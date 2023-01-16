Работа, семья, насущные дела буквально вынуждают нас относиться к своему здоровью очень поверхностно. Зачастую простуды и грипп мы вообще не считаем серьезной опасностью, а различные инфекции лечим первые пару дней, считая, что затем все само пройдет. Ведь стало уже лучше, и температура снизилась, значит, вполне можно продолжить работу и вернуться к привычной жизни.
Но врачи говорят — не торопитесь, позаботьтесь о себе и долечите инфекцию полностью. В противном случае есть риск серьезных проблем. О них «Доктор Питер» поговорил с аллергологом-иммунологом, педиатром Еленой Парецкой.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Почему опасно недолечиться
Врачи уверены: любая недолеченная болезнь — это неоправданный и сознательный риск. Никто на работе не оценит геройство, если вы выйдете на пару дней, а затем загремите в больницу в разгар дедлайна. И проблема даже не в том, что болеющий человек работает менее продуктивно, хотя и это тоже важно. Среди самых серьезных последствий недолеченного гриппа, ОРВИ или различных неинфекционных болезней можно выделить следующее:
рецидивирование процесса — через несколько дней затишья вновь возникают все неприятные симптомы;
серьезные проблемы с иммунным ответом, торможение адекватного ответа иммунитета на последующие контакты с возбудителями;
повышение риска того, что разовьются серьезные осложнения;
ухудшение обменных процессов;
снижение работоспособности, астенический синдром.
Кроме того, если человек полностью недолечился, он может быть опасен для окружающих. При некоторых инфекциях бактерии и вирусы выделяются длительно, могут заразиться окружающие дети или взрослые.
Болезнь возвращается
Некоторые возбудители — вирусы либо бактерии, если не пройти полный курс лечения, могут лишь на время затаиться. Поэтому человек чувствует себя лучше, бросает терапию и возвращается к привычной жизни. Но любой малейший стресс: переутомление, замерзание, волнение приводят к тому, что болезнь снова дает о себе знать. Возбудители прорывают иммунную защиту, повышается температура, появляется недомогание, тошнота и т.д.
Плохо в этом то, что иммунная система слабо реагирует на подобную агрессию, а привычные препараты могут быть неэффективны из-за сформировавшейся резистентности. Лечить обострение, рецидив болезни сложнее, дольше, и есть риск получить хроническое заболевание. Придется лежать в больнице, проходить сложные курсы терапии.
Проблемы иммунной системы
При лечении даже банального ОРВИ, не говоря уже о более серьезных проблемах, нужен покой. Организм бросает все силы на борьбу с инфекцией, если при этом заниматься своей привычной работой, не принимать назначенные врачом препараты, можно существенно подорвать свою иммунную защиту. Для нее нужны ресурсы, силы, энергия, а вы тратите ее на работу и дела.
В итоге можно получить проблемы, при которых с этой болезнью иммунитет худо-бедно справится, растратив последнее. И затем «болячки» начнут цепляться на ослабленный организм как снежный ком. Вам это надо?
При таком ослаблении иммунной защиты вполне возможно наслоение вторичной инфекции — бактерии и вирусы окружают нас везде, а в общественных местах — тем более. Существует риск серьезных осложнений. Чем тяжелее изначально инфекция — тем дольше нужно лечиться. К примеру — при ОРВИ это примерно 7-10 дней, а при пневмонии — не менее 4-6 недель.
Подробнее об осложнениях
Если симптомы исчезли, но времени от начала болезни прошло немного — это не значит, что вы выздоровели. Бактерии могут распространиться ниже — из носоглотки в бронхи и легкие. Это риск бронхита, пневмонии. Если же речь об ангине — то возможны и более тяжелые последствия, вплоть до ревматической лихорадки. Она поражает сердце, почки, суставы. Лечиться потом нужно будет очень долго.
Длительное течение болезни из-за слишком раннего прекращения лечения может существенно ухудшать общий тонус организма. Среди самых распространенных проблем при этом сценарии можно выделить ухудшение внимания, проблемы с концентрацией, плохую работоспособность, нарушения аппетита и сна. Люди, которые переносят болезнь на ногах, раздражительны, неадекватно реагируют на вполне простые задачи.
Подобные расстройства становятся результатом сбоев в работе пищеварения, обмена веществ и эндокринной регуляции. Метаболизм становится менее эффективным, тело получает меньше необходимых нутриентов, микроэлементов, витаминов, из-за чего страдают обменные цепи. Это ведет к расстройствам синтеза гормонов, влияет на психоэмоциональный фон, работу головного мозга. Болезнь — это стресс, а он сильно расходует ресурсы, в условиях раннего выхода на работу без долечивания стресс только усиливается.
Отсюда и проблемы с работоспособностью, длительная астения, нежелание что-либо делать, отсутствие сил и настроения.