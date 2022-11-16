Ученые назвали возможные причины загадочного гепатита, от которого умирают дети по всему миру

Впервые тяжёлый острый гепатит неизвестной этиологии диагностировали весной 2022 года. С тех пор зарегистрировано уже больше тысячи заболевших в 35 странах мира — больше всего в Британии и США, чаще это дети до шести лет. В России случаев заболевания не выявлено.
Нескольким десяткам малышей провели трансплантацию печени, более 20 детей умерли от тяжелой печеночной недостаточности, говорится в последнем ноябрьском
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Причина необъяснимого гепатита
Несмотря на то, что ученые работают над масштабными исследованиями, не выявлены точные причины и условия возникновения загадочного гепатита. У всех заболевших детей был отрицательный результат теста на гепатиты A, B, C, D, E и F. Вероятность, что болезнь вызвана ковидом или прививкой от коронавируса, также маловероятна, считают ученые.
При этом у многих из заболевших гепатитом детей был выявлен аденовирус. В связи с этим исследователи считают одной из основных версий возникновения необъяснимого гепатита коинфекцию аденоассоциированного вируса и адено- или герпес-вируса-помощника.
Среди версий звучала и еще одна — что загадочный гепатит связан с потенциальными токсичными агентами (металлы или органические соединения), которые дети могли получить из окружающей среды или с пищей. Например, подтверждено, что афлатоксины обладают сильной гепатотоксичностью, которая может вызвать острое серьезное повреждение печени у человека. Но эту версию ученые предлагают исследовать дополнительно.
Как болеют дети
У большинства детей, заболевших гепатитом, не было сопутствующих заболеваний, их считали здоровыми. Среди симптомов:
рвота;
диарея;
желтуха (пожелтение белков глаз и кожи);
усталость;
потеря аппетита;
тошнота;
боли в животе;
вялость;
зуд;
боли в суставах;
моча темного цвета.
Если похожие симптомы вы заметили у своего ребенка, немедленно обратитесь к врачу.
Как защитить детей
В рекомендациях ВОЗ говорится, что, пока ученые изучают новые данные о необъяснимом гепатите, стоит предпринять простые шаги для защиты детей:
часто мойте руки с мылом или протирайте гелем для рук на спиртовой основе и следите за тем, чтобы маленькие дети делали то же самое;
избегайте людных мест и держитесь на безопасном расстоянии от других людей;
надлежащим образом проветривайте помещения;
учите детей прикрывать рот и нос при кашле и чихании;
используйте для питья безопасную воду.
По мере получения дополнительной информации о причинах заболевания гепатитом ВОЗ будет обновлять свои рекомендации.