Ребенок ничего не ест: педиатр назвала 9 причин плохого аппетита у детей

Адекватно оценивайте ребенка

Если малыш веселый, бодрый и подвижный, относительно нечасто болеет, для своего возраста имеет нормальные показатели роста и веса, но аппетит его не удовлетворяет родителей, — беспокоиться не нужно. Есть дети, которые настолько рационально и полноценно усваивают пищу, что им требуется для получения энергии относительно немного пищи. Если малыш имеет хрупкое телосложение, невысокого роста, ему, естественно, нужно меньше энергии для активности, чем рослому и крупному ребенку.

Но если малыш всегда с аппетитом и хорошо, много ел, но внезапно его пристрастия в еде изменились, при этом он теряет вес на фоне недоедания, нужно пойти к специалисту и выявить причины подобного состояния. Это важно, чтобы не пропустить серьезные болезни, расстройства пищевого поведения или начало определенных хронических расстройств в обмене веществ (например диабета).