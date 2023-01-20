Гинеколог Волкова предупредила о серьезном вреде корректирующего белья для организма

В погоне за красивой фигурой многие готовы испробовать самые экстремальные способы. Например, жесткие диеты: день пьем только воду, потом живем на гречке и овощах. Так действительно можно похудеть. Но есть и плохие новости: как только вернетесь к обычному питанию, все утерянные килограммы тоже вернутся. Существует риск, что цифра на весах станет даже больше.

Еще один способ экспресс-похудения, точнее, внешнего эффекта стройности, — это покупка специального корректирующего белья.