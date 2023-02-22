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Пажитник, плесень и еще 4 добавки, которые делают сыр полезнее

Есть настоящие сыроманы, которые и дня не могут прожить без этого продукта. И хотя в самом по себе сыре очень много пользы, есть добавки, которые могут сделать его еще полезнее. Правда, врачи все равно призывают не увлекаться.

22 февраля 20231
самые полезные добавки в сыр
Источник:
iStockphoto

Чем полезен сыр

Считается, что сыр особенно полезен именно для взрослых. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, это связано с тем, что с возрастом снижается ферментативная активность, поэтому люди перестают нормально усваивать цельное молоко. И в этом случае сыр может в некоторой степени стать прекрасным «заменителем», поскольку производится путем сбраживания молока.

Дарья Русакова
Диетология

Врач-диетолог медицинской компании «Лабквест», кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)

- Сыр — концентрированный продукт с высоким содержанием белка и жиров, он практически не содержит углеводов. По качеству белка ценность сыра во многом превосходит даже некоторые сорта мяса, — рассказала Дарья Русакова.

Сыр также богат большим количеством витаминов и минеральных веществ, которые хорошо влияют на состояние костей, волос, ногтей и зубов, а также предупреждают остеопороз и анемию. Среди них:

  • витамины А, B, С, D, Е и PP,

  • кальций,

  • калий,

  • натрий,

  • железо,

  • цинк,

  • селен,

  • медь.

А еще в этом продукте есть такое вещество, как триптофан — предшественник серотонина, одного из четырех гормонов счастья.

- То есть сыр — это своеобразный допинг и антидепрессант, поэтому многие люди испытывают тягу к этому продукту, — добавляет диетолог.

Средство от бессонницы

Как ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова, самый обычный сыр, но не плавленый, может помочь расслабиться и легче заснуть.

Для получения такого эффекта доктор советовала посмаковать небольшой кусочек сыра за 30 минут до сна.

Однако, как предупреждает врач, как и в любом деле, в употреблении даже столь полезного продукта важно соблюдать меру. Ежедневно не стоит съедать более 30–40 граммов — это безопасная доза. Ведь помимо белка и микроэлементов в сыре содержится немало соли — для долгого хранения. Особенно ее много в рассольных сырах — брынзе, чанахе, сулугуни. В этих сортах содержание соли может достигать 7% — буквально один 20-граммовый ломтик такого сыра покрывает суточную потребность.

Также важно, чтобы сыр был качественным — произведенным из хорошего молока, по правильной рецептуре и хранившимся в нужных условиях. Иначе польза продукта будет весьма сомнительной.

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Самые вредные сыры

По словам Дарьи Русаковой, польза в разнообразии — не стоит зацикливаться на каком-то одном виде. Правда, некоторые сорта, наоборот, стоит все же есть как можно реже. В списке самых «вредных»:

  • плавленый сыр — в его составе есть фосфаты, избыток которых приводит к нарушению обмена кальция;

  • копченые сыры — они содержат канцерогенные вещества, которые повышают риск развития рака.

Что касается остальных видов твердых и мягких сыров, то каждый из них полезен по-своему.

- Тем, кто не переносит коровий белок, можно есть сыры из козьего, овечьего или молока буйволиц. Они не уступают в пользе, а в чем-то имеют преимущество. Важно только соблюдать дозу, поскольку большое количество неполезно для любого организма. Если вы на диете, у вас есть проблемы с отеками, артериальным давлением или вы перенесли инфаркт, лучше использовать творожные сыры и сыры с низким содержанием соли Сыр не рекомендуется употреблять людям с непереносимостью лактозы, гастритом и повышенной кислотностью, — уточняет диетолог.

Осторожно — головная боль

Давно известно, что сыр, особенно зрелый, может провоцировать головную боль. Это связано с тирамином, который синтезируется в выдержанных продуктах.

Как рассказывала врач-эндокринолог Зухра Павлова, больше всего тирамина содержится в этих 4 сортах сыра:

  • с плесенью всех видов,

  • чеддере,

  • пармезане,

  • моцарелле.

6 полезных добавок в сыр

В зависимости от рецептуры к сырам добавляют различные специи, пряности и другие наполнители, которые делают вкус продукта более привлекательным, интересным и возбуждают аппетит. Дарья Русакова рассказала о самых популярных и полезных.

1. Пажитник

Семена этого растения способствуют:

  • снижению уровня плохого холестерина,

  • стабилизации артериального давления,

  • формированию крепкого иммунитета,

  • нормализации работы ЖКТ и гормонального фона,

  • укреплению сосудов,

  • обладают расслабляющим действием.

Противопоказания. От продуктов с пажитником стоит отказаться при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, астме, повышенном уровне в крови женских гормонов — пролактина и эстрогена, при хронических или острых заболеваниях, а также в первом триместре беременности — поскольку окситоцин, входящий в его состав, вызывает сокращения матки, провоцируя угрозу выкидыша.

