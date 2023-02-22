Пажитник, плесень и еще 4 добавки, которые делают сыр полезнее

Чем полезен сыр
Считается, что сыр особенно полезен именно для взрослых. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, это связано с тем, что с возрастом снижается ферментативная активность, поэтому люди перестают нормально усваивать цельное молоко. И в этом случае сыр может в некоторой степени стать прекрасным «заменителем», поскольку производится путем сбраживания молока.
Врач-диетолог медицинской компании «Лабквест», кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)
- Сыр — концентрированный продукт с высоким содержанием белка и жиров, он практически не содержит углеводов. По качеству белка ценность сыра во многом превосходит даже некоторые сорта мяса, — рассказала Дарья Русакова.
Сыр также богат большим количеством витаминов и минеральных веществ, которые хорошо влияют на состояние костей, волос, ногтей и зубов, а также предупреждают остеопороз и анемию. Среди них:
витамины А, B, С, D, Е и PP,
кальций,
калий,
натрий,
железо,
цинк,
селен,
медь.
А еще в этом продукте есть такое вещество, как триптофан — предшественник серотонина, одного из четырех гормонов счастья.
- То есть сыр — это своеобразный допинг и антидепрессант, поэтому многие люди испытывают тягу к этому продукту, — добавляет диетолог.
Средство от бессонницы
Как ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова, самый обычный сыр, но не плавленый, может помочь расслабиться и легче заснуть.
Для получения такого эффекта доктор советовала посмаковать небольшой кусочек сыра за 30 минут до сна.
Однако, как предупреждает врач, как и в любом деле, в употреблении даже столь полезного продукта важно соблюдать меру. Ежедневно не стоит съедать более 30–40 граммов — это безопасная доза. Ведь помимо белка и микроэлементов в сыре содержится немало соли — для долгого хранения. Особенно ее много в рассольных сырах — брынзе, чанахе, сулугуни. В этих сортах содержание соли может достигать 7% — буквально один 20-граммовый ломтик такого сыра покрывает суточную потребность.
Также важно, чтобы сыр был качественным — произведенным из хорошего молока, по правильной рецептуре и хранившимся в нужных условиях. Иначе польза продукта будет весьма сомнительной.
Самые вредные сыры
По словам Дарьи Русаковой, польза в разнообразии — не стоит зацикливаться на каком-то одном виде. Правда, некоторые сорта, наоборот, стоит все же есть как можно реже. В списке самых «вредных»:
плавленый сыр — в его составе есть фосфаты, избыток которых приводит к нарушению обмена кальция;
копченые сыры — они содержат канцерогенные вещества, которые повышают риск развития рака.
Что касается остальных видов твердых и мягких сыров, то каждый из них полезен по-своему.
- Тем, кто не переносит коровий белок, можно есть сыры из козьего, овечьего или молока буйволиц. Они не уступают в пользе, а в чем-то имеют преимущество. Важно только соблюдать дозу, поскольку большое количество неполезно для любого организма. Если вы на диете, у вас есть проблемы с отеками, артериальным давлением или вы перенесли инфаркт, лучше использовать творожные сыры и сыры с низким содержанием соли Сыр не рекомендуется употреблять людям с непереносимостью лактозы, гастритом и повышенной кислотностью, — уточняет диетолог.
Осторожно — головная боль
Давно известно, что сыр, особенно зрелый, может провоцировать головную боль. Это связано с тирамином, который синтезируется в выдержанных продуктах.
Как рассказывала врач-эндокринолог Зухра Павлова, больше всего тирамина содержится в этих 4 сортах сыра:
с плесенью всех видов,
чеддере,
пармезане,
моцарелле.
6 полезных добавок в сыр
В зависимости от рецептуры к сырам добавляют различные специи, пряности и другие наполнители, которые делают вкус продукта более привлекательным, интересным и возбуждают аппетит. Дарья Русакова рассказала о самых популярных и полезных.
1. Пажитник
Семена этого растения способствуют:
снижению уровня плохого холестерина,
стабилизации артериального давления,
формированию крепкого иммунитета,
нормализации работы ЖКТ и гормонального фона,
укреплению сосудов,
обладают расслабляющим действием.
Противопоказания. От продуктов с пажитником стоит отказаться при индивидуальной непереносимости, обострении заболеваний ЖКТ, астме, повышенном уровне в крови женских гормонов — пролактина и эстрогена, при хронических или острых заболеваниях, а также в первом триместре беременности — поскольку окситоцин, входящий в его состав, вызывает сокращения матки, провоцируя угрозу выкидыша.
