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Ответьте на 10 вопросов теста и узнайте, какое полушарие мозга вами управляет

Так можно понять, к чему вы больше склонны — к творчеству или логике. И какую область в вашем случае стоило бы подтянуть.

4 апреля 2023
какое полушарие мозга доминирует
Источник:
iStocphoto

Исследователи этой темы предполагали разные варианты, как два полушария головного мозга взаимодействуют между собой. Так, среди них была концепция об идентичности их функций, а также теория о том, что они все-таки выполняют разные, специфичные функции.

Психология

Клинический психолог

«Современные исследователи попытались примирить эти противоположные точки зрения, создав концепцию „межполушарной асимметрии“. Так, за каждым из полушарий признается больший вклад в осуществление тех или иных психических функций, но полноценную картину деятельности человека дает только взаимодействие обоих полушарий», — объяснила Юлия Кузнецова, психолог онлайн-платформы «Грань.рф».

Кстати, в 1981 году американский нейропсихолог Роджер Сперри получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свои научные открытия по этой теме. Он утверждал, что познавательные способности правого и левого полушария мозга различаются. Проще говоря, левое полушарие лучше справляется с логикой, аналитикой, математическими расчетами и речевыми функциями, а правое — со зрительными и звуковыми образами, пространственными взаимоотношениями.

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Предлагаем вам пройти небольшой тест, который покажет, какое из полушарий у вас ведущее — правое, которое больше отвечает за творчество и эмпатию, или левое, в чьей компетенции больше логика и аналитика.

ТЕСТ
Какое у вас ведущее полушарие головного мозга?
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Какой рукой вы чистите зубы?

  • Левой

  • Правой

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Автор текста:Анастасия Романова
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