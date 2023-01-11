Не выше этой отметки: терапевт рассказала, какая температура должна быть в машине зимой

Зимой многие отказываются от общественного транспорта в пользу личных авто или заказывают такси. В машине мы включаем печку на максимум, подогрев сидений на самую высокую температуру, не задумываясь о том, как это влияет на здоровье.
Какая температура воздуха в машине оптимальна и может ли навредить здоровью подогрев сиденья — рассказала врач-терапевт Людмила Клочко.
Врач-терапевт ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону»
Про температуру в автомобиле
Оптимальная температура в машине — 20-22 градуса.
— При этом важно помнить, что фактическая температура может отличаться от цифры на кондиционере, так что важно ориентироваться и на собственные ощущения. Если температура в автомобиле поднимается выше 25 градусов, это может замедлить скорость реакции водителя, результат — авария, — предостерегает терапевт.
При выборе одежды ориентируйтесь на погоду на улице, а в машине лучше снять куртку и шапку, чтобы не было жарко. Это особенно актуально, если ехать вам придется не 10-15 минут, а полчаса и больше.
Плюс ко всему включенная на максимум печка может спровоцировать различные проблемы со здоровьем, например:
иссушение слизистой,
обострения хронических заболеваний легких.
Помимо этого, может возникнуть и отравление угарным газом, возможна потеря сознания, головокружение, потеря ориентации на местности. Также не рекомендуется при горячем воздухе в машине открывать окна, так как это чревато переохлаждением и может привести к воспалению, например, лицевого нерва или суставов.
Подогрев сидений может быть опасен
Разумеется, если на улице сильный мороз, то без этой функции вряд ли получится обойтись. Но есть нюансы.
— Если речь о том, что сиденье просто подогрето, чтобы не было холодно на нем сидеть, то ничего вредного в этом нет. Однако перегрев сидения может привести к обострению хронических заболеваний, — поясняет Людмила Клочко.
У мужчин — это воспаление предстательной железы, перегрев яичек, что приводит к бесплодию. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, то это может привести к онкологическим заболеваниям.
Поэтому не грейте сидение просто так! Ориентируйтесь только на то, действительно ли вам холодно или же можно включить печку, подождать пару минут и согреться.
Время за рулем тоже должно быть ограничено
Максимальное время, проведенное за рулем, должно быть около 9 часов в сутки, в зависимости от времени суток и погодных условий.
— Вне зависимости от погодных условий необходимо регулярно делать перерывы. Это связано с тем, что длительное нахождение за рулем рассеивает внимание, у вас может слабеть зрение, а в руках и ногах появится усталость, — говорит врач.
Делать перерыв нужно каждые 2-4 часа — все зависит от стажа вождения, возраста водителя и погодных условий. Привести организм в тонус можно, просто выйдя из машины: немного пройтись, подышать свежим воздухом, сделать разминку. Ходьба приводит организм в тонус, улучшает кровообращение и дыхательную систему.
Не забывайте про гигиену
Машину, как и собственную квартиру, надо регулярно убирать. Ведь в ней мы проводим много времени, поэтому должны знать, что здоровью ничего не угрожает.
— Необходимо регулярно протирать пыль, так как она быстро образуется на панели и может привести к аллергическим реакциям и острым ринитам. Помимо этого, нужно регулярно менять фильтры в салоне, ведь они обеспечивают чистый и свежий воздух в машине, — поясняет терапевт.
Также стоит быть осторожнее с ароматизаторами для салона автомобиля, так как они зачастую содержат химические вещества, способные при вдыхании вызвать аллергическую реакцию. Если хотите использовать ароматизатор, то стоит отдать предпочтение наборам с натуральным составом.