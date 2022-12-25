Что такое индекс Перля

— Предупреждение нежелательной беременности — очень важный этап в сохранении женского репродуктивного здоровья, — признает врач-гинеколог ФНЦК ФМБА России Елена Стецюк. — Современная медицина позволяет сделать аборт безопасно и без тяжелых последствий для организма, но тем не менее, прерывание беременности в большинстве случаев отражается на психологическом, а в некоторых случаях и на физическом состоянии женщины.

Современные контрацептивы сегодня разработаны как для женщин, так и для мужчин. Причем, помимо таблеток, есть и другие методы — барьерные и физиологические.

— Эффективность любого способа защиты от нежелательной беременности измеряется индексом Перля (PI), — рассказывает врач-гинеколог. — Показатель индекса равен количеству зачатий на 100 женщин, использовавших одни и те же средства контрацепции при регулярной половой жизни в течение года. Чем ниже индекс Перля, тем эффективнее метод, и наоборот — чем выше PI, тем больше вероятность наступления беременности.