печень признаки
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Печень не умеет подавать нам болевые сигналы, даже если уже очень страдает, в отличие от других органов, в которых случился сбой. Именно поэтому болезни печени чаще всего протекают бессимптомно. И человек узнает о том, что заболевание вовсю прогрессирует, когда вдруг кожа начинает желтеть или накапливается жидкость в брюшной полости.

Важно прислушиваться к своему организму и отмечать даже не самые тревожные «звоночки», необычные изменения, дискомфорт и любые сбои в организме. Врач рассказала, какие неочевидные и нетипичные симптомы подскажут, что вам пора проверить печень.

Ольга Малиновская
Диагностика

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL

Три признака больной печени

— Боль нетипична для болезней печени, поскольку орган лишен нервных окончаний. Проблемы с печенью проявляются иначе, — рассказала врач Ольга Малиновская. — Один из признаков, что с органом что-то не так, — нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу.

Часто болезни печени сопровождает и еще один тревожный симптом, предупреждает доктор.

— Это внезапная потеря аппетита, — говорит Ольга Малиновская. — Тревожный сигнал, если вы отказываетесь от привычных продуктов и даже теряете в весе, — причем раньше у вас не было подобных проблем.

Третий признак, который может сигналить о серьезных сбоях в работе печени, вообще мало кто свяжет с патологиями органа, — нарушения памяти и концентрации внимания. Но зависимость — прямая.

— Печень, которая функционирует неполноценно, неспособна вовремя выводить из организма токсины, — объясняет эксперт. — Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально работать — внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижается.

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Другие возможные симптомы повреждения печени:

  • отеки,

  • повышенная кровоточивость,

  • желтизна кожи и склер,

  • ощущения тяжести в правом подреберье.

Врач предупреждает, что в любом случае, если у вас появились странные симптомы, изменились аппетит и появился дискомфорт, надо выяснить их причину у врача, пройти обследование.

— Для обнаружения проблем с печенью достаточно простых лабораторных исследований, — уточняет Ольга Малиновская.

При подозрении на нарушения в работе печени надо сдать самую простую «печеночную пробу» — кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу и билирубин, а также — общий анализ крови, анализ на вирусные гепатиты.

Повышение АЛТ и АСТ в первую очередь требует исключения патологии печени и миокарда, поскольку наибольшую активность они проявляют в печеночных клетках и клетках миокарда, — добавляет врач.

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Кто в группе риска

Более 1,7 млрд жителей планеты страдают от заболеваний печени. Часто возникновение заболеваний печени связывают со злоупотреблением алкоголем, однако спиртное — не единственный фактор риска. Одна из распространенных проблем — неалкогольная жировая болезнь печени, которая развивается на фоне избыточного веса и сахарного диабета.

Анна Майская