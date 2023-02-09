В последнее время диетологи все чаще говорят о том, что само понятие «вредная еда» — не совсем корректно. Дело в том, что определенные противопоказания и не самые полезные свойства есть даже у самых стереотипно полезных продуктов. А многое из того, что мы привыкли демонизировать, едва ли можно признать ядовитым и катастрофически вредным.
Безусловно, это не значит, что теперь можно есть что попало в любых количествах. Главное в здоровом питании — баланс и умение вовремя остановиться. От того, что вы запретите себе любимую еду, вы вряд ли станете здоровее — скорее только сорветесь.
Попробуем взглянуть на хорошо известные «вредные» продукты под другим углом и выясним, почему их нельзя считать абсолютным злом.
Сахар
Вот уж у какого продукта поистине демоническая репутация — не просто так же сахар прозвали «сладким ядом»! Не поспоришь: переизбыток сахара в рационе — верный путь к диабету, ожирению и атеросклерозу. Также принято считать, что именно сладкое убивает наши зубы. Кроме того, ученые выяснили, что сахар заставляет нас выглядеть старше своих лет.
Однако на самом деле без сахара совсем мы не можем. Полный отказ от сахара может привести к депрессии, бессоннице, выпадению волос, набору веса, постоянному чувству голода и гипогликемии. Кроме того, без сахара в качестве источника энергии организм сможет потреблять только белок и жир, что может вызвать кетоацидоз. И, да, кариес поражает ваши зубы вовсе не из-за сахара. Что касается ожирения, то тут следует помнить: толстеете вы не из-за того, что позволяете себе плитку шоколада к чаю, а из-за профицита калорий в рационе.
Чтобы сахар не вредил вашему телу, ешьте его в умеренных количествах. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кофе
Есть даже такая шутка: когда ученым нечего делать, они исследуют кофе и затем заявляют либо о его положительных свойствах, либо об отрицательных. Действительно, напиток этот довольно спорный. Кофеин провоцирует скачки давления, мешает выработке коллагена и усвоению множества полезных витаминов и минералов, вызывает бессонницу.
Но при этом кофе также продлевает жизнь. Ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии поставили эксперимент и установили: 2–3 чашки кофе ежедневно снижают риск преждевременной смерти. Все дело в том, какое влияние кофе оказывает на здоровье сердца и сосудов, — именно болезни, связанные с этой системой, чаще всего становятся причиной ухода из жизни.
А еще кофе полезен для печени. Он же защищает ваш организм от деменции и снижает риск инсульта. Кроме того, этот напиток придает бодрости и заставляет мозг работать быстрее.
Так что пейте кофе на здоровье — но в меру.
Шаверма
Вряд ли в вашем сознании шаверма ассоциируется с правильным питанием. Скорее на ум приходят шутки про кошек и диарею. Безусловно, шаверма из несвежих ингредиентов, приготовленная в антисанитарных условиях, вам может навредить. Да и диетическим блюдом ее назвать сложно — больно высокая у блюда калорийность, особенно если в соус добавили майонез.
Однако в остальном шаверму можно считать идеальной едой для сытного обеда. В шаверме есть белок — мясо, клетчатка — овощи, и незначительное количество углеводов — бездрожжевой хлеб. Такое блюдо позволяет дольше испытывать сытость и меньше отвлекаться на перекусы. А еще обилие белка пойдет на пользу тем, кто качается в зале. Так что, если любите шаверму — смело покупайте ее в проверенных местах или готовьте сами, колоссального вреда здоровью не будет.
Лимонады
Другой напиток, который принято обвинять во всех смертных грехах, — газировка. В нем много сахара или не слишком полезных подсластителей, регуляторов вкуса. Стаканчик любимого лимонада провоцирует мгновенный выброс инсулина и последующее резкое снижение сахара — это бьет по нашей поджелудочной.
Но при этом лимонад может обеспечить вас энергией, повысить настроение, охладить в жаркий день и нормализовать водный баланс. Так что и с ним главное — не перебарщивать.
Как пишет в своем
То же самое касается и пальмового масла в составе. Само по себе оно не опасно — обычное дешевое растительное масло. Раньше в нем не контролировали количество опасных трансжиров, но сейчас их в нем не должно быть больше 2%.
Также многие считают абсолютным злом чай в пакетиках. Однако, как правило, в них просто добавляют ароматизаторы, которые тоже ничего плохого не сделают.
Плохая репутация и у крабовых палочек. В них действительно много соли, что может быть не слишком полезно для гипертоников. В остальном это дешевая белая рыба и разрешенные добавки, а не яд для вашего организма.
Наконец, не стоит бояться бульонных кубиков. В них тоже много соли и ароматизаторы — но никакого яда.