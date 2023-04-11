Лучше любой диеты: 7 принципов питания, которые помогут похудеть раз и навсегда

Чтобы человек чувствовал себя хорошо, не страдал от осложнений различных заболеваний, был бодр и весел, ему надо правильно питаться. Когда в организм поступает ежедневная норма белков, жиров и углеводов, то ему в разы легче функционировать на все 100%. От правильного питания зависят и красота кожи, и качество волос, и цифры на весах.
Если вы начнете соблюдать несколько простых принципов, то они со временем обязательно войдут в привычку, ведь это не изнурительные диеты, организм не будет страдать от суровых ограничений. Результат точно приятно удивит: самочувствие улучшится, кожа станет ровнее, а вес уйдет раз и навсегда.
Правила, которые помогут похудеть раз и навсегда
Контролируйте баланс калорий и объем съеденного. В среднем суточная потребность составляет 1600-2500 ккал, все зависит от роста, физический активности, пола. Не имеет значения, чем переедать — капустой, кефиром или шоколадными конфетами, главное — есть не больше, чем сможете потратить. В первые недели в этом могут помочь онлайн-калькуляторы, которые подскажут, сколько калорий в том или ином продукте.
Питайтесь регулярно. Не надо мучиться от голода, если хочется есть. Это заставляет организм испытывать стресс и копить жир. Ешьте не реже трех раз в день. Оптимальный режим питания — 3-5 приемов пищи в день и два полезных перекуса.
Не забывайте про овощи и фрукты. Они должны быть в рационе каждый день — либо как перекус, либо в основном блюде. Старайтесь есть не меньше 400 граммов овощей и фруктов в сутки.
Ограничьте соль и сахар. В день желательно употреблять не более 50 граммов сахара и 5 граммов соли. И да, не надо отказываться насовсем, чтобы похудеть, достаточно просто ограничить.
По возможности исключите из своего ежедневного рациона сладкую газировку и энергетические напитки, жареное, жирное, алкоголь и фастфуд.
Старайтесь чаще варить или готовить на пару. Например, картошку можно раз пожарить, а вот другой раз — просто отварить.
Пользуйтесь методом тарелки: 1/4 — это белок, еще 1/4 — цельнозерновые и бобовые, а все оставшееся — фрукты и овощи.
Врач-диетолог
Почему диеты — это история только про вред
Мало кто знает про следующие правила. Если цель — наладить пищеварение, улучшить обмен веществ, восстановить здоровье, то диетическое питание пойдет на пользу, говорит врач-диетолог петербургского Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова.
Если же цель диеты — резкое снижение массы тела, то она, наоборот, наносит вред организму. Запрет на употребление некоторых продуктов неизбежно приведет к нарушению обмена веществ, ухудшению здоровья, памяти, снижению иммунитета.
Так, например, популярная кетодиета подразумевает полное исключение поступления в организм углеводов. В этом случае начинается расщепление жира с образованием большого количества кетоновых тел, которых может стать слишком много. Тогда полезный для похудения кетоз превращается в патологический кетоацидоз. При кетоацидозе происходит сдвиг кислотно-щелочного баланса в кислую сторону, и, если процесс вовремя не остановить, это может привести к смерти. Даже если до такого не доводить, сброшенный вес вернется, как только вы вернетесь к обычному меню.
Во время интервального голодания клетки жира должны перерабатывать сами себя. Это не совсем диета, а целая схема питания, при которой человек может есть только в определенный временной интервал, а все остальное время голодает: 14/10, 16/8, 20/4 или 12/12 (первое число — количество «голодных» часов). Но на самом деле происходит снижение запасов гликогена в печени, а человек рискует переедать в часы, когда можно поесть, — никакого снижения веса тогда не произойдет.
Еще одна популярная диета — полный детокс. Ее так любят голливудские звезды! Ведь вы худеете, а организм очищается от токсинов. Нельзя есть рафинированные, содержащие жиры и синтетические составляющие продукты, подвергшиеся сильной тепловой обработке. В день нужно потреблять не более 1300 килокалорий и пить очищающий коктейль.
Коктейльное питание полноценным не назовешь, и проблемы с желудочно-кишечным трактом — это меньшее, что можно получить в нагрузку к сброшенным килограммам.
Диеты по группам крови популярны уже не первый год. Мол, следуя определенной схеме питания, можно сбросить вес. На самом деле здесь придется надеяться лишь на удачу, ведь доказательной базы для такой методики похудения нет.
И, конечно, стоит упомянуть про монодиеты. В этом случае нужно есть только арбузы, грейпфруты, гречку, яблоки или пить кефир. Монодиеты обещают всего за 4–7 дней избавление от 5 до 10 килограммов. При этом они считаются самыми вредными и нефизиологичными из всех диет.
Каждая отдельная монодиета вредна по-своему:
творожная перегружает организм белком — это вредно для работы почек, печени, особенно если они не совсем здоровы;
арбузная диета вредна тем, кто страдает почечной патологией: больные почки попросту не способны справиться с мочегонным эффектом арбуза;
шоколадная диета сильно возбуждает нервную систему, у многих при этом кружится или болит голова, повышается артериальное давление, наступает легкое состояние эйфории;
при морковной монодиете возможно повреждение печени, так называемый диетический гепатит с выраженной желтухой;
во время рисовой диеты возможны выраженные запоры, выпадение геморроидальных узлов и другие неприятности, связанные с закрепляющим действием риса;
ну а что касается знаменитой кефирной диеты, то она на самом деле вредна меньше всех, если только у человека не повышена кислотность желудочного сока.
Помните, любая диета — это неестественно для нашего организма. Она вызывает стресс и дисбаланс полезных веществ, поэтому назначать ее может только врач. Старайтесь приучить себя к правильным пищевым привычкам, тогда о диетах даже и думать не придется.