Что произойдет с организмом, если отказаться от сыра: 7 удивительных эффектов

Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к сыру. По статистике, его покупают даже чаще, чем конфеты, шоколадки и чипсы. Сыр вкусный, его можно есть и как самостоятельное блюдо, и добавлять в салаты, горячее, подавать в качестве закусок.

Однако врачи говорят, что для здоровья лучше сократить потребление сыра. В этом продукте много соли, он калорийный, некоторые исследования доказывают, что любители сыра рискуют столкнуться с сахарным диабетом.