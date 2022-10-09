— Важно понимать, что речь идет именно о единичных случаях. Регулярные спазмы могут быть симптомом многих заболеваний, поэтому игнорировать их нельзя. При повторяющихся судорогах бороться нужно уже не с ними, а с их причинами, — говорит врач.

А причин у них действительно может быть много. Специалист назвал 8 самых частых из них.

1. Нерациональные физнагрузки

Это, пожалуй, самая частая причина периодических судорог. Речь об интенсивных занятиях спортом, о работе, на которой приходится много передвигаться пешком, поднимать тяжести и так далее. Спазм может появиться в том случае, если сильно вытянуть стопу во сне и таким образом перенапрячь икроножную мышцу.

2. Варикозная болезнь

Сбои в работе венозной системы ног приводят к застою крови, на который и реагируют мышцы. За счет судорожных сокращений они пытаются воздействовать на сосуды, чтобы наладить течение венозной крови от ног к сердцу. Среди других распространенных симптомов варикоза тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки.

Такие проблемы характерны для офисных сотрудников и всех, кто ведет сидячий образ жизни. Если человек долго находится в одном положении, мышцы голени перестают стимулировать отток крови по венам — они работают только во время движения.