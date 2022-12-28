Особенно опасны в случае заболевания плексиформные нейрофибромы. Такие опухоли могут возникнуть в любой части тела, где есть периферические нервы.

— Они могут быть небольшими и тогда не вызывают проблем, но приблизительно в половине случаев эти опухоли могут стать причиной серьезных осложнений , — говорит врач. — Во-первых, плексиформные нейрофибромы могут сдавливать нервные волокна, вызывая боль и нарушение функции нервов. Если эти опухоли развиваются в области ног или рук, они могут также затруднять двигательную активность, а в области лица — приводить к его деформации. Кроме того, плексиформные нейрофибромы, растущие возле внутренних органов, могут сдавливать их, препятствуя нормальной работе.

При достаточной очевидности признаков заболевания попасть к нужному специалисту не так-то просто. Ребенка могут отправлять к педиатру, неврологу, онкологу, хирургу, дерматологу, ортопеду.

— Могут потребоваться годы, чтобы поставить диагноз , — говорит Алексей Масчан. — Кроме того, некоторые симптомы появляются только с возрастом, иногда приходится подождать какое-то время, прежде чем у ребенка будет достаточно признаков для подтверждения диагноза.

А есть вероятность, что проявления болезни и вовсе будут стерты.