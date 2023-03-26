Китайская жиротопка: одно быстрое упражнение для похудения, покорившее соцсети

Еще одно название этой тренировки Киат Джуд Дай (Kiat Jud Dai). Для нее не нужно никакого специального оборудования или приспособлений — можно выполнять как в зале, так и дома. Единственное, что может потребоваться, — ритмичная музыка. Тренировка все-таки танцевальная.

Итак, ее создатели заверяют, что, выполняя одно простое упражнение всего 3 минуты, вы можете сжечь 30 ккал. Делается оно так: