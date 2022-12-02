Ходьба в умеренном темпе — одно из самых полезных упражнений из всех существующих и при этом не требующее покупки абонемента в спортзал.
При ходьбе у человека задействовано около 200 мышц — позвоночного, шейного, поясничного отделов, икроножные и бедренные мускулы, мышцы пресса и кора (абдоминальные), ягодичная мускулатура. Кроме того, при ходьбе мы еще тренируем самую главную и важную мышцу — сердце. Согласно десяткам исследований, регулярная ходьба снижает артериальное давление и вероятность развития инсульта на 20–40%.
Но что произойдет, если бросить вызов телу и мозгу и пойти задом наперед? Оказывается, такое изменение направления движения может принести дополнительную пользу организму, сделать вас еще более здоровым и даже способно помочь быстрее похудеть.
врач, физиолог, преподаватель Университета Восточного Лондона.
Что происходит с телом, когда мы ходим спиной вперед
«Когда мы идем задом наперед, нашему мозгу требуется больше времени, чтобы сохранить координацию, равновесие, мы заставляем по-другому работать мышцы, — рассказал
При такой необычной ходьбе человек также по-другому наклоняет туловище — это в свою очередь меняет диапазон движения мышц и суставов.
— Ходьба назад также поможет тем, у кого диагностирован подошвенный фасциит — одна из наиболее распространенных причин боли в пятке, — рассказывает врач Макнамара.
Движение задом наперед задействует больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника.
— Так что ходьба спиной вперед может быть особенно полезным упражнением для людей с хроническими болями в пояснице, — добавляет врач. — А еще такое упражнение показано тем, кто имеет неврологические заболевания или восстанавливается после инсульта.
Поможет похудеть
— Обычная ходьба помогает поддерживать здоровый вес, а ходьба задом наперед в этом смысле может быть даже более эффективной, — говорит Джек Макнамара. — Расход калорий при ходьбе спиной вперед увеличивается на 40%, также снижается количество жировых отложений. Это доказало
Внимание, опасность!
Идти задом наперед вроде бы просто, но надо учитывать ряд важных правил, если вы решили попробовать так потренироваться.
— Ходить задом наперед нужно исключительно на безопасной территории, где нельзя во что-нибудь врезаться и упасть, с идеальной поверхностью, без ям и выступов, — объясняет Макнамара. — Также важное правило при выполнении упражнения — ходить назад надо, не поворачивая голову. Держать ее нужно строго прямо. При каждом шаге вытягивайте большой палец ноги и перекатывайте ногу с носка на пятку. Сосредоточьтесь на нескольких подходах, а не на длительных дистанциях — оттачивайте технику, например для начала на отрезке не более 20 метров.
После того, как вы освоитесь с ходьбой, можно начать бегать назад. Можно даже делать это на беговой дорожке, используя поручни для безопасности и поддержки.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о необычном упражнении, которое покоряет мир, — его называют «ползущий крокодил». Считается, что оно очень помогает от боли в спине.
Стоит ли повторять его — кому оно противопоказано? Вот здесь можно узнать мнение невролога и мануального терапевта.