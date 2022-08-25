Аутизм — очень коварное расстройство. Симптомы у всех маленьких пациентов могут быть разными и диагностировать РАС в раннем возрасте сложно. А ведь чем раньше выявить заболевание, тем больше шансов, что пластичный детский мозг восстановится и ребенок будет вести обычную жизнь.

Надо методами ранней диагностики аутизма работают многие ученые, в том числе и сотрудники Университета штата Вашингтон. Они утверждают, что разработали простой тест для глаз, по результатам которого можно предположить или опровергнуть возможный диагноз. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurological Sciences .

- Сейчас диагноз детям ставят примерно в 4 года, — говорит ведущий автор исследования Джорджина Линч. — Но это довольно поздно. Известно, что если начать коррекцию в возрасте от 18 до 24 месяцев — это поможет ребенку научиться говорить и социализироваться.

Тест действительно настолько прост, что его можно сделать даже дома. Просто понаблюдать, как зрачки ребенка реагируют на свет — в норме они расширяются, а затем, если прямой свет убрать, снова сужаются.

Задача того, кто проводит тест, оценить скорость, с которой это происходит . Как пояснили исследователи, у детей с аутизмом этот рефлекс замедлен и требуется больше времени, чтобы зрачок вернулся к первоначальному размеру.

- Мы выявили основные параметры, которые имеют значение, — говорит Линч. — При этом, в отличие от травмы головы или сотрясения мозга, при аутизме нет существенной разницы между глазами с точки зрения реакции зрачков.