2. Чабрец

Сыры с чабрецом особенно популярны в кавказской кухне. Эта пряная трава обладает массой полезных свойств. Например:

  • стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы,

  • облегчает боли в суставах,

  • усиливает иммунитет,

  • обладает антисептическими свойствами.

Противопоказания. В целом чабрец безвреден, но в некоторых случаях стоит отказаться от его употребления. Например, тем, у кого есть аллергия, при беременности, язвенной болезни в обострении, а также не давать его детям до 3 лет.

3. Черный перец

Жгучие перцы делают твердые и полутвердые сыры особенно вкусными, придают им остроту и утонченность.

Черный перец богат кальцием, цинком, железом, витаминами группы В, что хорошо влияет на организм.  Благодаря своим свойствам черный перец

  • укрепляет стенки сосудов,

  • разжижает кровь,

  • укрепляет иммунную систему,

  • усиливает потенцию,

  • увеличивает работоспособность,

  • улучшает настроение.

Противопоказания. От этой пряности надо отказаться при аллергии, болезнях ЖКТ, гипертонии, эрозии пищевода, во время грудного вскармливания.

4. Красный перец

В составе красного перца есть природный антибиотик — капсаицин, а также большое количество витамина С. Эта пряность:

  • способствует снижению артериального давления,

  • оказывает антибактериальное действие,

  • регулирует аппетит,

  • улучшает настроение,

  • помогает при лечении анемии и авитаминозов.

Противопоказания. Его стоит исключить при аллергии, обострении язвы и гастрита, гипотонии (пониженном артериальном давлении), во время беременности и грудного вскармливания, а также детям до 12 лет.

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5. Грецкий орех

Сыр с грецкими орехами обладает характерной горчинкой и ореховым привкусом. Грецкий орех содержит повышенное количество белков и жиров, а также большую концентрацию витаминов С, Е, цинка, йода, калия и магния. Такая добавка:

  • нормализует гормональный фон,

  • обеспечивает антистрессовый эффект,

  • способствует формированию мышечной массы,

  • облегчает болевой синдром.

Противопоказания. Несмотря на пользу грецкого ореха, стоит помнить, что из-за высокой жирности он оказывает большую нагрузку на органы ЖКТ, может выступать провокатором головной боли и тяжело усваивается организмом.

6. Голубая плесень

Сыры с плесенью изготавливают из коровьего, козьего и овечьего молока. Их разделяют на четыре группы: с белой, голубой, зеленой и красной плесенью. Для производства таких сыров применяют несколько разновидностей плесневых грибков — Penicillium Roqueforti, Penicillium Glaucum, Penicillium Camemberti, Penicillium Сandidum. Вступая во взаимодействие с сырной массой, Penicillium меняет ее состав, увеличивая количество аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Такой сыр усваивается намного быстрее, поскольку плесневые грибки заставляют работать органы пищеварения, создавая при этом неблагоприятные условия для размножения опасной микрофлоры и инфекций.

Польза плесневых сыров зависит от вида грибка, разновидности молока и витаминов в сорте продукта. Все сыры с плесенью по-своему полезны, но однозначными чемпионами считаются сыры с голубой плесенью, при производстве которых используются Penicillium Roqueforti и Penicillium Glaucum. В них высокая концентрация витаминов А, Е, D, С, В1, В12, РР, цинка, магния, калия и кальция, аминокислот триптофана, лизина и метионина. Голубые сыры благотворно влияют на работу сердца, содействуют разжижению крови, предупреждая тромбоз, содержат вещества, помогающие выработке меланина (пигмента, защищающего кожу от УФ-излучения), способствуют замедлению процессов старения.

С пользой для здоровья достаточно съедать по 30 г продукта в сутки, заменив им какое-то белковое блюдо при приеме пищи. Максимальное количество не должно превышать 50 г в день. Калорийность таких сыров составляет 340 кКал. Важно также соблюдать правила хранения и выбирать продукт с нормальным сроком годности: в сыре с плесенью должно быть больше сыра, а не плесени.

Противопоказания. Сыр с плесенью стоит исключить из своего рациона

  • людям с отечностью — из-за большого количества соли, которая способствует задержке жидкости в организме;

  • людям с ожирением и избыточной массой тела — такой сыр очень калориен;

  • страдающим аллергией на пенициллин;

  • при заболевании молочницей и грибковыми заболеваниями, а также людям с ослабленной иммунной системой — из-за риска развития листериоза (бактериальная инфекция);

  • беременным и кормящим грудью, а также детям. В процессе вынашивания ребенка и кормления организм и без того подвержен любым инфекционным патологиям. Кроме того, из-за употребления плесневых сыров у беременных могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, проявлением которых станет сильная диарея, приводящая к обезвоживанию. А пенициллин вообще вреден для детского организма с еще неразвитой иммунной системой.

Автор текста:Анастасия Романова
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