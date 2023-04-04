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Формула долголетия: диетолог назвал три добавки, которые помогут замедлить старение

Формула долголетия не так сложна, как кажется на первый взгляд. Попробуйте для начала немного изменить свой рацион — перемены не заставят себя ждать.

4 апреля 20231
Формула долголетия: диетолог назвал три добавки, которые помогут замедлить старение
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iStockphoto

От нашего питания зависит многое: настроение, самочувствие, вес, состояние кожи, волос и ногтей, да и всего организма в целом. Чем больше клетчатки, белка, сложных углеводов — тем здоровее человек. Если же вы не можете и дня прожить без сладкого, жирного и соленого, то это рано или поздно даст свои плоды.

По словам британского диетолога Александра Томпсона, некоторые витамины, минералы и другие микроэлементы обладают настоящим антивозрастным эффектом. Они омолаживают организм, тем самым позволяя человеку прожить дольше и выглядеть гораздо моложе своих лет.

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Витамин С

Витамин С оказывает сильное антиоксидантное действие, способное нейтрализовать ущерб, наносимый свободными радикалами.

«Свободные радикалы — это вещества, образующиеся как естественные побочные продукты всех процессов в организме, что-то вроде выхлопных газов автомобиля. Они могут вызывать повреждения клеток, тем самым провоцируя различные заболевания и преждевременное старение», — говорит диетолог Томпсон.

Именно витамин С может нивелировать негативные последствия, помогая организму бороться со свободными радикалами. Конечно, его можно принимать в таблетках, но лучше всего получать из еды.

Больше всего витамина С в этих продуктах:

  • вишня,

  • сухая кинза,

  • болгарский перец,

  • цедра апельсина, лимона,

  • шиповник,

  • смородина,

  • облепиха,

  • яблоки,

  • ананасы,

  • брюссельская капуста.

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Витамин D

Так называемый «солнечный» витамин необходим всем. Научно доказано, что с недостатком витамина D в любом возрасте связана патология опорно-двигательного аппарата. Из-за его дефицита страдают практически все системы организма: сердце, сосуды, щитовидная железа, нервные окончания. Мы начинаем быстрее стареть, продолжительность жизни сокращается.

Чтобы не возникало дефицита витамина D, не забывайте про ежедневные прогулки и правильное питание.

Больше всего «солнечного» витамина в таких продуктах:

  • рыба (сельдь, сардина, тунец),

  • сыр,

  • творог,

  • сливочное масло,

  • говяжья печень,

  • лисички,

  • вешенки,

  • креветки,

  • яичный желток.

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Белок

Организм человека примерно на 20% состоит из белка, причем он не накапливается впрок, то есть мы должны постоянно его потреблять, чтобы поддерживать необходимую норму.

Человеку требуется в среднем от 1 до 2,5 г белка на 1 кг массы тела. Потребление менее 30 г этого нутриента в день опасно для здоровья любого человека.

Каждый день в организме распадается до аминокислот 300-400 г белка и примерно столько же аминокислот участвует в синтезе новых белков, необходимых телу, — такой оборот обусловлен недолговечностью последних. Поэтому так важно, чтобы белок был в вашем ежедневном рационе.

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«Белок нужен не только для долголетия, но и для поддержания молодости. Хотите достичь максимального эффекта? Старайтесь как можно чаще заменять животные белки растительными», — говорит Томпсон.

Белки растительного происхождения можно получить из:

  • сои — тофу, бобы эдамаме, соевое молоко, соевые крошки (текстурированный растительный белок), темпе;

  • бобовых — чечевица, фасоль, нут, гороховый белок, гороховое молоко;

  • зерновых — сейтан, киноа, цельнозерновая мука, полба;

  • круп — амарантовая, греча, полба, булгур, рис, овсяная;

  • орехов и семян — миндаль, кешью, бразильские орехи, фисташки, семена чиа, семена льна, тыквенные семечки, семечки подсолнечника;

  • овощей — картофель, батат, шпинат, брокколи, спаржа;

  • спирулины.

Автор текста:Софья Хромова
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