Лучше любой диеты: 7 принципов питания, которые помогут похудеть раз и навсегда

Контролируйте баланс калорий и объем съеденного. В среднем суточная потребность составляет 1600-2500 ккал, все зависит от роста, физический активности, пола. Не имеет значения, чем переедать — капустой, кефиром или шоколадными конфетами, главное — есть не больше, чем сможете потратить. В первые недели в этом могут помочь онлайн-калькуляторы, которые подскажут, сколько калорий в том или ином продукте.

Питайтесь регулярно. Не надо мучиться от голода, если хочется есть. Это заставляет организм испытывать стресс и копить жир. Ешьте не реже трех раз в день. Оптимальный режим питания — 3-5 приемов пищи в день и два полезных перекуса.

Не забывайте про овощи и фрукты. Они должны быть в рационе каждый день — либо как перекус, либо в основном блюде. Старайтесь есть не меньше 400 граммов овощей и фруктов в сутки.

Ограничьте соль и сахар. В день желательно употреблять не более 50 граммов сахара и 5 граммов соли. И да, не надо отказываться насовсем, чтобы похудеть, достаточно просто ограничить.

По возможности исключите из своего ежедневного рациона сладкую газировку и энергетические напитки, жареное, жирное, алкоголь и фастфуд.

Старайтесь чаще варить или готовить на пару. Например, картошку можно раз пожарить, а вот другой раз — просто отварить.