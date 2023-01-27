Печень не умеет подавать нам болевые сигналы, даже если уже очень страдает, в отличие от других органов, в которых случился сбой. Именно поэтому болезни печени чаще всего протекают бессимптомно. И человек узнает о том, что заболевание вовсю прогрессирует, когда вдруг кожа начинает желтеть или накапливается жидкость в брюшной полости.
Важно прислушиваться к своему организму и отмечать даже не самые тревожные «звоночки», необычные изменения, дискомфорт и любые сбои в организме. Врач рассказала, какие неочевидные и нетипичные симптомы подскажут, что вам пора проверить печень.
Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL
Три признака больной печени
— Боль нетипична для болезней печени, поскольку орган лишен нервных окончаний. Проблемы с печенью проявляются иначе, — рассказала врач Ольга Малиновская. — Один из признаков, что с органом что-то не так, — нарушения в работе пищеварительной системы. Их появление, особенно если раньше ничего подобного не наблюдалось, — повод для обращения к врачу.
Часто болезни печени сопровождает и еще один тревожный симптом, предупреждает доктор.
— Это внезапная потеря аппетита, — говорит Ольга Малиновская. — Тревожный сигнал, если вы отказываетесь от привычных продуктов и даже теряете в весе, — причем раньше у вас не было подобных проблем.
Третий признак, который может сигналить о серьезных сбоях в работе печени, вообще мало кто свяжет с патологиями органа, — нарушения памяти и концентрации внимания. Но зависимость — прямая.
— Печень, которая функционирует неполноценно, неспособна вовремя выводить из организма токсины, — объясняет эксперт. — Они накапливаются в теле, мешая органам, в том числе и головному мозгу, нормально работать — внимательность и способность концентрироваться на важных задачах из-за этого снижается.
Другие возможные симптомы повреждения печени:
отеки,
повышенная кровоточивость,
желтизна кожи и склер,
ощущения тяжести в правом подреберье.
Врач предупреждает, что в любом случае, если у вас появились странные симптомы, изменились аппетит и появился дискомфорт, надо выяснить их причину у врача, пройти обследование.
— Для обнаружения проблем с печенью достаточно простых лабораторных исследований, — уточняет Ольга Малиновская.
При подозрении на нарушения в работе печени надо сдать самую простую «печеночную пробу» — кровь на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу и билирубин, а также — общий анализ крови, анализ на вирусные гепатиты.
— Повышение АЛТ и АСТ в первую очередь требует исключения патологии печени и миокарда, поскольку наибольшую активность они проявляют в печеночных клетках и клетках миокарда, — добавляет врач.
Кто в группе риска
Более 1,7 млрд жителей планеты страдают от заболеваний печени. Часто возникновение заболеваний печени связывают со злоупотреблением алкоголем, однако спиртное — не единственный фактор риска. Одна из распространенных проблем — неалкогольная жировая болезнь печени, которая развивается на фоне избыточного веса и сахарного диабета.