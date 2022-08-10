7 анализов, которые стоит сдать, если вы живете в постоянном стрессе

- К сожалению, у многих людей уровень стресса выходит за все возможные рамки. Пациенты часто жалуются мне на плохое самочувствие, проблемы со сном, спазмы в желудке, отсутствие энергии. Стресс обостряет любые заболевания. За счет активности кортизола в организме процессы распада преобладают над процессами синтеза, — поясняет эндокринолог.

Екатерина Янг перечислила анализы, которые стоит сдать, если вы живете в обстановке постоянного стресса.

Общий белок

Это суммарное количество всех видов белков, которые циркулируют в сыворотке крови. Определение уровня общего белка в крови рекомендуется в качестве скринингового обследования с целью поиска нарушений обмена углеводов, белков, жиров и микроэлементов, что отражается на функции печени, поджелудочной железы, почек и так далее.

Оптимум — не ниже 70-75 г/л

Под воздействием стресса показатель снижается. Это можно заметить по усиленному выпадению волос, ломкости ногтей, плохой регенерации кожи.

Коэффициент де Ритиса

Это соотношение активности сывороточных АСТ и АЛТ. Они считаются двумя наиболее важными показателями состояния печени. В норме их концентрация и их соотношение между собой в плазме крови — величины постоянные.