— Другие причины урчания в животе — голод или низкий уровень глюкозы в крови, — объясняет Михаил Кутушов. — В этом случае вам поможет, если вы будете есть медленно и пить больше воды, а также исключите промышленные сахара и продукты, вызывающие воспаление. Полюбите льняной кисель — столовую ложку перемолотых семян льна залейте стаканом горячей воды и дайте настояться. Получившийся напиток можно употреблять 3 раза в день за 30-40 минут до еды курсом 1-2 недели.

Чтобы живот не «бурлил» и не издавал никаких звуков, важно мягко очищать кишечник, рекомендует токсиколог.

— Для этого подойдут семена тмина, кориандра, фенхеля. Необходимо перемолоть семена в равных частях, заварить. Выпивать по 1/2 стакана утром и вечером натощак, — говорит Михаил Кутушов.

Если вас беспокоит дисбактериоз с явными признаками вздутия, брожения, метеоризма, то помочь избавиться от гнилостных болезнетворных бактерий способен чеснок, уверен токсиколог.

— Тщательно жуйте дольку утром натощак и вечером через 2 часа после еды. Если не переносите чеснок или есть болезни желудка — можно разжевать его до выделения слюны и выплюнуть. Курс — 1-2 недели, если только на ночь — 1 месяц, — советует Кутушов. — А еще попробуйте жевать сушеную гвоздику. Она может помочь при воспалении в толстом кишечнике (колит), кишечных коликах, метеоризме, заболеваниях прямой кишки, печени (учитывайте возможные противопоказания).

Полезен и такой фрукт как фейхоа.

— В спелых плодах фейхоа содержится марганец, который является важным кофактором некоторых ферментов, необходимых для производства энергии и формирования антиоксидантной защиты. Это значит, что некоторые ферменты, дабы обезвредить свободные радикалы, нуждаются в марганце, а пополнить его запасы помогут плоды фейхоа, — объясняет токсиколог.