Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Выступающей сеткой сосудов на ногах даже в молодом возрасте сложно кого-то удивить. В борьбе за здоровые вены мы скупаем мази, гели и таблетки против варикоза. Но в какой-то момент перед нами может встать и вопрос об операции. Рассказываем об одном из самых современных методов лечения — лазерной коагуляции вен. Спойлер: бояться не стоит.
29 ноября 2022
Шаг №1: консультация у врача и УЗИ вен
Путь к здоровью в этом случае начинается с консультации у врача-флеболога. Перед тем как составить «план действий», доктор оценивает состояние вен. Визуальным осмотром здесь не обойтись: потребуется пройти УЗИ сосудов нижних конечностей. Обычно исследование проводит сам специалист, который в дальнейшем будет заниматься лечением.
Флебологи могут использовать переносные УЗИ-аппараты для диагностики и лечебных манипуляций.
При выраженной степени варикоза врач может предложить полностью исключить пораженный сосуд из системы кровообращения. Добиться этого можно с помощью современного малотравматичного вмешательства — ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция вен).
Шаг №2: подготовка к лечению
Лазерная коагуляция — по сути больше процедура, а не полноформатная операция.
И всё же без определенной подготовки здесь не обойтись. Поэтому надо сдать анализы, чтобы проверить организм на готовность к вмешательству. Выполнить их можно в любом медицинском учреждении или прямо в самой клинике. Много времени это не отнимет: на полный комплекс исследований в среднем потребуется не более 40 минут. Если по каким-то показателям возникнут вопросы, можно сразу же проконсультироваться со смежными специалистами. Например, с кардиологом или терапевтом.
Шаг №3: прийти на процедуру (и сохранять спокойствие)
Лазерная коагуляция обычно длится не дольше получаса. Из сравнительно неприятного придется потерпеть несколько обезболивающих уколов. Их делают вокруг поврежденного участка вены.
Шаг №4 во время процедуры: что делает врач?
Все манипуляции врач отслеживает с помощью ультразвукового оборудования. УЗИ-контроль позволяет добиться высокой координации действий и практически полностью исключает возможность ошибок. Под воздействием лазерного луча вена «запаивается», а кровоток перенаправляется на здоровые сосуды. На этом процедура закончена: оборудование можно извлекать.
Шаг №5 во время процедуры: для чего нужен анестезиолог?
Перед лазерной коагуляцией анестезиолог не только обследует пациента, но и… помогает хирургу выбирать музыку. И нет, это не шутка. Для комфорта в операционной действительно звучат приятные расслабляющие мелодии.
Присутствие анестезиолога в операционной, современное оборудование для мониторинга состояния пациента позволяют сделать процесс лечения комфортным и максимально безопасным.
Шаг №6: после операции
Лазерная коагуляция отличается низкой степенью травматичности: госпитализация обычно не требуется. Сразу после операции пациент проводит полчаса-час в комфортной палате стационара, а затем отправляется домой. Можно даже пешком.
Шаг №7: комфортное восстановление
Лазерное лечение позволяет сохранить активность. Обычно сразу после процедуры можно пойти поработать, прогуляться, сесть за руль. Через 2 дня — вернуться к посещению бассейна. А через две недели — возобновить более серьезные спортивные нагрузки: например, занятия теннисом.
Чек-лист: на что обратить внимание, если вы решились на лазерное лечение варикоза?
Стоимость операции В Санкт-Петербурге средняя цена ЭВЛК начинается от 45 тысяч рублей. Если цифра сильно ниже — это повод насторожиться. Значительную часть суммы составляет специальная лазерная насадка. Она считается расходным материалом и используется один раз, только для конкретного пациента. Кстати, после процедуры ее можно забрать из клиники на память.
Стерильность
Лазерное лечение варикоза, как и другие оперативные вмешательства, требуют полной стерильности. В «СМ-Клинике» есть возможность выполнять процедуру в отдельных операционных: просторных, стерильных и оснащенных необходимым оборудованием.
«Свой» специалист
Лечение варикоза должно проходить под контролем одного и того же специалиста. Так флеболог сможет досконально изучить пациента, его потребности и особенности.
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