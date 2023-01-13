Внутричерепное давление у человека может меняться — как следствие самых разных, но, как правило, довольно серьезных сбоев в организме.

Можно ли дома измерить внутричерепное давление, почему опасны именно повышенные показатели, и по каким косвенным симптомам понять, что вам срочно пора к врачу?

«Доктор Питер» задал эти вопросы врачу-неврологу ФКНЦ ФМБА.