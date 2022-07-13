О ранних симптомах рака говорят много, ведь как известно, чем раньше онкологию диагностируют — тем больше шансов на излечение. Многие слышали о классических признаках этой болезни: внезапная потеря веса, изменение родинок, ощущение усталости…
Однако есть еще один весьма неочевидный признак рака, причем по нему болезнь можно предсказать еще задолго до ее появления. Об этом рассказал главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук Александр Серяков.
Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории, д.м.н., профессорwww.oncology-centr.ru/doctors/seryakov-aleksandr-pavlovich/
По словам врача, среди самых неожиданных редких предвестников рака можно назвать гиперергическую реакцию на укусы комаров или мошек. То есть если в месте укуса у вас появляются большие пятна гипермии с отеком — значит, лучше проверить здоровье. Этот симптом может появиться за 10-20 лет до развития хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности.
Как заявил онколог в беседе с изданием
Именно поэтому, подчеркивает врач, важно ориентироваться не только на свое самочувствие, но и регулярно проходить обследования для профилактики. Пока человек особо не чувствует симптомов рака, вылечить его гораздо проще.
Если вас полюбили комары
Если комары явно кусают вас чаще, чем других — это тоже может быть недобрым знаком. Китайские ученые выяснили, что у больных разными типами флавивирусов кожа имеет особенный запах, который привлекает кровососущих. Некоторые из флавивирусов могут быть смертельно опасны: например, вирус Западного Нила, вирус денге, вирус желтой лихорадки, клещевой энцефалит, вирус Зика. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
От укусов комаров и мошек летом не уберечься. Как нужно вести себя после укуса? По каким симптомам можно понять, что после встречи с кровососущим нужно обратиться ко врачу? Об этом читай ЗДЕСЬ.
Укус клеща тоже может быть очень опасен. О том, как нужно вести себя, чтобы не подцепить клеща и как правильно его снять, можно прочитать ЗДЕСЬ.