Тест: узнайте, готовы ли вы влюбиться этой весной

Почему именно весной у нас возникает ожидание, предчувствие любви? По словам психолога онлайн-платформы Грань.рф Юлии Кузнецовой, так может происходить по многим причинам. Среди них, например, вот такие:
Вероятно, существуют некоторые биологические механизмы, закрепленные эволюционно, похожие на инстинкты животных, у которых пора создания пары и зачатия приходится на весну. Это позволяет им иметь возможность заботиться о потомстве в благоприятное время года, так как беременность длится у многих млекопитающих не более 2 месяцев.
Благодаря развитому сознанию инстинкты в человеке не имеют такой силы, поэтому просто, возможно, создается благоприятный гормональный фон для развития чувства влюбленности.
На нас действует определенный социокультурный контекст, в котором существуют определенные установки в отношении влюбленности и в том числе времени, когда ей уже пора случиться.
— Так или иначе, все эти причины создают определенные предпосылки или условия, в которых нам может быть проще впустить любовь в свою жизнь весной, но сама способность влюбляться не зависит от сезона, — поясняет Юлия Кузнецова.
Чтобы понять, готовы ли вы уже к новым отношениям, пройдите тест в конце статьи. Однако, если он даже покажет, что вы скорее не готовы, но при этом ощущаете потребность в них, не расстраивайтесь и попробуйте прислушаться к себе.
Почему именно вам хочется отношений?
Связано ли это с тем, что вы замечаете вокруг себя много счастливых пар, и поэтому ловите себя на мысли, что хочется так же?
Что на данный момент для вас по-настоящему важно?
Какие есть страхи, связанные с отношениями? Откуда они пришли?
— Проанализировав себя, свои потребности, свои чувства и те ситуации, которые их вызывают, а также опыт предыдущих отношений и установок по поводу любви, вам станет проще сделать выбор о своей готовности к новой влюбленности. Если почувствуете, что готовность все-таки есть, попробуйте создать себе условия для того, чтобы ей проявиться: знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте флиртовать и так далее. При этом отслеживайте свои реакции. Не надо заставлять себя вступать в новые отношения, если этого не хочется, — относитесь к себе с заботой. Какой бы выбор вы ни сделали, вы остаетесь ценной уникальной личностью, — советует психолог.