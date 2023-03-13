Они заставляют нас нервничать и толстеть: 5 продуктов, которые могут довести до стресса

Жизнь современного человека — это один сплошной стресс. Недосып, проблемы на работе и дома, новости, от которых волосы дыбом встают… На фоне стресса страдает не только наше здоровье, но и фигура. Многие люди из-за переживаний склонны к перееданию. Особенно это опасно, если человек находится в состоянии хронического стресса. Тогда в попытке успокоить свои нервы можно перейти на рацион, состоящий исключительно из сладостей и жирной пищи.

Более того: есть продукты, которые могут только ухудшать ваше состояние из-за резкого скачка уровня кортизола в сочетании с увеличением инсулина, говорит доктор медицины Келли Миддлтон.

Вот несколько продуктов, которыми заедать стресс точно не стоит.