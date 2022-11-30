Согласно долгосрочному прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после напряженного ноября с его коридором затмений и чередой магнитных бурь придет вполне «тихий» декабрь. В целом за месяц нас ожидает всего 5 дней магнитных бурь, причем относительно слабых.

Как раз с них и стартует декабрь. Небольшое возмущение магнитосферы начнется уже 30 ноября, а потом плавно продолжится 1 и 2 декабря.

Далее почти весь месяц пройдет под знаком спокойной геомагнитной обстановки. И только ближе к Новому году — 22, 23 и 24 декабря магнитосфера вновь придет в активность, но опять же не слишком сильную.