Для бодрости и стройности: эндокринолог поделилась 8 рецептами завтраков, которые готовит сама

Есть люди, которые предпочитают вообще не завтракать, максимум по пути на работу перехватят стакан кофе и булочку из ближайшей пекарни. Так делать точно не стоит, говорят врачи. Если у вас утром есть аппетит, то лучше встать на 15 минут пораньше и приготовить себе полноценный завтрак. До обеда будете сыты, не съешьте лишнего, и настроение точно станет лучше.
«Я, как и многие другие врачи, уверена, что завтрак — важнейший прием пищи в течение дня. Поэтому он должен включать в себя все основные компоненты питания, но при этом не быть излишне плотным. Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи. Но на них одних тоже далеко не уедешь, важна сбалансированность», — поясняет эндокринолог.
Личный рейтинг правильных завтраков эндокринолога
Самое простое: яичница и кусочек цельнозернового хлеба.
Омлет (яичница) с овощами, лучше приготовленная в мультиварке или сотейнике без масла.
Салат из вареных яиц с любыми овощами и одной чайной ложкой растительного масла, плюс кусок цельнозернового хлеба. Не удивляйтесь: салат утром — это отличный вариант.
Бутерброд на цельнозерновом хлебе: сыр (желательно молодой и менее жирный, например моцарелла) вместе с ломтиком помидора, можно заменить на огурец или болгарский перец. Тут почти идеальное сочетание белков и углеводов.
Запеченное/отварное мясо птицы или говядина с тем же тостом и овощами. Часто можно услышать, что мясо с утра — это странно. При этом бутерброд с колбасой никого не смущает, а с мясом — уже появляются вопросы, а ведь это просто вопрос привычки.
Каша вместе с отварным яйцом. Вместо яйца может быть сыр.
Сырники (или творог 5-9%, или йогурт) плюс сезонные ягоды или любые фрукты.
Более плотный и, пожалуй, самый сбалансированный вариант: малосольный лосось совмещаем с салатом из свежих овощей с зеленью. Добавляем тост с авокадо.
«Собственно говоря, в различных вариантах эти сочетания не надоедают никогда. Единственное мое личное правило, которое я рекомендую и вам: всегда после завтрака съедать один фрукт или стакан сезонных ягод, чтобы получить витамины, углеводы и радость», — делится секретом врач.
Важное уточнение: кофе и чай пейте не во время завтрака или сразу после него, а через час, чтобы все витамины и минералы усвоились в полной мере. Во время завтрака можно выпить немного воды.
Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Любопытная деталь: ученые выяснили, что некоторым людям стоит завтракать дважды. Это поможет сбросить вес и сохранить молодость.
«После еды кровь от мозга направляется к желудку, которому нужно работать, чтобы переварить поступившую пищу. Поэтому второй завтрак подойдет активным и напряженно работающим физически людям. Чтобы запустить метаболические процессы в организме, в первый раз позавтракать лучше вскоре после пробуждения, перед этим желательно выпить стакан теплой воды. Второй завтрак должен быть не позднее десяти утра», — рассказывал «Доктору Питеру» Михаил Кутушов.
Идеальные варианты второго завтрака:
омлет, овощной салат и злаковые;
каша (гречневая, рисовая, пшенная, геркулесовая).