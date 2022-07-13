По словам врача, среди самых неожиданных редких предвестников рака можно назвать гиперергическую реакцию на укусы комаров или мошек. То есть если в месте укуса у вас появляются большие пятна гипермии с отеком — значит, лучше проверить здоровье. Этот симптом может появиться за 10-20 лет до развития хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности.

Как заявил онколог в беседе с изданием «Известия», человек с таким диагнозом может долгое время прекрасно чувствовать себя и даже не подозревать, что серьезно болен.

Именно поэтому, подчеркивает врач, важно ориентироваться не только на свое самочувствие, но и регулярно проходить обследования для профилактики. Пока человек особо не чувствует симптомов рака, вылечить его гораздо проще.