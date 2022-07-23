5 проблем со здоровьем, которые можно нажить, искупавшись в бассейне

Многие люди полагают, что в сравнении с открытыми водоемами — морем, реками, озерами или прудами, искусственные сооружения для купания — бассейны, аквапарки — безопаснее. Вода в них проходит обработку, очищается и подогревается. Но в реальности подобные места отдыха не всегда безопасны, поскольку из-за большого наплыва посетителей не всегда удается полноценно и качественно очистить воду и проконтролировать безопасность в период отдыха.
Кроме того, специфика отдыха в аквапарках и общественных бассейнах создает предпосылки для специфических проблем. Конечно, они возникают не у всех и не всегда, но стоит знать заранее о возможных неприятностях, чтобы их предотвратить. «Доктор Питер» расспросил терапевта Николая Рябкова о том, что это могут быть за проблемы.
врач-терапевт, инфекционист Московской Клиникиvk.com/moscowclinic
Болезни «из бассейна»
Вопреки распространенному мнению, общественные бассейны, водные развлечения или аквапарки — не идеальное место для отдыха с точки зрения санитарно-эпидемической обстановки. В этих местах концентрируется большое количество людей, включая детей, не все из которых абсолютно здоровы.
Если для регулярных посещений плавательного бассейна еще требуют справки о здоровье, и то далеко не всегда и не везде, но для отдыха в аквапарке или бассейне развлекательного центра, турбазы — этого не нужно. Поэтому вполне возможно, что наряду со здоровыми людьми в воде будет плавать ребенок или взрослый в стадии инкубации различных патологий, которые могут быть переданы через воду. В открытых водоемах это тоже возможно, но соотношение площади территории к количеству людей там гораздо ниже.
Проблема №1: частые отиты
Когда мы говорим про различные варианты отитов (воспалительных процессов в области наружного или среднего уха), то стоит знать, что существуют факторы риска инфекций, распространяющихся в слуховом проходе:
Повреждение кожи слухового прохода ватной палочкой при гигиене уха. Многие после посещения бассейна удаляют воду из ушей именно палочками, повреждая нежную кожу.
Ношение берушей, внутриканальных наушников, слуховых аппаратов. Особенно без должной обработки. На фоне раздражения кожи последующее использование этих предметов дополнительно способствует воспалению.
Ныряние в воде (ухо пловца). Хлорка может оказывать негативное влияние на кожу слухового прохода, раздражая его.
Также стоит отметить, что после контакта с водой может развиваться дерматит слухового прохода. Если в воде находятся возбудители грибковой инфекции, то при сниженном иммунитете или раневом дефекте слухового прохода легко может развиться отомикоз — грибковый отит.
Проблема №2: серные пробки и их последствия
Еще одна проблема, нередко обостряющаяся после посещения бассейна или аквапарка — это серные пробки. Они могут длительно находиться в слуховом проходе, никак себя не проявляя и не влияя на слух, но после контакта с водой при нырянии, плавании, они начинают «разбухать», закупоривая слуховой проход, что вызывает заложенность (а иногда и боль) в ухе.
Проблема №3: кишечные инфекции
Другая проблема — это кишечные инфекции. Они могут иметь как вирусную, так и бактериальную природу. Теплая вода, в которой часто купаются люди, оставляя еще и частички кожи, — это отличная питательная среда для размножения различных возбудителей. Да, конечно, воду обрабатывают химическими веществами, которые должны ее обеззараживать, но не всегда этого достаточно. Кроме того, не везде идеально соблюдаются санитарные правила.
Заражение кишечными инфекциями происходит при заглатывании инфицированной воды. Наиболее частыми виновниками считаются люди, выделяющие криптоспоридии. Эти возбудители устойчивы к хлору и могут выживать в воде до 10 дней. Основное правило профилактики — не глотать воду из бассейна!
Проблема №4: грибок в душевых и на полу бассейна
Если часто ходить по территории душа или бассейна босиком, то можно заразиться грибком ногтей и стоп. Но непосредственно при плавании этого бояться не стоит. Грибок нередко остается на поверхностях и полах, куда ступали босые ноги тех людей, которые уже страдают от грибковых поражений. Теплая и влажная среда — это отличные условия для сохранения жизнедеятельности грибка. Поэтому в душевых, на территории аквапарка и около бассейна рекомендуется ходить в специальной обуви.
Проблема №5: раздражение или воспаление кожи
Некоторые посетители отмечают возникновение аллергических реакций на компоненты дезинфицирующих средств. Чаще всего возникают реакции на коже — дерматиты, хотя возможны и респираторные или глазные симптомы.
В воде бассейнов человека также может поджидать синегнойная палочка — опасная бактерия. Заражение ею проявляется развитием красной гнойной сыпи на коже, преимущественно вокруг волосяных фолликулов, что вызывает зуд и боль.
Конечно, проблемы возникают далеко не всегда. Но помнить о них нужно. Не забывайте перед посещением бассейна и после принимать душ. Соблюдение элементарных правил гигиены позволит защитить себя от большинства возможных негативных последствий.