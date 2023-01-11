Не выше этой отметки: терапевт рассказала, какая температура должна быть в машине зимой

Плюс ко всему включенная на максимум печка может спровоцировать различные проблемы со здоровьем, например:

Помимо этого, может возникнуть и отравление угарным газом, возможна потеря сознания, головокружение, потеря ориентации на местности. Также не рекомендуется при горячем воздухе в машине открывать окна, так как это чревато переохлаждением и может привести к воспалению, например, лицевого нерва или суставов.

Подогрев сидений может быть опасен

Разумеется, если на улице сильный мороз, то без этой функции вряд ли получится обойтись. Но есть нюансы.

— Если речь о том, что сиденье просто подогрето, чтобы не было холодно на нем сидеть, то ничего вредного в этом нет. Однако перегрев сидения может привести к обострению хронических заболеваний, — поясняет Людмила Клочко.

У мужчин — это воспаление предстательной железы, перегрев яичек, что приводит к бесплодию. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, то это может привести к онкологическим заболеваниям.

Поэтому не грейте сидение просто так! Ориентируйтесь только на то, действительно ли вам холодно или же можно включить печку, подождать пару минут и согреться.