2. Чабрец
Сыры с чабрецом особенно популярны в кавказской кухне. Эта пряная трава обладает массой полезных свойств. Например:
стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы,
облегчает боли в суставах,
усиливает иммунитет,
обладает антисептическими свойствами.
Противопоказания. В целом чабрец безвреден, но в некоторых случаях стоит отказаться от его употребления. Например, тем, у кого есть аллергия, при беременности, язвенной болезни в обострении, а также не давать его детям до 3 лет.
3. Черный перец
Жгучие перцы делают твердые и полутвердые сыры особенно вкусными, придают им остроту и утонченность.
Черный перец богат кальцием, цинком, железом, витаминами группы В, что хорошо влияет на организм. Благодаря своим свойствам черный перец
укрепляет стенки сосудов,
разжижает кровь,
укрепляет иммунную систему,
усиливает потенцию,
увеличивает работоспособность,
улучшает настроение.
Противопоказания. От этой пряности надо отказаться при аллергии, болезнях ЖКТ, гипертонии, эрозии пищевода, во время грудного вскармливания.
4. Красный перец
В составе красного перца есть природный антибиотик — капсаицин, а также большое количество витамина С. Эта пряность:
способствует снижению артериального давления,
оказывает антибактериальное действие,
регулирует аппетит,
улучшает настроение,
помогает при лечении анемии и авитаминозов.
Противопоказания. Его стоит исключить при аллергии, обострении язвы и гастрита, гипотонии (пониженном артериальном давлении), во время беременности и грудного вскармливания, а также детям до 12 лет.
5. Грецкий орех
Сыр с грецкими орехами обладает характерной горчинкой и ореховым привкусом. Грецкий орех содержит повышенное количество белков и жиров, а также большую концентрацию витаминов С, Е, цинка, йода, калия и магния. Такая добавка:
нормализует гормональный фон,
обеспечивает антистрессовый эффект,
способствует формированию мышечной массы,
облегчает болевой синдром.
Противопоказания. Несмотря на пользу грецкого ореха, стоит помнить, что из-за высокой жирности он оказывает большую нагрузку на органы ЖКТ, может выступать провокатором головной боли и тяжело усваивается организмом.
6. Голубая плесень
Сыры с плесенью изготавливают из коровьего, козьего и овечьего молока. Их разделяют на четыре группы: с белой, голубой, зеленой и красной плесенью. Для производства таких сыров применяют несколько разновидностей плесневых грибков — Penicillium Roqueforti, Penicillium Glaucum, Penicillium Camemberti, Penicillium Сandidum. Вступая во взаимодействие с сырной массой, Penicillium меняет ее состав, увеличивая количество аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Такой сыр усваивается намного быстрее, поскольку плесневые грибки заставляют работать органы пищеварения, создавая при этом неблагоприятные условия для размножения опасной микрофлоры и инфекций.
Польза плесневых сыров зависит от вида грибка, разновидности молока и витаминов в сорте продукта. Все сыры с плесенью по-своему полезны, но однозначными чемпионами считаются сыры с голубой плесенью, при производстве которых используются Penicillium Roqueforti и Penicillium Glaucum. В них высокая концентрация витаминов А, Е, D, С, В1, В12, РР, цинка, магния, калия и кальция, аминокислот триптофана, лизина и метионина. Голубые сыры благотворно влияют на работу сердца, содействуют разжижению крови, предупреждая тромбоз, содержат вещества, помогающие выработке меланина (пигмента, защищающего кожу от УФ-излучения), способствуют замедлению процессов старения.
С пользой для здоровья достаточно съедать по 30 г продукта в сутки, заменив им какое-то белковое блюдо при приеме пищи. Максимальное количество не должно превышать 50 г в день. Калорийность таких сыров составляет 340 кКал. Важно также соблюдать правила хранения и выбирать продукт с нормальным сроком годности: в сыре с плесенью должно быть больше сыра, а не плесени.
Противопоказания. Сыр с плесенью стоит исключить из своего рациона
людям с отечностью — из-за большого количества соли, которая способствует задержке жидкости в организме;
людям с ожирением и избыточной массой тела — такой сыр очень калориен;
страдающим аллергией на пенициллин;
при заболевании молочницей и грибковыми заболеваниями, а также людям с ослабленной иммунной системой — из-за риска развития листериоза (бактериальная инфекция);
беременным и кормящим грудью, а также детям. В процессе вынашивания ребенка и кормления организм и без того подвержен любым инфекционным патологиям. Кроме того, из-за употребления плесневых сыров у беременных могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, проявлением которых станет сильная диарея, приводящая к обезвоживанию. А пенициллин вообще вреден для детского организма с еще неразвитой иммунной системой.