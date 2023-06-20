Для бодрости и стройности: эндокринолог поделилась 8 рецептами завтраков, которые готовит сама

«Я, как и многие другие врачи, уверена, что завтрак — важнейший прием пищи в течение дня. Поэтому он должен включать в себя все основные компоненты питания, но при этом не быть излишне плотным. Если завтрак чисто углеводный (например, каша на воде), то очень быстро захочется есть. Белки нам необходимы в любом приеме пищи. Но на них одних тоже далеко не уедешь, важна сбалансированность», — поясняет эндокринолог.