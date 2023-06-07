Что хорошего и плохого произойдет с организмом, если не есть кашу две недели

У большинства из нас дома точно есть хоть какая-то крупа: гречка, рис, пшено, геркулес, перловка. Это и правда довольно универсальный продукт, ведь кашу можно приготовить как самостоятельное блюдо, так и использовать в качестве гарнира или добавки в суп. И пользу цельнозерновых нельзя недооценивать.
«Напомню, зерновые продукты включают в себя пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, рис, гречиху и другие. То есть все то, что мы едим практически каждый день на завтрак, обед и ужин. В случае отказа от зерновых на две недели могут произойти серьезные изменения в нашем организме, причем как положительные, так и отрицательные», — говорит Алексей Жито.
Прежде всего следует отметить, что зерновые продукты — это важный источник питательных веществ для нашего организма. Они содержат:
кальций;
магний;
цинк;
много других веществ, которые нам так необходимы.
Что говорит наука?
В одном из исследований ученые проанализировали 118 человек с ожирением и преддиабетом. Им порекомендовали сократить количество потребляемых углеводов до 20-50 граммов в день в течение двух недель. Большинство участников диеты отказалось от зерновых продуктов, в основном от хлеба, круп и пасты.
«По результатам этого исследования ученые пришли к выводу, что диета с низким содержанием углеводов, включая отказ от зерновых продуктов, приводит к значительному снижению уровня глюкозы в крови, а также к улучшению других показателей здоровья, таких как снижение уровня инсулина и триглицеридов, улучшение функции поджелудочной железы», — говорит Алексей Жито.
Также ученые выяснили, что диета с низким содержанием углеводов помогает снизить уровень воспаления в организме. Воспаление может быть связано со многими патологиями, в том числе с аутоиммунными заболеваниями.
Другое исследование, проведенное на женщинах с метаболическим синдромом, показало, что отказ от зерновых продуктов приводит к улучшению многих показателей здоровья, включая массу тела, уровни инсулина и триглицеридов. То есть, если у вас есть проблемы с эндокринной системой, употребление меньшего количества зерновых, особенно хлеба, точно имеет смысл. Однако здесь необходима консультация врача — только после анализов доктор сможет точно сказать, нужно ли вам исключать из рациона крупы.
Про негативные последствия
Если у вас нет никаких рекомендаций от врача, то отказываться от круп точно не нужно. Иначе вы рискуете пострадать от:
потери энергии. Зерновые — это важнейший источник энергии для организма, особенно это касается тех, кто активно занимается спортом. При отказе от зерновых вы можете почувствовать сильную усталость, снижение энергии и трудности с концентрацией.
снижения уровня витаминов и минералов. В крупах много нужных микро- и макроэлементов, например цинк, железо, витамины группы В. Отказ от зерновых даже на две недели может привести к негативным последствиям для здоровья.
проблем с кишечником. Зерновые продукты содержат большое количество клетчатки, которая полезна для ЖКТ. Если же вы откажетесь от каш совсем, то кишечник может начать работать хуже, что повлечет с собой множество проблем, вплоть до снижения иммунитета.