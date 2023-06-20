Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Для бодрости и стройности: эндокринолог поделилась 8 рецептами завтраков, которые готовит сама

Если вы проснулись не в духе, то эту проблему способен решить завтрак. Правильное сочетание продуктов поможет взбодриться и настроиться на рабочий день, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

20 июня 20233
Для бодрости и стройности: эндокринолог поделилась 8 рецептами завтраков, которые готовит сама
Источник:
iStockphoto

Есть люди, которые предпочитают вообще не завтракать, максимум по пути на работу перехватят стакан кофе и булочку из ближайшей пекарни. Так делать точно не стоит, говорят врачи. Если у вас утром есть аппетит, то лучше встать на 15 минут пораньше и приготовить себе полноценный завтрак. До обеда будете сыты, не съешьте лишнего, и настроение точно станет лучше.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

«Я, как и многие другие врачи, уверена, что завтрак — важнейший прием пищи в течение дня. Поэтому он должен включать в себя все основные компоненты питания, но при этом не быть излишне плотным. Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи. Но на них одних тоже далеко не уедешь, важна сбалансированность», — поясняет эндокринолог.

Личный рейтинг правильных завтраков эндокринолога

  1. Самое простое: яичница и кусочек цельнозернового хлеба.

  2. Омлет (яичница) с овощами, лучше приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла.

  3. Салат из вареных яиц с любыми овощами и одной чайной ложкой растительного масла, плюс кусок цельнозернового хлеба. Не удивляйтесь: салат утром — это отличный вариант.

  4. Бутерброд на цельнозерновом хлебе: сыр (желательно молодой и менее жирный, например моцарелла) вместе с ломтиком помидора, можно заменить на огурец или болгарский перец. Тут почти идеальное сочетание белков и углеводов.

  5. Запеченное/отварное мясо птицы или говядина с тем же тостом и овощами. Часто можно услышать, что мясо с утра — это странно. При этом бутерброд с колбасой никого не смущает, а с мясом — уже появляются вопросы, а ведь это просто вопрос привычки.

  6. Каша вместе с отварным яйцом. Вместо яйца может быть сыр.

  7. Сырники (или творог 5-9%, или йогурт) плюс сезонные ягоды или любые фрукты.

  8. Более плотный и, пожалуй, самый сбалансированный вариант: малосольный лосось совмещаем с салатом из свежих овощей с зеленью. Добавляем тост с авокадо.

Читайте также

«Собственно говоря, в различных вариантах эти сочетания не надоедают никогда. Единственное мое личное правило, которое я рекомендую и вам: всегда после завтрака съедать один фрукт или стакан сезонных ягод, чтобы получить витамины, углеводы и радость», — делится секретом врач.

Важное уточнение: кофе и чай пейте не во время завтрака или сразу после него, а через час, чтобы все витамины и минералы усвоились в полной мере. Во время завтрака можно выпить немного воды.

Михаил Кутушов
медицина

Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Любопытная деталь: ученые выяснили, что некоторым людям стоит завтракать дважды. Это поможет сбросить вес и сохранить молодость.

«После еды кровь от мозга направляется к желудку, которому нужно работать, чтобы переварить поступившую пищу. Поэтому второй завтрак подойдет активным и напряженно работающим физически людям. Чтобы запустить метаболические процессы в организме, в первый раз позавтракать лучше вскоре после пробуждения, перед этим желательно выпить стакан теплой воды. Второй завтрак должен быть не позднее десяти утра», — рассказывал «Доктору Питеру» Михаил Кутушов.

Идеальные варианты второго завтрака:

  • омлет, овощной салат и злаковые;

  • каша (гречневая, рисовая, пшенная, геркулесовая).

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Правильное питание