5 пугающих признаков, которые вы должны не пропустить у пожилых родственников

Официально человек считается пожилым после 60 лет. Именно в этом возрасте начинается так называемая «ранняя старость», которая длится до 75 лет. После уже идет «средняя старость», ее период заканчивается, когда человеку исполняется 90 лет. Все, кто старше, уже по праву считаются долгожителями: глубокую старость можно отнести к периоду, который длится до самой смерти.
кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог
После 60 лет клетки отмирают, скорость образования новых не покрывает потребности организма, поэтому заметно страдают рецепторы — человек хуже различает запахи, вкусы, организму тяжелее поддерживать стабильную температуру тела, рассказывала спортивный врач Александра Пурига. Поэтому у человека могут мерзнуть руки и ноги в жару или, наоборот, он не ощущает холод.
После 70 лет снижается регенерация тканей, очень плохо заживают ссадины и раны. Увядают уже все системы организма без исключения. Поэтому пожилым людям нужно тщательно следить за своим здоровьем, говорят врачи.
Вас точно должно насторожить, если любимый дедушка или пожилая мама стали часто жаловаться на эти симптомы:
Головокружение
Головокружение — один из самых распространенных симптомов, который мы часто игнорируем. Кто-то списывает головокружение на то, что слишком резко встал с кровати или что ему нужно поесть. Но на самом деле это может быть признаком чего-то гораздо более серьезного.
— Так, каждый третий пожилой человек, который перенес сердечный приступ, жаловался до него на головокружение. У пострадавшего также может быть шум в ушах или боль в левой руке, —
Сухость кожи
Еще один тревожный звоночек. Если пожилой родственник жалуется, что кожа стала сухой, вероятно, у него проблемы со здоровьем.
— Несмотря на то, что сухость кожи обычно рассматривается как реакция на сезонные изменения, на самом деле она может быть признаком переохлаждения или даже причиной экземы, — добавила Джоанна Барлоу.
Постоянная усталость и кашель
Когда пожилой родственник говорит, что у него нет сил даже дойти до ближайшего магазина, плюс его периодически мучает кашель, то его тоже нужно показать врачу.
Одна из самых распространенных причин — грипп. Болезнь может протекать и без температуры. Однако грипп крайне опасен для пожилых: у них может развиться пневмония и другие серьезные осложнения.
Боли в груди
К ним зачастую добавляется уже вышеупомянутый кашель.
— Даже если пожилого человека не беспокоит ничего, кроме кашля, нельзя все пускать на самотек. Другой вариант — одышка, которая чередуется с болями в груди. Вариантов может быть множество, самые опасные — это тромб в легких, серьезные патологии сердца или пневмония, — говорит доктор Барлоу.
Важно: если кашель мучает пожилого человека уже 3 недели, его надо показать врачу сегодня же. То же самое можно сказать и про боли в груди.
Отсутствие аппетита
У пожилых может быть снижен аппетит — это естественные возрастные изменения. Но если человек говорит, что «не ощущает чувства голода», то это уже тревожный звоночек. Особенно если он не ест уже несколько дней.
Причин может быть множество, например та же самая пневмония. Пропадает аппетит, появляется слабость, через несколько дней появляется лихорадка.
Аппетит может пропадать и при онкологическом заболевании, а также при серьезных проблемах с ЖКТ. Так что обязательно покажите пожилого родственника врачу.