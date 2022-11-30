Согласно долгосрочному прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, после напряженного ноября с его коридором затмений и чередой магнитных бурь придет вполне «тихий» декабрь. В целом за месяц нас ожидает всего 5 дней магнитных бурь, причем относительно слабых.
Как раз с них и стартует декабрь. Небольшое возмущение магнитосферы начнется уже 30 ноября, а потом плавно продолжится 1 и 2 декабря.
Далее почти весь месяц пройдет под знаком спокойной геомагнитной обстановки. И только ближе к Новому году — 22, 23 и 24 декабря магнитосфера вновь придет в активность, но опять же не слишком сильную.
Правда, при долгосрочных прогнозах всегда стоит делать скидку на то, что они могут изменяться, — об этом астрономы не раз предупреждали. В то же время, по их словам, планетарный индекс Kp считается наиболее точным способом регистрации магнитных бурь, поскольку определяется на основе данных нескольких магнитных обсерваторий, расположенных на разных географических координатах планеты. Кроме того, данные сверяются с Парижским институтом физики Земли и Корейским центром космической погоды.
Что поможет метеозависимым
В периоды сложных атмосферных явлений врачи советуют метеочувствительным людям побольше времени уделять своему здоровью. Что надо делать? Советы на самом деле простые:
если у вас есть хронические заболевания, особенно в стадии обострения, не забывайте принимать выписанные врачом лекарства;
не переутомляйтесь;
старайтесь высыпаться;
избегайте физических перегрузок и серьезных активностей — например, откажитесь на время от тех же пробежек или занятий в спортзале;
не злоупотребляйте алкоголем;
следите за атмосферным давлением, чтобы понимать, как контролировать артериальное. Например, при низком атмосферном давлении гипертоникам рекомендуют сократить прием препаратов, снижающих артериальное давление, а гипотоникам — принимать адаптогены (например, женьшень, элеутерококк, лимонник) или выпить кофе.
следите за уровнем влажности и искусственной освещенности в квартире;
не забывайте регулярно проветривать квартиру и особенно комнату, в которой спите;
одевайтесь «по погоде» — чтобы не перегреваться и не переохлаждаться.