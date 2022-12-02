Ходьба в умеренном темпе — одно из самых полезных упражнений из всех существующих и при этом не требующее покупки абонемента в спортзал.

При ходьбе у человека задействовано около 200 мышц — позвоночного, шейного, поясничного отделов, икроножные и бедренные мускулы, мышцы пресса и кора (абдоминальные), ягодичная мускулатура. Кроме того, при ходьбе мы еще тренируем самую главную и важную мышцу — сердце. Согласно десяткам исследований, регулярная ходьба снижает артериальное давление и вероятность развития инсульта на 20–40%.

Но что произойдет, если бросить вызов телу и мозгу и пойти задом наперед? Оказывается, такое изменение направления движения может принести дополнительную пользу организму, сделать вас еще более здоровым и даже способно помочь быстрее похудеть.