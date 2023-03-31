Овощ овощу рознь: в каких случаях вегетарианство повышает риск преждевременной смерти

Низкий индекс «здравости» также прибавлял +10% к риску развития рака, +21% — к вероятности появления сердечно-сосудистых заболеваний, +23% — к инфарктам, и +17% — к ишемическим инсультам.

Любопытно, что теория о том, что любители растительной пищи чаще страдают от переломов костей, не подтвердилась: индекс «здравости» никак не влиял на частоту переломов.

По мнению ученых, у выявленной корреляции есть логическое обоснование. Большое количество необработанных растительных продуктов способно уменьшить риск ожирения, воспаления и нарушения чувствительности к инсулину. Клетчатка, которой так много в овощах и фруктах, благотворно влияет на микробиом. А бактериальные метаболиты могут быть связаны со снижением рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Одно можно сказать однозначно: для того чтобы питание было здоровым и сбалансированным, мало просто исключить все животные продукты — многое из растительной пищи может также существенно повышать риск смертельных заболеваний, если подходить к своему рациону бездумно.