Смешанная деменция: 5 симптомов одной из самых опасных форм старческого слабоумия

Патологии, которые раньше большинству казались далекими и маловероятными, с каждым годом становятся все моложе и моложе, поражая людей, которым нет и 40. Если верить статистике, то все больше молодых мужчин и женщин страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя большинству кажется, что это удел тех, кто уже на пенсии.

Еще одна опасная болезнь, которая успешно «омолодилась» — это деменция. Например, болезнь Альцгеймера стали диагностировать даже у тридцатитрехлетних. От нее не лекарства, ученые и врачи из разных стран до сих стараются разгадать точную причину развития этой патологии, чтобы потом создать препарат для всех заболевших. Коварство болезни в том, что она не поражает человека сразу, а может развиваться годами. Диагностировать ее не так просто, однако первые симптомы могут насторожить и заставить задуматься о том, что нужно обратиться к врачу.