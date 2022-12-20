Итальянская полиция пересекла часть страны на «Ламборгини», чтобы доставить две почки пациентам, ожидающим пересадки. Полицейским пришлось проделать путь почти в 500 километров — они выехали из Падуи на северо-востоке страны и отправились сначала в больницу Модены, а потом — в больницу Рима.

Как описали происходящее в Национальной полиции Италии, специальный Санта-Клаус совершил путешествие, чтобы доставить величайший рождественский подарок — жизнь. Как пишет французское издание Nice Matin, синий медицинский холодильник с двумя донорскими органами они установили в багажник гоночного автомобиля, расположенный спереди.

Сообщается, что в распоряжении итальянской дорожной полиции есть целых два автомобиля «Ламборгини Хуракан» (Lamborghini Huracan). Машины мощностью более 600 лошадиных сил способны развивать максимальную скорость в 325 км/час. Используют этот транспорт полицейские обычно для перехвата автомобилей-нарушителей, а также по другим неотложным поводам — например, для транспортировки донорских органов.