Они заставляют нас нервничать и толстеть: 5 продуктов, которые могут довести до стресса

Жизнь современного человека — это один сплошной стресс. Недосып, проблемы на работе и дома, новости, от которых волосы дыбом встают… На фоне стресса страдает не только наше здоровье, но и фигура. Многие люди из-за переживаний склонны к перееданию. Особенно это опасно, если человек находится в состоянии хронического стресса. Тогда в попытке успокоить свои нервы можно перейти на рацион, состоящий исключительно из сладостей и жирной пищи.
Более того: есть продукты, которые могут только ухудшать ваше состояние из-за резкого скачка уровня кортизола в сочетании с увеличением инсулина, говорит доктор медицины Келли Миддлтон.
Вот несколько продуктов, которыми заедать стресс точно не стоит.
Круассаны и маффины
Трудно проверить, что ароматные хрустящие круассаны и сладкие маффины могут влиять на вас как кричащий босс-тиран, но это правда. Как отмечает доктор Миддлтон, эти лакомства богаты сахаром, жирами и рафинированными углеводами, которые только усугубляют стресс, вызванный всплеском кортизола. Кроме того, эта же еда провоцирует выброс инсулина. После такого перекуса вы не только не успокоитесь, но еще и захотите съесть больше сладкого.
Кофе
Как ни хороша бодрящая кружечка кофе по утрам, на вашу нервную систему она может повлиять не лучшим образом.
Кроме того, важно знать: уровень кортизола в организме подскакивает в период между 6 и 10 часами утра, чтобы помочь проснуться. Кофеин также вызывает выброс кортизола. Поэтому чашка кофе с утра, да и в любое другое время дня может резко повысить уровень гормонов стресса и вызвать чувство беспокойства. А еще подтолкнуть вас к тому, чтобы объесться сладким.
Алкоголь
Один из самых популярных и увы, самых вредных способов бороться с высоким уровнем стресса — спиртные напитки. Помимо того, что алкоголь в принципе очень вреден, он еще может спровоцировать и дополнительные выбросы кортизола, — что точно не поможет вам успокоиться. Еще алкоголь ухудшает сон, из-за чего мы становимся более нервными и набираем вес. Наконец, спиртные напитки довольно калорийны.
Фаст-фуд
Гамбургеры, пицца, картошка фри — все это очень вкусно. Казалось бы, что может быть лучше, чем после эмоционально тяжелого дня позволить себе объесться такой пищей? Однако в таких продуктах много соли, жира и калорий. В итоге и вес наберете, и гормоны стресса подскочат.
Печенье и чипсы
Ультрапереработанная еда, например, печенье, начос, картофельные чипсы и соленые крендельки — это не только калорийные варианты перекуса, с помощью которых легко незаметно наесть лишние килограммы, но еще и продукты, способные увеличить уровень беспокойства и психологического стресса, пишет издание