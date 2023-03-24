Нефролог Гердий назвала три привычки, которые незаметно разрушают почки

— Чтобы профилактировать заболевания почек, обязательно следите за цифрами артериального давления. Гипертоническая болезнь «помолодела», в связи с этим увеличилось число гипертонических кризов даже у тех, кому еще нет и 40 лет. Купите домой тонометр, регулярно следите за цифрами. Лучше всего будет, если вы заведете дневник , куда будете записывать свои утренние и вечерние показатели давления, — говорит Валерия Гердий.