Пажитник, плесень и еще 4 добавки, которые делают сыр полезнее

- Сыр — концентрированный продукт с высоким содержанием белка и жиров, он практически не содержит углеводов. По качеству белка ценность сыра во многом превосходит даже некоторые сорта мяса , — рассказала Дарья Русакова.

Сыр также богат большим количеством витаминов и минеральных веществ, которые хорошо влияют на состояние костей, волос, ногтей и зубов, а также предупреждают остеопороз и анемию. Среди них:

витамины А, B, С, D, Е и PP,

кальций,

калий,

натрий,

железо,

цинк,

селен,

медь.

А еще в этом продукте есть такое вещество, как триптофан — предшественник серотонина, одного из четырех гормонов счастья.