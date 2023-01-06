Продукты так или иначе влияют на моторику кишечника, работу желудка, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Они могут тормозить или усиливать выделение ферментов, пищеварительных соков, усиливать сокращение мышц кишки, чтобы быстрее выводить остатки пищи или, наоборот, тормозить моторику.
За счет правильно подобранного рациона можно достаточно быстро устранить проблемы пищеварения, избавиться от диареи и вздутия, тошноты, слабости. Особенно это важно, если человек имеет склонность к «медвежьей болезни» — стрессовому послаблению стула. Помочь в подборе продуктов «Доктору Питеру» помогла гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
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Осторожнее с овощами, фруктами
— При расстройстве стула и диарее я бы не советовала злоупотреблять фруктами и овощами, — уточняет доктор Яковлева. — В Интернете закрепляющий эффект часто приписывают айве, печеным яблокам и даже вареной цветной капусте. Однако с точки зрения медицины их влияние на стул никак не доказано. Исключение стоит сделать для двух продуктов: черники и зеленых бананов. Но и эти плоды стоит употреблять рационально, без фанатизма, иначе можно получить неприятные побочные эффекты со стороны пищеварения или всего организма.
Самый правильный подход — при длительном послаблении стула обратиться к врачу и выяснить причину. Если ее устранить, диарея исчезнет и без приема крепящих плодов.
6 продуктов для закрепления стула
Эксперт выделила несколько вполне доступных продуктов, которые, по наблюдениям, обладают закрепляющим эффектом и могут помочь в нормализации процессов пищеварения.
В состав черники входят так называемые дубильные вещества. Они закрепляют стул и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, в этих ягодах содержится большое количество аскорбиновой кислоты, витамина K и других полезных микроэлементов. Так что свежую чернику или настой на основе сушеных ягод можно смело использовать и при острой диарее, и при хроническом расстройстве кишечника.
Бананы при поносе прежде всего хороши в качестве средства для профилактики обезвоживания. Они богаты калием, а при диарее именно это вещество начинает активно вымываться из организма, что дополнительно нарушает водно-солевой баланс в организме. Главное — выбирать именно зеленые бананы. В переспелых желтых плодах содержится слишком много фруктозы, которая лишь усилит брожение в кишечнике.
Для закрепления стула отлично подойдут и сваренные вкрутую яйца. Это доступный и достаточно универсальный продукт. Единственное исключение составляют люди с высоким уровнем холестерина. Яичный желток отличается большой концентрацией животных жиров. Так что диета для снижения холестерина подразумевает ограничение яиц в рационе.
Популярным «народным средством» от диареи считаются сухари. Впрочем, вполне можно обойтись и просто слегка подсушенным «вчерашним» хлебом. В идеале стоит выбрать изделия из смеси разных сортов муки: нечто среднее между черным и белым хлебом. А вот от батонов и булок из стопроцентной пшеничной муки лучше отказаться. Такие продукты содержат слишком много простых углеводов, которые дадут дополнительную нагрузку на кишечник.
Из напитков при диарее стоит отдать предпочтение крепкому чаю. Чайные листья содержат танин, или дубильную кислоту, обладающую закрепляющим эффектом. Впрочем, и здесь есть свои противопоказания. Напиток на основе крепкой заварки не рекомендуется людям, страдающим бессонницей и проблемами со стороны нервной системы. С осторожностью употреблять его стоит и при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, чай способен усиливать дискинезию желчевыводящих путей — нарушение оттока желчи от печени.
Наконец, для купирования диареи отлично подходит белый рис. Благодаря крахмалу в составе он также способен закреплять стул. В качестве альтернативы можно использовать рисовый отвар на основе жидкости, оставшейся после варки риса.
Когда нельзя применять домашние средства
Есть ситуации, когда не стоит пытаться справляться с диареей народными методами. Они могут только ухудшить ситуацию, замаскировать появление опасных осложнений и отсрочить начало необходимой терапии. Это:
тошнота и рвота, которые не прекращаются;
признаки кишечной инфекции (зелень, кровь в стуле, лихорадка, рвота);
обмороки, помутнение сознания;
резкая потеря веса, полное отсутствие аппетита;
возраст до 3 лет (дети с поносом всегда должны быть осмотрены врачом);
наличие хронических заболеваний, онкологии, геморроя и т.д.
Если на фоне коррекции питания через 2–3 дня нет улучшений, также необходима помощь врача.