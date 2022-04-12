Различные элементы на коже — частая причина обращения к врачу. Но если сыпь или гнойнички вызывают у большинства людей беспокойство, то так называемые телеангиэктазии или, проще говоря, сосудистые звездочки, считаются безобидными или «возрастными» элементами.

Однако, данные изменения на коже можно найти даже у детей, включая новорожденных младенцев, но чаще они возникают у взрослых, и с возрастом их количество действительно может возрастать. Но не всегда причина — только в старении, возрастных изменениях. Нередко эти «маркеры» на коже могут стать одним из первых сигналов о неполадках в организме. Порой они могут возникать задолго до появления более ярких и выраженных симптомов.

«Доктор Питер» выяснил у Олега Кузнецова, врача-гематолога, терапевта первой категории клиника «АБИА», какие из болезней стоит исключать, если по телу появилось много сосудистых звездочек.