прогноз магнитных бурь на декабрь
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Согласно долгосрочному прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после напряженного ноября с его коридором затмений и чередой магнитных бурь придет вполне «тихий» декабрь. В целом за месяц нас ожидает всего 5 дней магнитных бурь, причем относительно слабых.

Как раз с них и стартует декабрь. Небольшое возмущение магнитосферы начнется уже 30 ноября, а потом плавно продолжится 1 и 2 декабря.

Далее почти весь месяц пройдет под знаком спокойной геомагнитной обстановки. И только ближе к Новому году — 22, 23 и 24 декабря магнитосфера вновь придет в активность, но опять же не слишком сильную.

магнитные бури в декабре 2022 года
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Правда, при долгосрочных прогнозах всегда стоит делать скидку на то, что они могут изменяться, — об этом астрономы не раз предупреждали. В то же время, по их словам, планетарный индекс Kp считается наиболее точным способом регистрации магнитных бурь, поскольку определяется на основе данных нескольких магнитных обсерваторий, расположенных на разных географических координатах планеты. Кроме того, данные сверяются с Парижским институтом физики Земли и Корейским центром космической погоды.

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  • если у вас есть хронические заболевания, особенно в стадии обострения, не забывайте принимать выписанные врачом лекарства;

  • не переутомляйтесь;

  • старайтесь высыпаться;

  • избегайте физических перегрузок и серьезных активностей — например, откажитесь на время от тех же пробежек или занятий в спортзале;

  • не злоупотребляйте алкоголем;

  • следите за атмосферным давлением, чтобы понимать, как контролировать артериальное. Например, при низком атмосферном давлении гипертоникам рекомендуют сократить прием препаратов, снижающих артериальное давление, а гипотоникам — принимать адаптогены (например, женьшень, элеутерококк, лимонник) или выпить кофе.

  • следите за уровнем влажности и искусственной освещенности в квартире;

  • не забывайте регулярно проветривать квартиру и особенно комнату, в которой спите;

  • одевайтесь «по погоде» — чтобы не перегреваться и не переохлаждаться.

Анастасия Романова