Овощ овощу рознь: в каких случаях вегетарианство повышает риск преждевременной смерти

В последнее время все чаще можно услышать советы отказаться от мяса и продуктов животного происхождения в пользу растительной пищи. Сторонники веганства говорят, что именно такой подход к питанию помогает оставаться здоровым и прожить долго. Однако современные исследования доказывают: растительная диета тоже может быть весьма нездоровой и даже увеличивать риск преждевременной смерти на 23%. К такому выводу
Авторы работы проанализировали данные из британского биобанка. И выявили не причинно-следственную связь между определенными факторами, а корреляцию (статистическую взаимосвязь. — Прим. ред.).
Также ученые придумали индекс для определения того, насколько можно считать здоровой ту или иную диету. Исследователи оценивали каждый продукт из рациона. Животная пища, например, получала баллы ниже нуля. Максимальные баллы были у следующих продуктов:
цельнозерновых;
фруктов;
овощей (кроме картофеля);
бобов;
орехов;
кофе;
чая.
А вот к «нездоровым» ученые отнесли:
продукты из очищенного зерна;
картофель;
сладкие лимонады;
фруктовые соки;
конфеты.
То есть «нездоровыми» признали не только мясо и другие продукты животного происхождения, но и то, что можно условно отнести к растительной пище.
В итоге авторы исследования суммировали оценки каждой из 17 групп по типу питания. У людей, чей индекс «полезности» питания оказался высоким, риск умереть от общих причин составил 0,84, риск развития рака — 0,92, появления сердечно-сосудистых заболеваний — 0,92, инфаркта миокарда — 0,86, ишемического инсульта — 0,84.
При этом после введения поправки «множественные сравнения» оказалось, что более высокий индекс «нездравости» связан с более высоким риском смерти от общих причин (+23%) и онкозаболеваний (+19%).
Низкий индекс «здравости» также прибавлял +10% к риску развития рака, +21% — к вероятности появления сердечно-сосудистых заболеваний, +23% — к инфарктам, и +17% — к ишемическим инсультам.
Любопытно, что теория о том, что любители растительной пищи чаще страдают от переломов костей, не подтвердилась: индекс «здравости» никак не влиял на частоту переломов.
По мнению ученых, у выявленной корреляции есть логическое обоснование. Большое количество необработанных растительных продуктов способно уменьшить риск ожирения, воспаления и нарушения чувствительности к инсулину. Клетчатка, которой так много в овощах и фруктах, благотворно влияет на микробиом. А бактериальные метаболиты могут быть связаны со снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Одно можно сказать однозначно: для того чтобы питание было здоровым и сбалансированным, мало просто исключить все животные продукты — многое из растительной пищи может также существенно повышать риск смертельных заболеваний, если подходить к своему рациону бездумно.