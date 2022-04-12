Различные элементы на коже — частая причина обращения к врачу. Но если сыпь или гнойнички вызывают у большинства людей беспокойство, то так называемые телеангиэктазии или, проще говоря, сосудистые звездочки, считаются безобидными или «возрастными» элементами.
Однако, данные изменения на коже можно найти даже у детей, включая новорожденных младенцев, но чаще они возникают у взрослых, и с возрастом их количество действительно может возрастать. Но не всегда причина — только в старении, возрастных изменениях. Нередко эти «маркеры» на коже могут стать одним из первых сигналов о неполадках в организме. Порой они могут возникать задолго до появления более ярких и выраженных симптомов.
«Доктор Питер» выяснил у Олега Кузнецова, врача-гематолога, терапевта первой категории клиника «АБИА», какие из болезней стоит исключать, если по телу появилось много сосудистых звездочек.
Откуда возникают кожные звездочки?
Питание кожи и подлежащих тканей происходит за счет сети мелких капилляров, которые густо переплетаются в тканях. Но близко к коже у здоровых людей многочисленные капилляры не подходят, не просвечивают, создавая ровный тон и розовую окраску тела. Если в силу различных обстоятельств (не всегда болезненных), сосудик подходит близко к поверхности кожи, его становится отчетливо видно. Обычно это происходит из-за сильного и стойкого расширения капилляра, заполнения его кровью. Причем чтобы сосудистую звездочку стало видно, расширение должно стать постоянным.
Подобные элементы — не редкость даже у здоровых людей. Они расположены поверхностно, их немного, все звездочки можно пересчитать по пальцам.
Сосудистые звездочки можно обнаружить практически у 80% женщин от 20-30 лет, а вот среди мужчин звездочки можно найти только у 20% здоровых людей. С возрастом этот процент увеличивается, но самих элементов не должно быть много, если они образуют практически сетку на коже — это ненормально!
Где их искать
Сосудистые звездочки могут быть как единичными элементами, так и множественными. Кроме того, телеангиоэктазии отличаются по размерам и форме, цвету и местоположению.
Если окраска элементов ярко-красная или пурпурная — это сосудистые звездочки из артерий и капилляров, если вишнево-синие — это венулы. Чаще всего элементы расположены на гладкой коже — лица, груди, спины, конечностей. Реже они могут появляться в области слизистых оболочек.
Если ты с ними родился
Появление сосудистых звездочек возможно как врожденная особенность, и это не всегда это признак серьезной болезни. Развитие сосудов и степень заполнения их кровью имеет генетический характер. Можно выделить три вида врожденных телеангиэктазий. Это:
Наследственные доброкачественные (то есть неопасные) телеангиэктазии.
Наследственная геморрагическая (склонная к кровотечениям) телеангиэктазия, она более известна как болезнь Рандю-Ослера.
Сосудистые звездочки, сопровождающие различные синдромы — Паркса-Вебера, Блума, синдром Стерджа-Вебера.
Почему звездочки появляются в течение жизни
Если мы говорим о здоровых людях, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, сосудистые звездочки могут вылезти в силу целого ряда ситуаций. Это:
набор веса с формированием ожирения;
период беременности;
один из побочных эффектов при приеме оральных контрацептивов;
длительное сидячее положение, сидячий образ жизни, что ведет к застою крови в сосудах;
частые и длительные перелеты с континента на континент;
ношение неудобной обуви, высоких каблуков, тесных ботинок;
вредные привычки, в том числе курение, провоцирующее гипоксию тканей;
часто повторяющиеся физические перегрузки;
изменение гормонального фона в результате климакса;
длительный дефицит витамина С.
Вероятность образования сосудистых звездочек увеличивается с возрастом. В результате естественного старения происходит распад коллагена, кожа становится более тонкой, просвечивают капилляры. У мужчин дефект проявляется реже, что связано с особенностями кожи, она на 30% толще и плотнее женской.
При каких болезнях появляются сосудистые звездочки
Если сосудистых звездочек по телу становится все больше, важно исключать определенные патологии. Это:
варикозная болезнь (поражение вен в области нижних конечностей, половых органов и даже живота, груди);
инфекционные заболевания (ВИЧ и СПИД, сифилитическое поражение);
онкологические патологии;
тяжелые поражения печени (цирроз, фиброз);
заболевания соединительной ткани;
патологии аутоиммунного характера (например, системная красная волчанка);
розацеа;
сахарный диабет (и многие другие эндокринные патологии);
радиоактивное облучение с последствиями в виде лучевой болезни.
Это можно вылечить?
Лечение назначает только врач, причем, оно, как правило, зависит от причины появления сосудистых звездочек.
Например, чтобы убрать сосудистые звездочки на теле, включая нижние конечности, помогает склеротерапия, когда в сосуд вводят склеивающие составы, или лазерное удаление — в этом случае просвет сосудов запаивается высокой температурой.
После удаления кожных дефектов в качестве профилактики их повторного появления необходимо отказаться от применения гормональных контрацептивов, курсами использовать венотоники, если это одобряет врач, носить правильно подобранный компрессионный трикотаж.
При проблемах с сосудами противопоказаны баня, сауна, солярий, парафинотерапия. Общее лечение должно быть направлено на укрепление сосудистой стенки, получение необходимых комплексов витаминов и микроэлементов.