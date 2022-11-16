Ученые назвали возможные причины загадочного гепатита, от которого умирают дети по всему миру

Впервые тяжёлый острый гепатит неизвестной этиологии диагностировали весной 2022 года. С тех пор зарегистрировано уже больше тысячи заболевших в 35 странах мира — больше всего в Британии и США, чаще это дети до шести лет. В России случаев заболевания не выявлено.

Нескольким десяткам малышей провели трансплантацию печени, более 20 детей умерли от тяжелой печеночной недостаточности, говорится в последнем ноябрьском исследовании ученых США, Китая и Австралии. Они сделали новые выводы о причинах вспышки загадочного гепатита.