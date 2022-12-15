Сезон гриппа и ОРВИ только начался, но уже успел отправить на больничный многих взрослых и детей. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла на 35,4 процента. Кроме того, в большинстве регионов опять начался рост случаев COVID-19, включая Москву и Петербург.

А тем временем в Петербурге накануне уже ввели ограничения по распоряжению главного санитарного врача города: масочный режим в больницах и поликлиниках, запрет на допуск посетителей к пациентам стационаров, необходимость карантина минимум на неделю в школах и детсадах, если в коллективе болеют более 20 процентов детей. В свою очередь, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и вовсе призвал отменить новогодние корпоративы из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Когда пора к врачу

Кашель — один из самых частых симптомов как гриппа, так и любой другой респираторной инфекции. И по его характеру не всегда понятно, что за инфекция засела в дыхательных путях — насколько все серьезно? Если ларингит или трахеит кажутся не особо страшными, то вероятность бронхита или пневмонии пугают намного больше. Особенно родителей, чьи дети во время болезни начинают буквально заходиться в кашле.