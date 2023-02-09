С возрастом человеку все сложнее запоминать номера телефонов, сюжеты прочитанных книг, любую новую информацию. Наш мозг, как и любой другой орган, стареет — это нормальный физиологический процесс. Но естественные возрастные проблемы с памятью легко перепутать с начинающейся деменцией.
Врач-невролог, специалист Европейского медицинского центра
— Деменцию стоит подозревать, когда когнитивные изменения начинают мешать человеку вести привычный образ жизни. Он уже не может общаться, как раньше, ему сложно обустраивать быт, выполнять задачи, которые ранее казались легкими и привычными, — рассказывала невролог.
Порой первые тревожные звоночки весьма необычны. Так, вы можете замечать, что пожилой родственник стал иначе вести быт, но этому легко не придать значения. По словам Екатерины Козловой, на эти изменения в поведении точно стоит обратить пристальное внимание:
Все приготовленные блюда становятся «проще». Например, если раньше человек готовил по сложным рецептам, то теперь просто варит макароны или гречку, готовит кусочек мяса. Без всяких заморочек (даже не добавляет любимые приправы). Ему сложно вспомнить, как он готовил раньше, поэтому действия становятся такими простыми.
На столе все чаще появляются готовые блюда из супермаркета. Это тоже связано с тем, что человеку уже сложно стоять и у плиты и вспоминать, как правильно готовить плов или рагу.
Появляется тяга к различным соусам. Вы стали замечать, что в блюдах все чаще и чаще появляются майонез, кетчуп, горчица, причем в больших количествах. Хотя раньше человек был к ним равнодушен.
При некоторых видах деменции происходит фиксация на определенной пище. Например, человек решает, что теперь ест только гречу, картошку и шоколад.
Человек становится сладкоежкой, к любому приему пищи старается добавить как можно больше сахара. Хотя раньше он был равнодушен к сладостям.
— Также появляются сложности при сервировке стола, могут меняться привычные место и время приема пищи. Например, человек начинает есть в гостиной или на балконе, завтракать днем, а ужинать в два часа ночи, хотя раньше этого не делал. Меняются и манеры поведения за столом — человек может начать есть руками или брать еду из тарелок других людей, — дополняет невролог.
Позже могут появиться и другие тревожные признаки. Например, человек не может вспомнить, как дойти до магазина, может путать имена, становится чересчур конфликтным или подозрительным. В этом случае единственное правильное решение — как можно скорее показать родственника неврологу. Чем раньше он окажется у врача, тем больше шансов, что развитие опасной патологии можно будет замедлить.