6 продуктов для закрепления стула

Эксперт выделила несколько вполне доступных продуктов, которые, по наблюдениям, обладают закрепляющим эффектом и могут помочь в нормализации процессов пищеварения.

В состав черники входят так называемые дубильные вещества. Они закрепляют стул и обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, в этих ягодах содержится большое количество аскорбиновой кислоты, витамина K и других полезных микроэлементов. Так что свежую чернику или настой на основе сушеных ягод можно смело использовать и при острой диарее, и при хроническом расстройстве кишечника.

Бананы при поносе прежде всего хороши в качестве средства для профилактики обезвоживания. Они богаты калием, а при диарее именно это вещество начинает активно вымываться из организма, что дополнительно нарушает водно-солевой баланс в организме. Главное — выбирать именно зеленые бананы . В переспелых желтых плодах содержится слишком много фруктозы, которая лишь усилит брожение в кишечнике.

Для закрепления стула отлично подойдут и сваренные вкрутую яйца. Это доступный и достаточно универсальный продукт. Единственное исключение составляют люди с высоким уровнем холестерина. Яичный желток отличается большой концентрацией животных жиров. Так что диета для снижения холестерина подразумевает ограничение яиц в рационе.

Популярным «народным средством» от диареи считаются сухари. Впрочем, вполне можно обойтись и просто слегка подсушенным «вчерашним» хлебом. В идеале стоит выбрать изделия из смеси разных сортов муки: нечто среднее между черным и белым хлебом. А вот от батонов и булок из стопроцентной пшеничной муки лучше отказаться. Такие продукты содержат слишком много простых углеводов, которые дадут дополнительную нагрузку на кишечник.

Из напитков при диарее стоит отдать предпочтение крепкому чаю. Чайные листья содержат танин, или дубильную кислоту, обладающую закрепляющим эффектом. Впрочем, и здесь есть свои противопоказания. Напиток на основе крепкой заварки не рекомендуется людям, страдающим бессонницей и проблемами со стороны нервной системы. С осторожностью употреблять его стоит и при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, чай способен усиливать дискинезию желчевыводящих путей — нарушение оттока желчи от печени .

Наконец, для купирования диареи отлично подходит белый рис. Благодаря крахмалу в составе он также способен закреплять стул. В качестве альтернативы можно использовать рисовый отвар на основе жидкости, оставшейся после варки риса.