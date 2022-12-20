Итальянская полиция пересекла часть страны на «Ламборгини», чтобы доставить две почки пациентам, ожидающим пересадки. Полицейским пришлось проделать путь почти в 500 километров — они выехали из Падуи на северо-востоке страны и отправились сначала в больницу Модены, а потом — в больницу Рима.
Как описали происходящее в Национальной полиции Италии, специальный Санта-Клаус совершил путешествие, чтобы доставить величайший рождественский подарок — жизнь. Как
Сообщается, что в распоряжении итальянской дорожной полиции есть целых два автомобиля «Ламборгини Хуракан» (Lamborghini Huracan). Машины мощностью более 600 лошадиных сил способны развивать максимальную скорость в 325 км/час. Используют этот транспорт полицейские обычно для перехвата автомобилей-нарушителей, а также по другим неотложным поводам — например, для транспортировки донорских органов.
В России муж и жена не смогут стать донорами
Трансплантация почки — самый частый вид пересадки органов. Однако, несмотря на то что метод давно уже стал рутинным, такие операции по-прежнему считаются редкими — дело в дефиците донорских органов.
Как рассказывали «Доктору Питеру» в Мариинской больнице, в Петербурге пересадку почки ждут более 300 человек — именно столько пациентов находятся в городском листе ожидания. Весной 2022-го в этом стационаре выполнили первую родственную трансплантацию почки — мать пожертвовала орган своей 33-летней дочери.
По словам Сергея Алферова, врача-хирурга Городского нефрологического центра на базе Мариинской больницы, в большинстве стран мира есть понятие «трансплантация органа от живого донора». При иммунологической совместимости донором может стать муж, жена и даже сосед. В России законодательно возможна только родственная пересадка органов — от кровных родственников 1-2-й линии. К ним относятся родители, дети, родные братья и сестры, дяди и тети. То есть, если пожертвовать свой орган захочет муж или жена, в России они сделать этого не смогут. Но те, кто мог бы это сделать, не всегда готов — люди боятся, как потом будут жить с одной почкой. Однако врачи заверяют, что их жизнь после этого не изменится — будут жить без особых ограничений.