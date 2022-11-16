Ученые назвали возможные причины загадочного гепатита, от которого умирают дети по всему миру
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Впервые тяжёлый острый гепатит неизвестной этиологии диагностировали весной 2022 года. С тех пор зарегистрировано уже больше тысячи заболевших в 35 странах мира — больше всего в Британии и США, чаще это дети до шести лет. В России случаев заболевания не выявлено.

Нескольким десяткам малышей провели трансплантацию печени, более 20 детей умерли от тяжелой печеночной недостаточности, говорится в последнем ноябрьском исследовании ученых США, Китая и Австралии. Они сделали новые выводы о причинах вспышки загадочного гепатита.

По данным ВОЗ, случаи необъяснимого гепатита у детей регистрируют в мире каждый год, но на этот раз их больше, чем ожидалось.

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Причина необъяснимого гепатита

Несмотря на то, что ученые работают над масштабными исследованиями, не выявлены точные причины и условия возникновения загадочного гепатита. У всех заболевших детей был отрицательный результат теста на гепатиты A, B, C, D, E и F. Вероятность, что болезнь вызвана ковидом или прививкой от коронавируса, также маловероятна, считают ученые.

При этом у многих из заболевших гепатитом детей был выявлен аденовирус. В связи с этим исследователи считают одной из основных версий возникновения необъяснимого гепатита коинфекцию аденоассоциированного вируса и адено- или герпес-вируса-помощника.

Среди версий звучала и еще одна — что загадочный гепатит связан с потенциальными токсичными агентами (металлы или органические соединения), которые дети могли получить из окружающей среды или с пищей. Например, подтверждено, что афлатоксины обладают сильной гепатотоксичностью, которая может вызвать острое серьезное повреждение печени у человека. Но эту версию ученые предлагают исследовать дополнительно.

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Как болеют дети

У большинства детей, заболевших гепатитом, не было сопутствующих заболеваний, их считали здоровыми. Среди симптомов:

  • рвота;

  • диарея;

  • желтуха (пожелтение белков глаз и кожи);

  • усталость;

  • потеря аппетита;

  • тошнота;

  • боли в животе;

  • вялость;

  • зуд;

  • боли в суставах;

  • моча темного цвета.

Если похожие симптомы вы заметили у своего ребенка, немедленно обратитесь к врачу.

Как защитить детей

В рекомендациях ВОЗ говорится, что, пока ученые изучают новые данные о необъяснимом гепатите, стоит предпринять простые шаги для защиты детей:

  • часто мойте руки с мылом или протирайте гелем для рук на спиртовой основе и следите за тем, чтобы маленькие дети делали то же самое;

  • избегайте людных мест и держитесь на безопасном расстоянии от других людей;

  • надлежащим образом проветривайте помещения;

  • учите детей прикрывать рот и нос при кашле и чихании;

  • используйте для питья безопасную воду.

По мере получения дополнительной информации о причинах заболевания гепатитом ВОЗ будет обновлять свои рекомендации.

Анна Майская