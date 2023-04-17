Врач Жито назвал 5 безобидных привычек, которые могут угробить здоровье кишечника

Ученые и врачи называют кишечник самым могущественным органом, и это вовсе не преувеличение. Ведь помимо усвоения питательных веществ из пищи кишечник также отвечает за нашу иммунную систему: около 80% всех иммунокомпетентных клеток организма локализовано именно в слизистой оболочке кишечника.
И если с ЖКТ не все в порядке, то могут обостряться хронические заболевания, самочувствие сильно ухудшается, а на коже появляются высыпания.
«Любые отклонения в работе кишечника могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому их нельзя игнорировать. Этот орган может давать сбой один раз, например после переедания, употребления испорченных продуктов. Если в течение нескольких дней вас тревожат такие симптомы, как боль в животе, диарея, запоры, вздутие, то обязательно сходите на прием к гастроэнтерологу», — говорит Алексей Жито.
Некоторые наши ежедневные привычки, которые мы считаем безобидными, могут наносить непоправимый вред кишечнику.
Итак, «вредные советы» от эндокринолога: что надо делать, чтобы разрушить здоровье кишечника.
Пить кофе натощак, причем желательно делать так каждое утро.
Есть как можно больше мучного, лучше всего делать это перед сном.
Не пережевывать пищу — глотать ее почти цельными кусками.
Всегда запивать еду газированными или сладкими напитками.
Пить алкоголь, при этом чаще и в больших количествах.
«Надеюсь, вы внимательно прочитаете „вредные советы“, запомните, а делать все будете с точностью до наоборот — тогда ваш кишечник точно будет вам благодарен», — говорит эндокринолог.
Как помочь ЖКТ работать лучше
Чтобы не страдать от болей в желудке, вздутия, диареи и других проблем с ЖКТ, возьмите за правило соблюдать несколько железных правил. Они не сложные, но пользу принесут колоссальную.
Будьте внимательны! Всегда проверяйте в магазинах срок годности продуктов.
Если любимое блюдо долго «живет» в вашем холодильнике и уже даже издает не очень приятный запах, лучше отправьте его в мусорное ведро. Да, жалко, но ваш кишечник скажет вам спасибо за это. Готовьте по возможности так, чтобы вы смогли съесть это за один раз. Свежие блюда обычно перевариваются намного лучше.
Всегда тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.
Соблюдайте правила приготовления - доваривайте, дожаривайте, как это положено для конкретного блюда, лучше без экспериментов и экономии времени.
Если принимаете антибиотики, посоветуйтесь с врачом, какие можно использовать пробиотики, чтобы снизить негативное воздействие лекарственных препаратов на кишечник.
Не переедайте! Лучше есть чаще, но маленькими порциями.
Не ешьте перед сном. Вы будете спать лучше, если последний прием пищи будет за 2-3 часа до сна. Кстати, эта рекомендация поможет еще и не набрать пару лишних килограммов.
Соблюдайте элементарные правила гигиены. Всегда мойте руки перед едой.
Как понять, правильно ли работает ваш кишечник, объяснила врач Вера Самсонова. Например, нормальный ритм опорожнения кишечника — от ежедневного, 2–3 раз в сутки, до частоты трижды в неделю. Но есть одно «но»: стул при этом должен отходить без какого-либо дискомфорта. Важно также оценивать объем, цвет, консистенцию стула — например, используя Бристольскую шкалу кала.