Формула долголетия: диетолог назвал три добавки, которые помогут замедлить старение

От нашего питания зависит многое: настроение, самочувствие, вес, состояние кожи, волос и ногтей, да и всего организма в целом. Чем больше клетчатки, белка, сложных углеводов — тем здоровее человек. Если же вы не можете и дня прожить без сладкого, жирного и соленого, то это рано или поздно даст свои плоды.
Витамин С
Витамин С оказывает сильное антиоксидантное действие, способное нейтрализовать ущерб, наносимый свободными радикалами.
«Свободные радикалы — это вещества, образующиеся как естественные побочные продукты всех процессов в организме, что-то вроде выхлопных газов автомобиля. Они могут вызывать повреждения клеток, тем самым провоцируя различные заболевания и преждевременное старение», — говорит диетолог Томпсон.
Именно витамин С может нивелировать негативные последствия, помогая организму бороться со свободными радикалами. Конечно, его можно принимать в таблетках, но лучше всего получать из еды.
Больше всего витамина С в этих продуктах:
вишня,
сухая кинза,
цедра апельсина, лимона,
шиповник,
смородина,
облепиха,
яблоки,
ананасы,
брюссельская капуста.
Витамин D
Так называемый «солнечный» витамин необходим всем. Научно доказано, что с недостатком витамина D в любом возрасте связана патология опорно-двигательного аппарата. Из-за его дефицита страдают практически все системы организма: сердце, сосуды, щитовидная железа, нервные окончания. Мы начинаем быстрее стареть, продолжительность жизни сокращается.
Чтобы не возникало дефицита витамина D, не забывайте про ежедневные прогулки и правильное питание.
Больше всего «солнечного» витамина в таких продуктах:
рыба (сельдь, сардина, тунец),
сыр,
творог,
сливочное масло,
говяжья печень,
лисички,
вешенки,
креветки,
яичный желток.
Белок
Организм человека примерно на 20% состоит из белка, причем он не накапливается впрок, то есть мы должны постоянно его потреблять, чтобы поддерживать необходимую норму.
Человеку требуется в среднем от 1 до 2,5 г белка на 1 кг массы тела. Потребление менее 30 г этого нутриента в день опасно для здоровья любого человека.
Каждый день в организме распадается до аминокислот 300-400 г белка и примерно столько же аминокислот участвует в синтезе новых белков, необходимых телу, — такой оборот обусловлен недолговечностью последних. Поэтому так важно, чтобы белок был в вашем ежедневном рационе.
«Белок нужен не только для долголетия, но и для поддержания молодости. Хотите достичь максимального эффекта? Старайтесь как можно чаще заменять животные белки растительными», — говорит Томпсон.
Белки растительного происхождения можно получить из:
сои — тофу, бобы эдамаме, соевое молоко, соевые крошки (текстурированный растительный белок), темпе;
бобовых — чечевица, фасоль, нут, гороховый белок, гороховое молоко;
зерновых — сейтан, киноа, цельнозерновая мука, полба;
орехов и семян — миндаль, кешью, бразильские орехи, фисташки, семена чиа, семена льна, тыквенные семечки, семечки подсолнечника;
овощей — картофель, батат, шпинат, брокколи, спаржа;
спирулины.