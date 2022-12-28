Когда мы расстроены и подавлены, то может совсем не хотеться есть. Это нормально, ведь во время стресса у организма другая задача — как можно скорее прожить сложную ситуацию и снова прийти в норму. Тут уже точно не до еды.
Другое дело, когда аппетит вдруг пропал ни с того ни с сего. Человек должен хотеть есть, причем несколько раз в день. Вспомните, как все устроено в природе: больное животное начинает отказываться от еды, забивается в угол и много спит. У людей все работает примерно также.
Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор»
По словам Татьяны Романенко, сниженный аппетит чаще всего может предупреждать о:
заражении инфекционной болезнью;
анемии.
— Так, например, при анемии у человека наблюдается резкий упадок сил. Он думает только о том, как бы ему дойти до постели. Образно говоря, у него такая слабость, что он даже ложку не может поднять, —
Другой вариант — это сердечная недостаточность. В этом случае у человека плохо работает сердце, мышца сокращается хуже, следовательно, организм испытывает дефицит в кислороде. А ведь энергетический и кислородный голод — это опасно. От сердечной недостаточности чаще всего страдают пожилые люди, они жалуются, что совсем не хотят есть и у них нет сил.
Также тяга к еде может пропадать при любом инфекционном заболевании, будь то грипп, ОРВИ или ковид. Человек страдает от ломоты в теле, повышенной температуры, интоксикации. Организм борется с вирусом, тратя все силы на то, чтобы выгнать непрошеного гостя.
— Если пропал аппетит — сходите к врачу и сдайте необходимые анализы, чтобы исключить какие-то органические заболевания, инфекцию, — заключила терапевт.
Почему еще может пропасть аппетит
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
— При установившемся режиме питания аппетит проявляется в определенное время, и его исчезновение может быть тревожным знаком. Потеря аппетита бывает абсолютной (анорексией), частичной (гипорексией) и сниженной (употребление еды в малом количестве при постоянном чувстве голода), — рассказывала эксперт.
Причины отсутствия аппетита:
стрессы и значимые жизненные события;
прием некоторых медикаментов;
малоподвижный образ жизни;
умственное и физическое истощение;
жесткая белковая диета;
возрастные изменения, в результате которых снижается количество рецепторов, воспринимающих вкус и запах;
заболевания внутренних органов;
неврологические и психиатрические заболевания.
Что делать, если пропал аппетит и какие анализы нужно сдать? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.