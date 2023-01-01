Чаще всего нарушения биоритмов — десинхроноз — возникают при изменении часовых поясов. Такое возможно, если вы отдыхаете вдалеке от дома, в теплых странах. Но и дома, никуда не уезжая, можно нарушить свои суточные биоритмы, если полностью отказаться от режима и не следить за временем отхода ко сну и пробуждения.

Корпоративы, заканчивающиеся далеко за полночь, завершение проектов, над которыми приходится засиживаться допоздна, новогодняя ночь, когда мы гуляем до утра, поздние подъемы в праздники — все это сбивает режим. Как не заработать десинхроноз, «Доктору Питеру» рассказала иммунолог Елена Парецкая.