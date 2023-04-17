Врач Жито назвал 5 безобидных привычек, которые могут угробить здоровье кишечника

Будьте внимательны! Всегда проверяйте в магазинах срок годности продуктов.

Если любимое блюдо долго «живет» в вашем холодильнике и уже даже издает не очень приятный запах, лучше отправьте его в мусорное ведро. Да, жалко, но ваш кишечник скажет вам спасибо за это. Готовьте по возможности так, чтобы вы смогли съесть это за один раз. Свежие блюда обычно перевариваются намного лучше.

Всегда тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением.

Соблюдайте правила приготовления - доваривайте, дожаривайте, как это положено для конкретного блюда, лучше без экспериментов и экономии времени.

Если принимаете антибиотики, посоветуйтесь с врачом, какие можно использовать пробиотики, чтобы снизить негативное воздействие лекарственных препаратов на кишечник.

Не переедайте! Лучше есть чаще, но маленькими порциями.

Не ешьте перед сном. Вы будете спать лучше, если последний прием пищи будет за 2-3 часа до сна. Кстати, эта рекомендация поможет еще и не набрать пару лишних килограммов.