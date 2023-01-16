Работа, семья, насущные дела буквально вынуждают нас относиться к своему здоровью очень поверхностно. Зачастую простуды и грипп мы вообще не считаем серьезной опасностью, а различные инфекции лечим первые пару дней, считая, что затем все само пройдет. Ведь стало уже лучше, и температура снизилась, значит, вполне можно продолжить работу и вернуться к привычной жизни.

Но врачи говорят — не торопитесь, позаботьтесь о себе и долечите инфекцию полностью. В противном случае есть риск серьезных проблем. О них «Доктор Питер» поговорил с аллергологом-иммунологом, педиатром Еленой Парецкой.