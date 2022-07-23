5 проблем со здоровьем, которые можно нажить, искупавшись в бассейне

Многие люди полагают, что в сравнении с открытыми водоемами — морем, реками, озерами или прудами, искусственные сооружения для купания — бассейны, аквапарки — безопаснее. Вода в них проходит обработку, очищается и подогревается. Но в реальности подобные места отдыха не всегда безопасны, поскольку из-за большого наплыва посетителей не всегда удается полноценно и качественно очистить воду и проконтролировать безопасность в период отдыха.

Кроме того, специфика отдыха в аквапарках и общественных бассейнах создает предпосылки для специфических проблем. Конечно, они возникают не у всех и не всегда, но стоит знать заранее о возможных неприятностях, чтобы их предотвратить. «Доктор Питер» расспросил терапевта Николая Рябкова о том, что это могут быть за проблемы.