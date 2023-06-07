Что хорошего и плохого произойдет с организмом, если не есть кашу две недели

«Напомню, зерновые продукты включают в себя пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, рис, гречиху и другие. То есть все то, что мы едим практически каждый день на завтрак, обед и ужин. В случае отказа от зерновых на две недели могут произойти серьезные изменения в нашем организме, причем как положительные, так и отрицательные», — говорит Алексей Жито.