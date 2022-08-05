Что делать, если укачивает в машине: 9 дельных советов врача

Многие люди ошибочно считают, что укачивать может только в морских круизах или только в детстве. Но в реальности проблема кинетоза не понаслышке знакома многим взрослым, которые ездят на автомобилях, поездах или самолетах. Причем, хотя чаще укачивает именно в детстве, пока вестибулярный аппарат еще незрелый, но и у взрослых в течение жизни возможны подобные проблемы.
Иногда укачивает только в отдельном виде транспорта, например, только в самолете. В других случаях — только в определенном виде автомобилей (чаще — во внедорожниках). Но есть часть людей, доя которых любая поездка — это серьезное испытание. «Доктор Питер» выяснил у Анны Покровской, ЛОР-врача Euromed Kids, откуда берется укачивание и как с ним бороться.
Оториноларинголог (ЛОР), врач высшей квалификационной категорииvk.com/detieuromed
Не только «морская» болезнь
С появлением различных видов транспорта люди немедленно столкнулись со специфической проблемой. Некоторых из нас может укачивать при путешествиях на определенном виде транспорта. Это могут быть морские или речные суда — тогда это классическая «морская» болезнь. Но помимо этого, недомогание возникает при поездках на поездах, полетах на самолете, а также путешествии на собственном авто.
Кстати, укачивание возможно и на космических кораблях, тогда это будут называть «космической» болезнью. И чтобы во время космических полетов у космонавтов не возникало конфузов, их тщательно готовят к полетам, обучая вестибулярный аппарат работе в новых и необычных для организма условиях.
Это не болезнь
Теплое время года для многих людей — самое любимое время для путешествий по стране и миру. Будь то поездки на собственном автомобиле или автобусах, на поезде, в самолете, водном транспорте всей семьей, везде мы можем столкнуться с проблемой укачивания. Хочется поговорить о том, как же помочь себе и близким перенести столь неприятный момент.
Итак, укачивание в транспорте еще называют кинетозом, морской болезнью или болезнью движения. Сразу отметим один важный нюанс, что это не болезнь, которой можно заразиться, а реакция организма на несвойственные ему стимулы или раздражения. То есть организм включает определенные механизмы раздражения в ответ на поступающие избыточные, чрезмерные стимулы, к которым он физически не готов.
Кто чаще страдает?
Укачивание в транспорте практически не встречается у малышей до двух лет, ну а для детей постарше и вплоть до 13-15 лет, это состояние может стать серьезным препятствием для путешествий. Также укачиванию наиболее подвержены беременные женщины.
При укачивании может быть рвота, тошнота, повышенное отделение слюны, повышенная потливость, непереносимость некоторых запахов.
Укачивать может постоянно или при определенных условиях — в жаркую погоду, в духоте, при поездке натощак или, наоборот, после плотного приема пищи. Кроме того, чем длительнее поездка, тем вероятнее укачивание.
Как спастись от укачивания
Прежде всего, необходимо во время всего путешествия обеспечить доступ свежего воздуха и комфортную (прохладную) температуру в транспортном средстве. Можно приоткрыть окошко, настроить кондиционер, не одеваться слишком тепло или снять в поездке часть одежды, чтобы не перегреваться и не потеть.
За 1-2 часа до поездки следует поесть, но не переедать! Во время поездки можно перекусывать (крекеры, орешки, сухофрукты), рассасывать леденцы, пить воду с лимоном или имбирем, сладкий чай.
Рекомендуется усадить страдающего от кинетоза лицом по ходу движения, и чем ближе место будет расположено к центру транспортного средства, тем лучше. В самолете стоит выбирать места между крыльями, поэтому ранняя регистрация в этом случае будет нам в помощь. На морских, речных судах выбирайте места в средней части корабля.
4 полезных совета
Не следует активно вращать головой во время движения и следить за мелькающими предметами за окном, это только усугубит ситуацию.
Лучше смотреть в лобовое стекло или на горизонт.
Лежать также не рекомендуется, лучше удобно сесть.
Не давайте ребенку и не смотрите сами в экран смартфона, планшета, не читайте книгу при движении транспорта.
Чем еще можно помочь?
Можно попробовать воздействовать на биоактивные точки запястья, голени, стопы. Например:
точка на внутренней поверхности запястья — располагается выше на два пальца от сустава запястья,
точка на голени — располагается на четыре пальца ниже коленной чашечки,
точка на стопе — у основания ногтя второго пальца стопы.
Их нужно аккуратно массировать на протяжении минуты-другой.
Есть также аптечные средства, которые помогают от укачивания. Их принимают строго по инструкции, предварительно посоветовавшись с врачом — если подручные способы бессильны справиться с тошнотой, проконсультируйтесь со своим терапевтом.