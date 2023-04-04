Ответьте на 10 вопросов теста и узнайте, какое полушарие мозга вами управляет

«Современные исследователи попытались примирить эти противоположные точки зрения, создав концепцию „межполушарной асимметрии“. Так, за каждым из полушарий признается больший вклад в осуществление тех или иных психических функций, но полноценную картину деятельности человека дает только взаимодействие обоих полушарий», — объяснила Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».

Кстати, в 1981 году американский нейропсихолог Роджер Сперри получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свои научные открытия по этой теме. Он утверждал, что познавательные способности правого и левого полушария мозга различаются . Проще говоря, левое полушарие лучше справляется с логикой, аналитикой, математическими расчетами и речевыми функциями, а правое — со зрительными и звуковыми образами, пространственными взаимоотношениями.