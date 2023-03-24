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Подросток или старик? Ответьте на 10 вопросов теста и узнайте ваш психологический возраст

По словам психологов, понятие «психологический возраст» нельзя считать научным. Оно, скорее, отражает наши взгляды на то, как думают и ведут себя люди в определенное время.

24 марта 20231
психологический возраст
Источник:
iStockphoto

Специалисты онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» подготовили тест, который может показать ваш психологический возраст. Однако предупредили, что его не стоит воспринимать слишком всерьез. Ведь иметь живой ум, амбиции и высокую активность в 70+ так же здорово, как быть рассудительным и спокойным ребенком в 7 лет, говорят психологи. 

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Итак, ответьте всего на 10 вопросов и узнаете, на какой возраст вы себя ощущаете.

ТЕСТПройден 2431 раз
Какой ваш психологический возраст?
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Что вы предпочитаете делать в пятницу вечером?

  • Смотреть мультсериалы или играть в настолки с друзьями/семьей.

  • Пойти на вечеринку или потусоваться с друзьями.

  • Устроить романтический ужин со своим партнером.

  • Посмотреть фильм или почитать книгу.

  • Остаться дома и расслабиться.

На нашем сайте вы найдете и другие тесты. Кстати, вот еще один мини-тест на внутренний возраст — пройдите его и сравните результат. А ЗДЕСЬ вы по мини-тесту узнаете о своем самом большом страхе. По этому простому тесту можно узнать о скрытых чертах своей личности. А если вы любите кофе, ЗДЕСЬ прочитаете о своем характере что-то, о чем, может быть, даже не подозревали. Если же хотите узнать, готовы ли вы сейчас влюбиться, жмите СЮДА.

Автор текста:Анастасия Романова
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