«Это голос голода», — однозначно расцениваем мы громкие звуки, раздающиеся из живота, и часто с пониманием и даже юмором относимся к такому зову организма, даже если исходит он не от нас.
Но почему на самом деле урчит в животе? Это добрый или тревожный сигнал организма? Есть ли способы остановить его и сделать так, чтобы физиологический звук не мешал привычным занятиям? На вопросы отвечает врач-токсиколог.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
— Урчание в животе провоцируют газы, они образуются, если содержимое желудка быстро проваливается в щелочную среду, — рассказал «Доктору Питеру» профессор, врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Может появиться урчание и в том случае, если человек ест несовместимые друг с другом продукты — так микробиота реагирует на дисбаланс. В этом случае выделяются индол, скатол, сероводород.
Для ослабления таких реакций врач рекомендует пить на ночь травяной чай.
— Можно заваривать семена укропа — это средство может помочь от метеоризма, занимайтесь физическими нагрузками, по необходимости пейте сорбенты, — советует Михаил Кутушов. — Также уберите из рациона продукты, которые вызывают газообразование и вздутие: бобовые, продукты из кукурузы и овса, хлеб, пиво, картофель, яблоки, персики, капусту, сыры.
— Другие причины урчания в животе — голод или низкий уровень глюкозы в крови, — объясняет Михаил Кутушов. — В этом случае вам поможет, если вы будете есть медленно и пить больше воды, а также исключите промышленные сахара и продукты, вызывающие воспаление. Полюбите льняной кисель — столовую ложку перемолотых семян льна залейте стаканом горячей воды и дайте настояться. Получившийся напиток можно употреблять 3 раза в день за 30-40 минут до еды курсом 1-2 недели.
Чтобы живот не «бурлил» и не издавал никаких звуков, важно мягко очищать кишечник, рекомендует токсиколог.
— Для этого подойдут семена тмина, кориандра, фенхеля. Необходимо перемолоть семена в равных частях, заварить. Выпивать по 1/2 стакана утром и вечером натощак, — говорит Михаил Кутушов.
Если вас беспокоит дисбактериоз с явными признаками вздутия, брожения, метеоризма, то помочь избавиться от гнилостных болезнетворных бактерий способен чеснок, уверен токсиколог.
— Тщательно жуйте дольку утром натощак и вечером через 2 часа после еды. Если не переносите чеснок или есть болезни желудка — можно разжевать его до выделения слюны и выплюнуть. Курс — 1-2 недели, если только на ночь — 1 месяц, — советует Кутушов. — А еще попробуйте жевать сушеную гвоздику. Она может помочь при воспалении в толстом кишечнике (колит), кишечных коликах, метеоризме, заболеваниях прямой кишки, печени (учитывайте возможные противопоказания).
Полезен и такой фрукт как фейхоа.
— В спелых плодах фейхоа содержится марганец, который является важным кофактором некоторых ферментов, необходимых для производства энергии и формирования антиоксидантной защиты. Это значит, что некоторые ферменты, дабы обезвредить свободные радикалы, нуждаются в марганце, а пополнить его запасы помогут плоды фейхоа, — объясняет токсиколог.
И другие причины урчания в животе
Урчание в животе, если оно не связано с голодом, и раздается не тогда, когда вам хочется есть, может быть также связано с
Урчание, вызванное непереносимостью лактозы, обычно сопровождается болью в животе и диареей. В этом случае необходимо внести некоторые коррективы в рацион, например, отдать предпочтение безлактозному молоку.