Сезон гриппа и ОРВИ только начался, но уже успел отправить на больничный многих взрослых и детей. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла на 35,4 процента. Кроме того, в большинстве регионов опять начался рост случаев COVID-19, включая Москву и Петербург.
А тем временем в Петербурге накануне уже ввели ограничения по распоряжению главного санитарного врача города: масочный режим в больницах и поликлиниках, запрет на допуск посетителей к пациентам стационаров, необходимость карантина минимум на неделю в школах и детсадах, если в коллективе болеют более 20 процентов детей. В свою очередь, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и вовсе призвал отменить новогодние корпоративы из-за вспышки гриппа и ОРВИ.
Когда пора к врачу
Кашель — один из самых частых симптомов как гриппа, так и любой другой респираторной инфекции. И по его характеру не всегда понятно, что за инфекция засела в дыхательных путях — насколько все серьезно? Если ларингит или трахеит кажутся не особо страшными, то вероятность бронхита или пневмонии пугают намного больше. Особенно родителей, чьи дети во время болезни начинают буквально заходиться в кашле.
По словам Валерии Голубовой, врача-оториноларинголога Клинической больницы Святителя Луки, при обычном ОРВИ кашель постепенно становится легче, мокрота хорошо откашливается и не приносит мучений.
Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки
Чтобы откашливаться было проще и легче, доктор посоветовала:
увлажнять воздух в своей комнате,
не забывать двигаться,
гулять на свежем воздухе,
делать так называемый перкуторный массаж — проще говоря, постукивание по спине,
выполнять дыхательную гимнастику.
Однако в некоторых случаях не стоит заниматься самолечением. Доктор назвала 10 простудных симптомов, при которых надо обязательно показаться врачу:
кашель длится более 3–4 недель;
одышка или поверхностное дыхание (считаем частоту дыхательных движений за минуту, но надо помнить, что у детей в разном возрасте она отличается);
шумное дыхание (хрипы, свисты);
втянутые межреберные промежутки — это может быть признаком дыхательной недостаточности;
внезапные приступы удушья;
боль в грудной клетке, спине, боку;
кровохарканье;
ночной кашель (чаще бывает у детей);
кашель без признаков ОРВИ — это всегда повод обратиться к врачу;
кашель, сопровождающийся рвотой.
Виды кашля
При разных заболеваниях характер у кашля разный. Например:
при ларингите и трахеите — кашель лающий (сухой, громкий, отрывистый),
при бронхите и пневмонии — кашель с мокротой желтого или зеленого цвета,
при плеврите — беспокоят мелкие, частые кашлевые толчки,
при бронхиальной астме — кашель на фоне свистящего дыхания,
при грыже пищеводного отверстия диафрагмы — кашель регулярно появляется во время или после еды.
Особо опасен для малышей
По словам Валерии Голубовой, на первый взгляд безобидный ларингит опасен для маленьких детей — эту болезнь еще называют ложный круп. Для него характерны:
лающий кашель,
удлиненный вдох,
осиплость голоса.
— Ложный круп — достаточно частое осложнение вирусных заболеваний. При нем развивается отек слизистой и спазм мышц гортани. Чаще всего страдают дети от 6 месяцев до 2–3 лет, что связано с их анатомическими особенностями. В группе риска по этому заболеванию — пухленькие, светлые малыши, склонные к аллергическим реакциям, — пояснила врач.
Кроме соблюдения назначенного врачом лечения при ложном крупе родителям болеющих детей важно также:
успокаивать ребенка — дети пугаются, начинают плакать, что только усиливает отек слизистой;
проветривать комнату, чтобы ребенок дышал прохладным воздухом;
увеличить влажность воздуха в помещении — включить увлажнитель воздуха или завесить батареи мокрым полотенцем;
давать ребенку больше пить;
давать жаропонижающее, если есть температура; гипертермия тоже усиливает отек;
носить больше маленьких детей на руках, не давая им ложиться.