Уролог рассказал о самой опасной разновидности отеков

Когда отказывает печень

Еще одна виновница «голодных» отеков — это печень. Это связано с тем, что именно этот орган отвечает за образование собственных плазменных белков, которые и «держат» воду в сосудах. Особенно важен в этом отношении альбумин, который печень синтезирует из аминокислот, полученных из пищевых источников белка.

Соответственно, если печень начинает отказывать, как это бывает, например, при различных видах циррозов или при тяжелых формах гепатитов, когда повреждена значительная часть печени, могут возникать серьезные отеки.

Мы можем заподозрить, что именно печень стала виновницей отеков, если человек часто употребляет алкоголь, у него раньше были проблемы с печенью (или есть гепатит). Кроме того, при проблемах с печенью отечная жидкость преимущественно копится в области живота, в области других тканей отек не так сильно заметен.

Если белки не усваиваются

Подобные «голодные» отеки могут быть даже при достаточном потреблении белков с пищей. Например, если у человека есть серьезные проблемы с пищеварением в тонкой кишке, и белковые продукты просто не усваиваются. Это возможно при проблемах с поджелудочной железой, ферментативной недостаточности (если не хватает ферментов, которые расщепляют белки).

Еще одна ситуация, когда возможны отеки, связанные с белками — это раковая кахексия, истощение, возникающее в последних стадиях рака. В этой ситуации тоже теряется белок, поэтому возникают отеки.