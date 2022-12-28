Когда мы расстроены и подавлены, то может совсем не хотеться есть. Это нормально, ведь во время стресса у организма другая задача — как можно скорее прожить сложную ситуацию и снова прийти в норму. Тут уже точно не до еды.

Другое дело, когда аппетит вдруг пропал ни с того ни с сего. Человек должен хотеть есть, причем несколько раз в день. Вспомните, как все устроено в природе: больное животное начинает отказываться от еды, забивается в угол и много спит. У людей все работает примерно также.