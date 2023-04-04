Формула долголетия: диетолог назвал три добавки, которые помогут замедлить старение

От нашего питания зависит многое: настроение, самочувствие, вес, состояние кожи, волос и ногтей, да и всего организма в целом. Чем больше клетчатки, белка, сложных углеводов — тем здоровее человек. Если же вы не можете и дня прожить без сладкого, жирного и соленого, то это рано или поздно даст свои плоды.

По словам британского диетолога Александра Томпсона, некоторые витамины, минералы и другие микроэлементы обладают настоящим антивозрастным эффектом. Они омолаживают организм, тем самым позволяя человеку прожить дольше и выглядеть гораздо моложе своих лет.