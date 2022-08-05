Что делать, если укачивает в машине: 9 дельных советов врача

Многие люди ошибочно считают, что укачивать может только в морских круизах или только в детстве. Но в реальности проблема кинетоза не понаслышке знакома многим взрослым, которые ездят на автомобилях, поездах или самолетах. Причем, хотя чаще укачивает именно в детстве, пока вестибулярный аппарат еще незрелый, но и у взрослых в течение жизни возможны подобные проблемы.

Иногда укачивает только в отдельном виде транспорта, например, только в самолете. В других случаях — только в определенном виде автомобилей (чаще — во внедорожниках). Но есть часть людей, доя которых любая поездка — это серьезное испытание. «Доктор Питер» выяснил у Анны Покровской, ЛОР-врача Euromed Kids, откуда берется укачивание и как с ним бороться.