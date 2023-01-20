Гинеколог Волкова предупредила о серьезном вреде корректирующего белья для организма
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В погоне за красивой фигурой многие готовы испробовать самые экстремальные способы. Например, жесткие диеты: день пьем только воду, потом живем на гречке и овощах. Так действительно можно похудеть. Но есть и плохие новости: как только вернетесь к обычному питанию, все утерянные килограммы тоже вернутся. Существует риск, что цифра на весах станет даже больше.

Еще один способ экспресс-похудения, точнее, внешнего эффекта стройности, — это покупка специального корректирующего белья.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Медицина

Врач акушер-гинеколог.

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 — Часто в погоне за фигурой мечты мы прибегаем к «запрещенным» приемам, которыми можно быстро себя видоизменить. Бежим в магазин и покупаем корректирующее белье, которое как по взмаху волшебной палочки скрывает все изъяны, — говорит Екатерина Волкова.

Казалось бы, проблема решена, и вы выходите в «свет» во всей красе, но, есть одно большое НО!

Как бы ни старались производители — белье было и будет обладать утягивающим и сдавливающим эффектом, а это значит:

  • будет препятствовать естественной циркуляции крови, особенно нормальному венозному возврату;

  • нарушать лимфоотток;

  • сдавливать внутренние органы, тем самым ухудшая их питание и вызывая гипоксию в них;

  • ухудшать работу дыхательной системы.

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Еще одна важная деталь: постоянное ношение корректирующего белья нарушает естественные функции мышечного корсета, ослабляя мышцы спины, вследствие чего позвоночник не выдерживает даже минимальных нагрузок.

Оно также вызывает повышенное давление в брюшной полости, повышая риски опущения органов малого таза и появлению диафрагмальных грыж и желудочному рефлюксу с изжогой.

Правильный подход: один раз надеть корректирующее белье можно, но нужно соблюдать определенные правила и помнить о противопоказаниях:

  • варикоз;

  • дерматиты и кожные заболевания;

  • гипертония;

  • тромбофлебит;

  • новообразования и опухоли.

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Запомните 3 основных правила:

  1. носить корректирующее белье можно не более 10-12 часов в неделю;

  2. выбирать корректирующее и утягивающее белье нужно размер в размер (только в особых, очень редких, единичных случаях, когда ну просто кровь из носу нужно быть на высоте — свидание, вечеринка, званый ужин, вручение «Оскара» — можно надевать утягивающее белье на размер меньше);

  3. учитывать противопоказания: варикоз, дерматиты и кожные заболевания, гипертония, тромбофлебит, новообразования и опухоли.

 — Беря во внимание данные правила, вы со спокойной совестью и без вреда здоровью можете носить корректирующее белье, — заключила Екатерина Волкова.

Софья Хромова