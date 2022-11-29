Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
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Шаг №1: консультация у врача и УЗИ вен

Путь к здоровью в этом случае начинается с консультации у врача-флеболога. Перед тем как составить «план действий», доктор оценивает состояние вен. Визуальным осмотром здесь не обойтись: потребуется пройти УЗИ сосудов нижних конечностей. Обычно исследование проводит сам специалист, который в дальнейшем будет заниматься лечением.

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Волков Антон Максимович, сердечно-сосудистый хирург, хирург, флеболог. Стаж работы: 10 лет
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Пресс-служба «СМ-Клиники»

Флебологи могут использовать переносные УЗИ-аппараты для диагностики  и лечебных манипуляций.

При выраженной степени варикоза врач может предложить полностью исключить пораженный сосуд из системы кровообращения. Добиться этого можно с помощью современного малотравматичного вмешательства — ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция вен).

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Процесс УЗИ займет не более 10 минут и позволит доктору поставить диагноз
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Пресс-служба «СМ-Клиники»

Шаг №2: подготовка к лечению

Лазерная коагуляция — по сути больше процедура, а не полноформатная операция.

И всё же без определенной подготовки здесь не обойтись. Поэтому надо сдать анализы, чтобы проверить организм на готовность к вмешательству. Выполнить их можно в любом медицинском учреждении или прямо в самой клинике. Много времени это не отнимет: на полный комплекс исследований в среднем потребуется не более 40 минут. Если по каким-то показателям возникнут вопросы, можно сразу же проконсультироваться со смежными специалистами. Например, с кардиологом или терапевтом.

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Кабинет забора анализов, где можно сдать все лабораторные исследования, назначенные доктором
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Пресс-служба «СМ-Клиники»

Шаг №3: прийти на процедуру (и сохранять спокойствие)

Лазерная коагуляция обычно длится не дольше получаса. Из сравнительно неприятного придется потерпеть несколько обезболивающих уколов. Их делают вокруг поврежденного участка вены.

Шаг №4 во время процедуры: что делает врач?

Все манипуляции врач отслеживает с помощью ультразвукового оборудования. УЗИ-контроль позволяет добиться высокой координации действий и практически полностью исключает возможность ошибок. Под воздействием лазерного луча вена «запаивается», а кровоток перенаправляется на здоровые сосуды. На этом процедура закончена: оборудование можно извлекать.

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Фото
Пресс-служба «СМ-Клиники»

Шаг №5 во время процедуры: для чего нужен анестезиолог?

Перед лазерной коагуляцией анестезиолог не только обследует пациента, но и… помогает хирургу выбирать музыку. И нет, это не шутка. Для комфорта в операционной действительно звучат приятные расслабляющие мелодии.

Присутствие анестезиолога в операционной, современное оборудование для мониторинга состояния пациента позволяют сделать процесс лечения комфортным и максимально безопасным.

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Колонка для комфорта во время манипуляции и полноценное анестезиологическое оборудование для контроля состояния пациента
Фото
Пресс-служба «СМ-Клиники»

Шаг №6: после операции

Лазерная коагуляция отличается низкой степенью травматичности: госпитализация обычно не требуется. Сразу после операции пациент проводит полчаса-час в комфортной палате стационара, а затем отправляется домой. Можно даже пешком.

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Палата для восстановления после процедуры, где есть всё необходимое для комфортного пребывания
Фото
Пресс-служба «СМ-Клиники»

Шаг №7: комфортное восстановление

Лазерное лечение позволяет сохранить активность. Обычно сразу после процедуры можно пойти поработать, прогуляться, сесть за руль. Через 2 дня — вернуться к посещению бассейна. А через две недели — возобновить более серьезные спортивные нагрузки: например, занятия теннисом. 

Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются
Фото
stock.adobe.com

Чек-лист: на что обратить внимание, если вы решились на лазерное лечение варикоза?

  • Стоимость операции
    В Санкт-Петербурге средняя цена ЭВЛК начинается от 45 тысяч рублей. Если цифра сильно ниже — это повод насторожиться. Значительную часть суммы составляет специальная лазерная насадка. Она считается расходным материалом и используется один раз, только для конкретного пациента. Кстати, после процедуры ее можно забрать из клиники на память.

  • Стерильность

    Лазерное лечение варикоза, как и другие оперативные вмешательства, требуют полной стерильности. В «СМ-Клинике» есть возможность выполнять процедуру в отдельных операционных: просторных, стерильных и оснащенных необходимым оборудованием.

  • «Свой» специалист

    Лечение варикоза должно проходить под контролем одного и того же специалиста. Так флеболог сможет досконально изучить пациента, его потребности и особенности.

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