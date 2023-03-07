Тест: узнайте, готовы ли вы влюбиться этой весной

— Так или иначе, все эти причины создают определенные предпосылки или условия, в которых нам может быть проще впустить любовь в свою жизнь весной, но сама способность влюбляться не зависит от сезона, — поясняет Юлия Кузнецова.

Чтобы понять, готовы ли вы уже к новым отношениям, пройдите тест в конце статьи. Однако, если он даже покажет, что вы скорее не готовы, но при этом ощущаете потребность в них, не расстраивайтесь и попробуйте прислушаться к себе.