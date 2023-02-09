— Также появляются сложности при сервировке стола, могут меняться привычные место и время приема пищи . Например, человек начинает есть в гостиной или на балконе, завтракать днем, а ужинать в два часа ночи, хотя раньше этого не делал. Меняются и манеры поведения за столом — человек может начать есть руками или брать еду из тарелок других людей, — дополняет невролог.

Позже могут появиться и другие тревожные признаки. Например, человек не может вспомнить, как дойти до магазина, может путать имена, становится чересчур конфликтным или подозрительным. В этом случае единственное правильное решение — как можно скорее показать родственника неврологу. Чем раньше он окажется у врача, тем больше шансов, что развитие опасной патологии можно будет замедлить.