Три признака больной печени

— Боль нетипична для болезней печени, поскольку орган лишен нервных окончаний. Проблемы с печенью проявляются иначе, — рассказала врач Ольга Малиновская. — Один из признаков, что с органом что-то не так, — нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу.

Часто болезни печени сопровождает и еще один тревожный симптом, предупреждает доктор.

— Это внезапная потеря аппетита, — говорит Ольга Малиновская. — Тревожный сигнал, если вы отказываетесь от привычных продуктов и даже теряете в весе, — причем раньше у вас не было подобных проблем.

Третий признак, который может сигналить о серьезных сбоях в работе печени, вообще мало кто свяжет с патологиями органа, — нарушения памяти и концентрации внимания. Но зависимость — прямая.

— Печень, которая функционирует неполноценно, неспособна вовремя выводить из организма токсины, — объясняет эксперт. — Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально работать — внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижается.