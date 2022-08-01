Они вам только отдых портят: врач развенчал 8 популярных летних мифов о здоровье

Мороженое вызывает ангину

Многие остерегаются есть мороженое в жару, опасаясь ангины и других заболеваний горла. Однако их причина — не лакомство само по себе, а бактерии и резкие перепады температур. Например, когда с жаркой улицы мы попадаем в помещение с кондиционером.

В случае с мороженым заболеть можно только, если глотать его огромными кусками. Дайте ему немного подтаять, ешьте не спеша, и никакая ангина вам будет не страшна.

Летом обязательно нужно «наесться» витаминов впрок

Летом фрукты и ягоды содержат больше витаминов — это факт. И все же слишком налегать на сезонные «дары природы» не стоит. Сколько бы вишни, абрикосов или смородины вы ни съели, запастись витаминами на зиму все равно не получится. Зато вы легко можете заработать несварение или расстройство желудка за счет бесконтрольного потребления содержащейся во фруктах клетчатки. Кроме того, важно следить, чтобы фрукты и ягоды вписывались в вашу суточную норму калорий.

Горячий чай охлаждает в жару

Есть мнение, что горячий чай в жару оказывает на организм охлаждающее действие. Горячие напитки действуют по принципу жаропонижающего. Они заставляют нас потеть, из-за чего температура тела падает. Но чтобы этот метод сработал, пот должен испаряться. В безветренную погоду или в душном помещении никакого снижения температуры добиться не удастся.