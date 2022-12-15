как по кашлю отличить ларингит от бронхита
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Сезон гриппа и ОРВИ только начался, но уже успел отправить на больничный многих взрослых и детей. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла на 35,4 процента. Кроме того, в большинстве регионов опять начался рост случаев COVID-19, включая Москву и Петербург.

А тем временем в Петербурге накануне уже ввели ограничения по распоряжению главного санитарного врача города: масочный режим в больницах и поликлиниках, запрет на допуск посетителей к пациентам стационаров, необходимость карантина минимум на неделю в школах и детсадах, если в коллективе болеют более 20 процентов детей. В свою очередь, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и вовсе призвал отменить новогодние корпоративы из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Когда пора к врачу

Кашель — один из самых частых симптомов как гриппа, так и любой другой респираторной инфекции. И по его характеру не всегда понятно, что за инфекция засела в дыхательных путях — насколько все серьезно? Если ларингит или трахеит кажутся не особо страшными, то вероятность бронхита или пневмонии пугают намного больше. Особенно родителей, чьи дети во время болезни начинают буквально заходиться в кашле.

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По словам Валерии Голубовой, врача-оториноларинголога Клинической больницы Святителя Луки, при обычном ОРВИ кашель постепенно становится легче, мокрота хорошо откашливается и не приносит мучений.

Валерия Голубова
Валерия Голубова
Медицина

Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки

Чтобы откашливаться было проще и легче, доктор посоветовала:

  • увлажнять воздух в своей комнате,

  • не забывать двигаться,

  • гулять на свежем воздухе,

  • делать так называемый перкуторный массаж — проще говоря, постукивание по спине,

  • выполнять дыхательную гимнастику. 

Однако в некоторых случаях не стоит заниматься самолечением. Доктор назвала 10 простудных симптомов, при которых надо обязательно показаться врачу:

  1. кашель длится более 3–4 недель;

  2. одышка или поверхностное дыхание (считаем частоту дыхательных движений за минуту, но надо помнить, что у детей в разном возрасте она отличается);

  3. шумное дыхание (хрипы, свисты);

  4. втянутые межреберные промежутки — это может быть признаком дыхательной недостаточности;

  5. внезапные приступы удушья; 

  6. боль в грудной клетке, спине, боку; 

  7. кровохарканье; 

  8. ночной кашель (чаще бывает у детей);

  9. кашель без признаков ОРВИ — это всегда повод обратиться к врачу; 

  10. кашель, сопровождающийся рвотой.

Виды кашля

При разных заболеваниях характер у кашля разный. Например:

  • при ларингите и трахеите — кашель лающий (сухой, громкий, отрывистый),

  • при бронхите и пневмонии — кашель с мокротой желтого или зеленого цвета,

  • при плеврите — беспокоят мелкие, частые кашлевые толчки,

  • при бронхиальной астме — кашель на фоне свистящего дыхания,

  • при грыже пищеводного отверстия диафрагмы — кашель регулярно появляется во время или после еды.

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Особо опасен для малышей

По словам Валерии Голубовой, на первый взгляд безобидный ларингит опасен для маленьких детей — эту болезнь еще называют ложный круп. Для него характерны:

  • лающий кашель,

  • удлиненный вдох,

  • осиплость голоса.

— Ложный круп — достаточно частое осложнение вирусных заболеваний. При нем развивается отек слизистой и спазм мышц гортани. Чаще всего страдают дети от 6 месяцев до 2–3 лет, что связано с их анатомическими особенностями. В группе риска по этому заболеванию — пухленькие, светлые малыши, склонные к аллергическим реакциям, — пояснила врач.

Кроме соблюдения назначенного врачом лечения при ложном крупе родителям болеющих детей важно также:

  • успокаивать ребенка — дети пугаются, начинают плакать, что только усиливает отек слизистой;

  • проветривать комнату, чтобы ребенок дышал прохладным воздухом; 

  • увеличить влажность воздуха в помещении — включить увлажнитель воздуха или завесить батареи мокрым полотенцем; 

  • давать ребенку больше пить;

  • давать жаропонижающее, если есть температура; гипертермия тоже усиливает отек;

  • носить больше маленьких детей на руках, не давая им ложиться. 

Анастасия Романова