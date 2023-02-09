В последнее время диетологи все чаще говорят о том, что само понятие «вредная еда» — не совсем корректно. Дело в том, что определенные противопоказания и не самые полезные свойства есть даже у самых стереотипно полезных продуктов. А многое из того, что мы привыкли демонизировать, едва ли можно признать ядовитым и катастрофически вредным.

Безусловно, это не значит, что теперь можно есть что попало в любых количествах. Главное в здоровом питании — баланс и умение вовремя остановиться. От того, что вы запретите себе любимую еду, вы вряд ли станете здоровее — скорее только сорветесь.

Попробуем взглянуть на хорошо известные «вредные» продукты под другим углом и выясним, почему их нельзя считать абсолютным злом.