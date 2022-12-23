5 пугающих признаков, которые вы должны не пропустить у пожилых родственников

После 60 лет клетки отмирают, скорость образования новых не покрывает потребности организма, поэтому заметно страдают рецепторы — человек хуже различает запахи, вкусы, организму тяжелее поддерживать стабильную температуру тела, рассказывала спортивный врач Александра Пурига. Поэтому у человека могут мерзнуть руки и ноги в жару или, наоборот, он не ощущает холод.

После 70 лет снижается регенерация тканей, очень плохо заживают ссадины и раны. Увядают уже все системы организма без исключения. Поэтому пожилым людям нужно тщательно следить за своим здоровьем, говорят врачи.

Вас точно должно насторожить, если любимый дедушка или пожилая мама стали часто жаловаться на эти симптомы:

Головокружение

Головокружение — один из самых распространенных симптомов, который мы часто игнорируем. Кто-то списывает головокружение на то, что слишком резко встал с кровати или что ему нужно поесть. Но на самом деле это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.