воздействовать на сосуды, чтобы наладить течение венозной крови от ног к сердцу. Среди других распространенных симптомов варикоза тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки.

Такие проблемы характерны для офисных сотрудников и всех, кто ведет сидячий образ жизни. Если человек долго находится в одном положении, мышцы голени перестают стимулировать отток крови по венам — они работают только во время движения.

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3. Дефицит витаминов

Недостаток витаминов, а также калия, магния, кальция уменьшает проходимость нейронных импульсов к мышцам, что повышает вероятность появления судорог. А в дефиците микроэлементов виноваты, как правило, неправильное питание, диета, курение и обезвоживание.

4. Нарушения обмена веществ

Они бывают на фоне стресса или приема некоторых лекарственных препаратов.

5. Плоскостопие

Из-за плоскостопия ступни перестают нормально справляться с ударной нагрузкой во время ходьбы — она распределяется по стопам неправильно, из-за чего мышцы ног излишне напрягаются. В результате такое переутомление в определенных случаях приводит к судорогам.

6. Неудобная обувь

Мышцы ног страдают и при ношении неудобной обуви, особенно туфель на каблуках или с узким носом.

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7. Лишний вес

Лишний вес также повышает риск непроизвольных мышечных сокращений. Как, впрочем, беременность и даже переохлаждение.

8. Заболевания позвоночника

Нередко подобные спазмы ног провоцируют заболевания позвоночника. К примеру, дорсопатия (группа заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани, основной симптом которых — боль в спине или шее. — Прим. ред.), корешковый синдром, грыжи, остеохондроз.

Что делать при судорогах ног: 4 совета врача

При резком спазме в мышцах ног можно помочь себе, если

  1. сделать самомассаж,

  2. приложить холодное полотенце,

  3. выпрямить ногу и потянуть на себя носок, чтобы напрячь икроножную мышцу,

  4. сесть и выполнить круговые движения стопами. Затем надо встать на носочки и опуститься на пятки, повторив эти движения несколько раз.

К профилактике таких спазмов, по словам Армена Авакяна, надо подходить комплексно. Снизить риски их появления помогают сбалансированное питание и регулярные физнагрузки.

— Старайтесь больше гулять. Когда мы двигаемся, активно работают мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от ног к сердцу. Ходьба — отличный и, главное, доступный способ профилактики варикозной болезни, — добавил хирург-флеболог.

Также предупредить судороги можно, если

  • носить удобную обувь. От туфель на высоких каблуках, с плоской подошвой или узким мысом лучше отказаться — такая обувь приводит к развитию плоскостопия и других подобных заболеваний.

  • носить ортопедические стельки. Они будут поддерживать стопы в физиологически правильном положении и защищать ступни от нагрузок.

  • носить компрессионный трикотаж для поддержки венозной системы ног. Такие изделия особенно нужны во время беременности, при малоподвижном образе жизни, стоячей или сидячей работе, а также пригодятся в автомобильных путешествиях и при длительных авиаперелетах.

Анастасия Романова